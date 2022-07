5 tendencias que salen a la calle: el 'streetstyle' que arrasa este verano

Ha llegado el verano y las ganas de llevar ropa diferente, pero a la moda, son una realidad. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra y te traemos cinco tendencias de moda a pie de calle para arrasar este verano:

1. Look festivalero

Vuelven los festivales y con ello, el look festivalero, una de las tendencias con más estilo propio en su máxima expresión y que ahora, está de moda llevar también en la calle.

El look para ir a un festival está en su punto álgido y es que el verano 2022 ha llegado para disfrutarlo rodeadas de amigas y música.

El estilo Coachella sale de los festivales para invadir las calles: destacan las gafas de colores, las botas cowboy y el crochet. Un estilo boho donde priman los brillos en la cara y el bikini como parte del look.

17202783412_4a5ef18231_o

Son muchas las influencers que llevan este look en su día a día, muchas de ellas postean en las redes ideas y maquillajes para arrasar por las calles. Una apuesta por la moda creativa con tintes del pasado.

Destacan el colorido, lo atrevido, un estilo que recuerda a los años 70 con aires de chica cowboy con ganas de arrasar en este verano. En esta revitalización del estilo festivalero ganan posiciones las dos piezas combinadas con tejidos fluidos en pantalones y faldas efecto pareo.

2. Maquillajes ' a todo color'

La moda no solo es ropa, también destacan los looks donde prima el maquillaje. Este verano destacan el color y las piedras.

50871980941_edb8eb721f_b

Sabemos que el verano sienta bien y es el mejor momento para no llevar ni una gota de maquillaje pero este estilismo no se aleja de lo natural, es un toque que potencia el look y lo hace más original.

3. Trajes en 'color block'

Los trajes son prendas de armario que no pueden faltar, tanto en invierno como en verano. Lo que los hace diferentes en esta temporada son los colores llamativos y el color block. Se basa en combinar prendas del mismo color, un total look bajo un mismo color.

La influencer Dulceida es una de las que más lleva este look de diario y es que la tendencia de superponer colores no solo está de moda sino que sienta bien. Es una oportunidad para descubrir qué color es el que mejor te sienta y potenciarlo al máximo.

Desde sombreros, gafas, accesorios, bolsos y zapatos, esta tendencia a todo color triunfa en las calles.

También destacan los estampados en los trajes así como una tendencia de lo más atrevida que va acorde con estas altas temperaturas: de las camisas a los bikinis o tops bajo el traje.

Tanto para la noche como para el día, el vestido es una tendencia que destaca por no solo ir a la moda sino que eleva un look que aparentemente pasa desapercibido a un look de lo más elegante o atrevido.

4. Corsé

Una de las tendencias que va a llevarse este verano es el corsé. En busca de recuperar prendas del pasado, el corsé adquiere una nueva versión más atrevida en los looks.

Y es que, estas últimas temporadas, la industria y el entramado de las tendencias de moda han venido marcándose un objetivo muy claro: introducir lo sexy en nuestros armarios.

iStock-1314994421

Las piezas de lencería intentan abrirse paso en algunas de las colecciones de los diseñadores y es que el corsé es una pieza de armario que puede convertir un look en sexy y sofisticado a la vez.

5. 'Look' marinero

Una tendencia que no puede faltar y es que ¿quién no tiene una camisa de rayas en el armario? En toda sus versiones, tanto en camiseta como en pantalón, las rayas son un must en verano.

Más allá de ser un look marinero o incluso parisino, todo el mundo sabe que las rayas sientan bien y es que la idea preconcebida de que solo las rayas verticales estilizan ya ha 'hecho historia'.

Ahora, es momento de jugar con las rayas en todas sus versiones y colores. Ya sean horizontales, verticales, azules y blancas o multicolores, esta tendencia tiene como objetivo impresionar a todo aquel que pase a tu lado por la calle.

