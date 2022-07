Verano tras verano, los vestidos blancos y de estilo ibicenco continúan siendo los grandes reyes del armario y destacando entre las tendencias veraniegas. Una apuesta segura que nunca debería faltar en tu fondo de armario ideal de verano, pero tampoco en tu maleta estás vacaciones.

Y es que simplemente bastará con que los combines con unas sandalias cómodas o cuñas de esparto, y un bolso de rafia bonito, para conseguir uno de esos looks elegantes y fresquitos, perfectos para resistir la subida de temperaturas marcando estilo y, además ayudando a potenciar el color de tu bronceado, gracias a ese contraste único con la piel que siempre consigue el color blanco.



Precisamente porque es uno de esos básicos imprescindibles que, al igual que los pantalones frescos veraniegos, tampoco debería faltar en tu equipaje estas vacaciones. En esta ocasión hemos seleccionado 14 modelos de vestidos blancos perfectos para todos los bolsillos e incluso rebajados, que podrán salvar tus próximos looks. No te los pierdas.



14 vestidos blancos para estas vacaciones:

