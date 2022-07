El kimono una tendencia muy 'cool' para verano

¿Eres de kimono? Las expertas en tendencias han confesado su flechazo por esta prenda en esta temporada por su versatilidad, colorido y mezcla de texturas. Por eso se ha ganado por derecho propio ser una pieza de moda, pasando a ser el perfecto sustituto de las blazers y prendas de abrigos.



El kimono es una prenda tradicional de Japón y ya desde el siglo XIII transmitía, entre otras cosas, la categoría social y el estado civil de quien lo llevaba. Cuanta más calidad tenía la creación, mejor era la posición a la que representaba. La palabra kimono, según los más entendidos, fusiona las palabras kiru y mono, que significan, algo que se lleva.



Los kimonos se pusieron de moda entre los años 2012 y 2014 y por aquel entonces las combinaciones más repetidas eran con pantalones muy cortos y botines. Ahora en 2022, el kimono se adapta a cada estilo, desde el más clásico y básico o a los más modernos. Es apto para todas y para todo momento. Su origen oriental le da un cierto toque de sofisticación y exotismo que hará que tus estilismos sean diferentes y de pura tendencia.

[El kimono sale a la calle en todas sus versiones: 8 propuestas de Zara]



El kimono está a medio camino entre una chaqueta ligera y un pañuelo, y quizás por esa miscelánea se haya convertido en una prenda que eleva cualquier outfit con un plus chic este verano.

Además, es perfecto para quitarnos ese fresquito mañanero o para lucir en una noche de verano. Con vestidos, vaqueros o shorts. Sandalias o tacones. De día o de noche. Todo vale. Aprovecha que llega el buen tiempo y que las rebajas están a la vuelta de la esquina para renovar tu armario con la prenda must have de la temporada.

Cómo combinarlos

Con infinidad de modelos, desde los más ligeros, cortos y de colores, perfectos para ir a la oficina con un aire bohemio y elegante, hasta modelos maxi, de flores, encaje o crochet, incluso, en modelos de vestido, son muy in para ir a la playa, a un festival de música, o a un evento de noche. Solo se trata de escoger el que refleje tu estilo personal.

Así, los puedes combinar con vestidos midi, con un mono de un solo color, incluso para una ocasión especial, para esa boda que se te resiste el manido chal que ya no sabes ni como ponerte para ser original, y que está demasiado visto. Súbete a tus sandalias favoritas con un vestido corto y estarás rompedora en una noche de fiesta.

Si todavía no estás convencida de que el kimono es muy top o no es muy tú, aquí van algunas propuestas. ¡Ojo! Como se trata de una prenda normalmente poco estructurada en la parte de los hombros, evítala en reuniones de trabajo o en ambientes demasiados formales, puedes restar a tu look seguridad y confianza.



Vamos al lío. Acompáñalo de una camiseta, camisa o blusa básicas, unos vaqueros de campana y unas alpargatas de cuña, lucirás muy chic. Otra opción son los kimonos de tejido ligero y fluido, con diseño oversize, manga larga y cinturón de lazada, además de acentuar tu cintura, dejarás de verte como siempre y saldrás de esa “zona de confort”.

Una buena combinación es un total look de un solo color, atraerás todas las miradas. Un pantalón negro, una camiseta negra y tu kimono, estarás irresistible cual Manolita Chen.

De colores oscuros y telas satinadas, o de lentejuelas, sirve para ocasiones especiales o looks de noche, muy elegante y moderno. Para una noche en el casino, infalible una blusa de satén blanco, unos pantalones estilo smoking, sandalias de tacón fino, y un kimono de seda en color buganvilla. ¡Demasiado bonito!

Ideal para la playa

Además, los kimonos, levitas y caftanes son ideales para acompañar los looks de playa. Escoge bien tu bikini o bañador, y que la brisa del mar haga el resto. Te verán llegar por las dunas.

Con calados, como el kimono de crochet, supertendencia puedes usarlas con un pantalón de lino y un top, ideal tapa brazos porque no dan calor ni frío. Imagínate una tarde de paseo, tus pantalones cortos, una camiseta de tirante blanca y este kimono de crochet, ¿qué me dices? Pruébalo.

Incluso con tus deportivas más cómodas, tus pantalones más gastados y una camiseta… estarás chic y muy cómoda. Lista para pasear por tu ciudad.

Los kimonos largos puedes usarlo como abrigo de primavera verano, ya sea con un pantalón largo o con un short, con prendas más ajustadas para crear un contraste de volúmenes, y si quieres un estilo más informal con pantalones de pierna ancha. Si lo que buscas es estilizar la figura, no hay nada mejor que un vestido liso, un buen escote y llevar el kimono abierto.

Los kimonos de flores aportan alegría al look, dándole un toque moderno a cualquier atuendo. Escoge una camisera de pico, un buen cinturón, enfúndate en unos vaqueros culotes y tus zuecos, o una camiseta gris, unas sandalias negras de una sola tira, pantalones… Lista para cualquier plan que surja.

Ahora ya lo sabes, el kimono es una opción fantástica para ir estilosa y elegante.

*Ana Gamallo es asesora de imagen.

Sigue los temas que te interesan