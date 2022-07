Quiero un cutis perfecto y una piel joven, pero ¿qué demonios es un 'gua sha'?

En una rutina de skincare completa ya no puede faltar el face rolling. Esta técnica se usa para masajear la cara y, de este modo, estimular el sistema linfático, lo cual reducirá el aspecto de hinchazón y hará tu cutis brillar.

Si eres amante de la belleza, sabrás que existen dos tipos de herramientas para llevar a cabo el face rolling o masaje facial: el gua sha y el roller. La pregunta es, ¿qué son y cuál es la diferencia entre ambos?

El gua sha, de origen oriental, es una piedra plana, en forma de lo que parece un corazón, y que normalmente es de jade o de cuarzo rosa, aunque a veces no son de auténtico jade y hoy se pueden encontrar en otros materiales como el metal.

El gua sha está presente en el tocador de las mujeres chinas desde hace siglos (ahora también en el de las coreanas) y, con su efecto de "raspado" de la piel, según quienes lo han probado, consigue ralentizar el proceso de envejecimiento.

No hay que confundir con el rodillo de jade, que está compuesto por dos partes: una más grande, destinada a masajear mandíbulas, pómulos y frente, y otra más pequeña, para la nariz y el contorno de los ojos.

Ambos son masajeadores faciales, pero logran resultados distintos.

Como explica en su blog la doctora Gema Pérez Sevilla: "Mientras que el rodillo de jade va a hacer una rotación y, por lo tanto, va a estimular la linfa hacia el ganglio de una manera suave, ya que solo actúa en la barriguita de la piedra, el Gua Sha hace un drenaje linfático mucho más intenso, ya que tiene más fuerza y más superficie de contacto con la piel".

Su función es la de favorecer el drenaje linfático y estimular la circulación del músculo. Bien utilizadas, estas herramientas movilizan la linfa y, por lo tanto, disminuyen los volúmenes e inflamaciones, ayudan a eliminar toxinas acumuladas, mejoran la microcirculación y, en general, el aspecto de la piel.

[Si quieres tener buena cara, agarra la cuchara: la receta superfácil para una piel luminosa]

Gua sha paso a paso

Te interesa probar el gua sha, pero ¿no sabes por dónde empezar? Sigue estos pasos al pie de la letra para obtener los mejores resultados:

Primero de todo, asegúrate de empezar con el rostro completamente limpio. Esto ayudará a eliminar las toxinas que se puedan haber acumulado en el rostro y en el cuello, permitiendo su drenaje.

También es recomendable meter el gua sha en la nevera o en el congelador, para enfriarla, antes de usarla.

Es muy importante emplear esta técnica correctamente, con movimientos suaves siempre hacia arriba, sin ejercer mucha presión, y aplicando una crema hidratante o un sérum antes para facilitar el proceso y que el gua sha se deslice con más facilidad.

Es recomendable empezar por el cuello, ya que si empiezas por el rostro, sin haber ‘abierto’ el cuello primero, no permites que se eliminen las toxinas a través de los nodos linfáticos.

Comienza por la parte de atrás del cuello, empleando un movimiento muy suave desde el principio de la columna hacia arriba hasta la base del cráneo.

A continuación, repite el mismo movimiento por uno de los lados del cuello, desde el hombro hasta la base del cráneo.

Después, empezando desde la parte posterior de la oreja hasta la clavícula, emplea la misma técnica, bajando suavemente.

Por último, empieza desde la clavícula hacia arriba por el medio o centro del cuello, sin emplear mucha presión.

Cuando ya hayas ‘abierto’ el cuello, puedes pasar a trabajar el rostro, empezando con un movimiento desde debajo de la barbilla hasta detrás de la oreja, repitiendo por los dos lados.

El próximo paso es similar al anterior, pero empleando el movimiento por encima de la barbilla hasta detrás de la oreja.

Si quieres asegurarte de hacerlo bien, no tienes más que informarte bien antes. La cantidad de famosas que hablan maravillas del #guasha en Instagram, es increíble. #guashafacial #guashamassage. Por ejemplo, si quieres ver cómo lo hace Kourtney Kardashian, aquí tienes un vídeo para que puedas seguir cada movimiento, paso a paso.

Si te interesa invertir en un gua sha o en un roller, te recomendamos estas opciones.

Rodillos faciales

Rodillo de Jade y Gua Sha de Baimei.

Este pack de Baimei incluye las dos herramientas, y ha sido ‘lo más vendido’ en la categoría de arrugas y antiaging en Amazon. Precio: 25 euros.

Ice Roller o Rodillo de hielo de Beauty by Earth.

Este roller de la marca Beauty by Earth es económico y fácil de usar, además de tener varias funciones, entre ellas masajear las ojeras y aliviar el dolor de cabeza causado por migrañas. Precio: 22 euros.

Roller 'Beauté Eclair' de Clarins.



El Roller Beauté Eclair de Clarins también es una gran opción si quieres invertir en una herramienta de buenísima calidad. Tiene cualidades que potenciaran la luminosidad del rostro además de proporcionar un efecto lifting moldeador. Y su extremo funciona como Gua Sha. Precio: 39 euros.

Tratamiento completo de Sephora.

Este pack de Sephora incluye el roller, una crema hidratante, un sérum iluminador y una crema hidratante y antifatiga para el contorno de ojos. Así no te faltará nada para empezar ya a usar esta técnica de drenaje linfático. Precio: 69,96 euros.

Rodillo facial SkingGym.

También disponible en Sephora está este rodillo facial de la marca Skin Gym, una alternativa al roller clásico con las mismas características y propiedades. Precio: 59,99 euros.

Rodillo Esculpidor SkinGym.

De la misma marca Skin Gym (y también disponible en la web de Sephora) puedes encontrar este ‘Rodillo-Esculpidor’ hecho completamente de metal, perfecto para enfriar en la nevera o el congelador, antes de usarlo, para un mayor efecto antiinflamatorio. Precio: 74,99 euros.

Y si buscas solo el gua sha…

Gua Sha en Cuarzo Rosa de Sephora.

Este gua sha de cuarzo rosa de la marca propia de Sephora está inspirado en la antigua medicina tradicional china, y tiene tres lados distintos, cada uno para masajear y trabajar una parte diferente de la cara. Precio: 12,99 euros.

Gua Sha en Cuarzo Rosa de la marca Seasonly.

Por último, también disponible en Sephora, tienes este gua sha de cuarzo de la marca Seasonly, que enfatiza las propiedades antiedad del cuarzo rosa. Precio: 24,99 euros.

Con tan solo 5-10 minutos cada día, puedes transformar tu rostro fácilmente y en cualquier parte. El resultado: Promueve el drenaje linfático; ayuda a descontracturar o relajar los músculos del rostro, por lo que favorece la elasticidad de la piel y disminuye la apariencia de las líneas de expresión.

También estimulan de forma natural el colágeno de la piel y ayudan a desbloquear las zonas del rostro o músculos faciales bloqueados por el estrés. ¡No pases por alto los beneficios de estos tratamientos!

Si no tienes la herramienta del gua sha, ¡que no cunda el pánico! Hay un proceso muy similar llevado a cabo usando cucharas normales y corrientes.

Y recuerda que, si no tienes mucha práctica y no te ves con ganas, siempre puedes ir a una centro de belleza donde recibirás un masaje facial profesional. En The Beauty Concept, por ejemplo, puedes probar el masaje facial japonés Kobido o la terapia facial y manual SULYFTH by Yvette Pons.

Sigue los temas que te interesan