Con el verano llegan los meses de calor, las vacaciones, los looks veraniegos, los bikinis de moda, las prendas estampadas y los colores alegres, pero entre todo ese mix de color y alegría también sigue habiendo cabida para los básicos.

Hablamos de estilismos compuestos por básicos imprescindibles en cualquier buen fondo de armario que siguen ahí temporada tras temporada y que este verano seguirán añadiendo ese plus de estilo a nuestros looks street style y de oficina.

Las clásicas zapatillas blancas, vaqueros, trajes de chaqueta, camisa blanca… Todos ellos imprescindibles de armario que combinados entre sí o con otras prendas y complementos conseguirán ayudarte a elaborar los mejores estilismos de oficina esta temporada.

Con ellos podrás pasar de un buen estilismo básico a un look estiloso y espectacular para llevarte al trabajo.

Para averiguar de qué prendas básicas se trata, hemos visitado las cuentas de Instagram de algunas influencers internacionales como Olivia Palermo o Leonie Hanne y también de referentes españolas como María Pombo, Paula Echevarría o Mery Turiel, entre otras. Estos son los conjutos de oficina con básicos que no pueden faltar en tu armario esta temporada.

Looks de oficina con básicos que no pueden faltar en el armario:

Trajes de chaqueta

De izq. a dcha.: Chiara Ferragni, Dulceida, María Pombo y Olivia Palermo.

Los trajes de chaqueta y los conjuntos siguen siendo los reyes. Si aún no cuentas con un traje de chaqueta en el armario te aconsejamos que no pierdas el tiempo y que te hagas con uno.

Y es que la tendencia de los conjuntos se resiste a desaparecer esta temporada y seguirán siendo una de las alternativas favoritas para looks de oficina. Un estilismo elegante, chic y favorecedor, para el que no necesitarás ningún esfuerzo, ya que simplemente tendrás que lucir ambas piezas combinadas y elegir el color o estampado que más te favorezca.

Deportivas blancas

Paula Echevarría y Sandra Majada.

Las deportivas blancas que no falten. ¿Quien dijo que los looks formales y de oficina no podían ser cómodos? Puede que hace unos años esto no fuese del todo así, pero en la actualidad las deportivas blancas siguen estando muy presentes en la mayoría de conjuntos de oficina. Una buenísima opción para ir arregladas y cómodas al trabajo y que podrás combinar con cualquier tipo de look.

Camisa blanca

Begoña Villacís.

La camisa blanca es un básico imprescindible en cualquier buen fondo de armario y una de las prendas más versátiles que podremos llevar en cualquier look de trabajo. Combínala con cualquiera de las prendas básicas que tengas y agrégale algún bolso o complemento exclusivo para conseguir un estilismo de diez.

Chaqueta tweed

Paula Echevarría y Mery Turiel.

Esta es una de las combinaciones estrella entre los looks de oficina y para recrearla solo necesitarás ponerte tus vaqueros favoritos y combinarlos con una simple chaqueta de tweed. Un estilismo básico perfecto para el día a día en la oficina y con el que transmitir elegancia y sofisticación. Así que si aún no tienes una de estas chaquetas colgadas en tu armario, ha llegado el momento.

Blazer llamativa

Alexandra Pereira, Zlist y Leonie Hanne.

¿A quién no le ha salvado una blazer un look de oficina o uno para ir a una entrevista de trabajo? Este tipo de chaqueta larga es capaz de aportar elegancia y sofisticación a cualquier estilismo. Combínala con bermudas, con vestido o con un sencillo top y tus pantalones favoritos. Cualquier opción es válida para un buen estilismo de oficina.

Tus vaqueros favoritos

Ana Moya.

Pocas prendas son tan versátiles en nuestro armario como un par de buenos vaqueros. Sabemos que encontrar los que más te favorezcan no es una tarea fácil, pero si ya los tienes fichados, podrás integrarlos en todos los conjuntos que te propongas, incluidos los looks de oficina.

