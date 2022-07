El verano significa la llegada del sol y las vacaciones a la playa, pero el calor de julio también trae consigo las esperadas rebajas. Por eso, es el mejor momento para actualizar tu fondo de armario en prendas de baño sin gastarte una cantidad disparatada de dinero.

Para que puedas aprovechar al máximo esta temporada de descuentos, comprando con cabeza y sin excesos, MagasIN ha hablado con los expertos de Woman’s Secret, que nos descubren cuáles son las tendencias claves en moda de baño que no podemos dejar escapar este año.

El mantra de la marca busca realzar la feminidad, el romanticismo y la elegancia sin dejar de lado las summer vibes con sus colecciones veraniegas. La línea Costa Swim evoca esos aires de relax típicos del verano con bikinis ajustables en tonalidades soft caqui. Con la colección Vitamin conseguirás una explosión de colores vibrantes en tus looks. Y si eres de las que odia pensar en la maleta, All in one tiene las prendas multiposición perfectas.

