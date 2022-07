Las claves para tener éxito en las rebajas y comprar con cabeza

Haz inventario de tu armario . Chequea lo que ya tienes (para no repetir) y lo que realmente necesitas. Recuerda que hay prendas que forman parte de tu fondo de armario y que quizás invertir en ellas no sea del todo mala idea. Una americana negra, o una camisa blanca … entre otras cosas.

Fíjate un presupuesto y no te salgas de ahí, te llenará de alegría y satisfacción saber lo que te has gastado conscientemente.

El quid de la cuestión es hacer una lista con todo lo que realmente te hace falta: no hay mejor manera de hacer una compra de éxito que visualizarlo para no perder el rumbo, para ahorrar dinero e ir a tiro hecho en las tiendas. No olvides que tu armario te tiene que solucionar tu día a día. ¿Capricho o necesidad?