Sombreros o gorros, un accesorio clave para elevar cualquier 'look' este verano

¿Eres de sombrero o simplemente te encantan, pero te da corte llevarlo? Atrévete tanto con un sombrero estilo cowboy o como por el clásico de paja en todas sus versiones. Van a ser los responsables de aportar elegancia y frescura en cualquier ocasión.

Estoy convencida de que en alguna de las escapaditas previas a la gran evasión de las vacaciones de este verano, te has fijado en que reinan los sombreros y gorritos de todas clases y colores por todas partes. La realidad es que este complemento, además de protegerte del sol, da un rollazo a todos los looks increíble.

Y ¿quién dijo que los sombreros son solo para la playa? No subestimemos su poder porque es capaz de darle un giro de 180 grados a tu opción más básica.

Ya desde hace varias temporadas, este complemento se ha colocado como un top one de accesorios imprescindibles en la industria de la moda, sin duda de la mano de las apuestas incansables de las firmas de renombre y de las expertas en moda.

Ahora en verano, los rayos de sol son la excusa perfecta para protegerte con estilo. Y es que, utilizar una gorra o un sombrero puede añadir un toque de color y de estilo personal a cualquier outfit en cuestión de segundos.

Tipos para elegir

De mil colores y formas, un básico como el sombrero Panamá, también conocido como jipijapa. Se trata de un sombrero originario de Ecuador que se elabora con hojas de palmera trenzadas. Se reconoce por su característica forma, suavemente triangular en la corona, con ala y una cinta que rodea la copa. El material con el que se confecciona no da calor y combina con todo tipo de looks, eso lo convierte en el complemento perfecto para usar los días de calor.

Una gorra marinera o una gorra buket urbana dan un toque top para un look de día a día. Suelen ser de tela o de rafia y cada día ganan más adeptas. Este tipo de gorras lo solían llevar los pescadores, en forma de cubo, con ala corta y caída y que a menudo se fabrica en tejido impermeable para los días de lluvia. Estoy en busca de uno y bien grande.

Las gorras de béisbol con coletas, ideales para los días en los que estás fuera de órbita y necesitas mantener el sol fuera de tus ojos y el anonimato, o simplemente para dar un toque más juvenil a tu look deportivo de verano.

Sin duda, los grandes favoritos son los rústicos, elaborados con materiales orgánicos como la rafia y la paja, ya sea de ala grande, pequeñas, con cintas de colores, o en dos tonalidades.

Consejos extra

Antes de lanzarte a las tiendas para hacerte con este accesorio, recuerda algunos consejos para saber qué estilo de sombrero se debe usar para cada rostro. La regla de oro es que te sientas cómoda y segura, con un estilo que se adapte a ti y a la ocasión.

Es importante que el color del sombrero favorezca tu tono de piel, ya que se usa cerca de la cara. Si tienes la piel pálida, opta por un color cálido como el rosa o el beige. Si tu piel es más oscura es más fácil de elegir, aunque si es muy oscura, es mejor evitar el negro.

Ten en cuenta también el color de la ropa con la que te vas a poner el sombrero. Puedes elegir combinar exactamente con el color del atuendo o lograr un contraste y resaltar tu sombrero.

Si tienes una cara pequeña es mejor no usar un sombrero con una copa y ala muy grande, al igual que si tienes una cara grande, no uses una copa y ala que abraza tu rostro, estos resaltarán tus facciones.

Descubre cómo combinar los sombreros de la manera más útil: de tonos suaves los puedes combinar de forma muy natural con unos tonos más oscuros en tus prendas, es un contraste atrevido y único. Ideal para combinarlo con un vestido camisero de rayas. Mientas que el vestido aporta fuerza y firmeza a tu look, el sombrero le dará un toque chic y femenino de lo más delicado y sensual.

Ponte tu mejor bikini que asome por tu camisa de lino a medio abotonar y un jean cortos, reina el look con un sombrero en rafia con una cinta de conchas y las playas te esperan.

Para las más atrevidas, apuesta por uno de ala pequeña, es ideal para cualquier estilismo este verano. Lo puedes llevar tanto en tus looks de oficina, como con tus prendas más básicas. Mi compañera Arancha me deleita cada mañana con sus outfits coronados con un borsalino de rafia. Elegante y sencilla, ¡sin complejos!

Si buscas un outfit perfecto para una cita especial o un momento único, apuesta por un sombrero negro con brillo, puede ser un fiel aliado, solo tienes que saber cómo combinarlo. Haz mach con un vestido lencero, o con un pantalón y una blusa vaporosa, este sombrero le dará a tu estilismo un toque de lo más sofisticado.

El 15 de enero se celebra el día nacional de este accesorio, perfecto para transformar cualquier look y resaltar tu estilo. ¿Con cuál te quedas?

