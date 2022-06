Descubre cuál es la mejor toalla que puedes llevar a la playa y cómo cuidarla

Aunque parezca una nimiedad, una buena toalla de baño es fundamental para nuestro día a día, incluso para tener una experiencia VIP en casa. “Y es que no hay nada más relajante y sencillo que, después de un duro y largo día de trabajo, llegar a casa y darnos ese baño o ducha que tanto nos relaja. Después de ese momento ‘nuestro’, secarse con una buena toalla aporta sensaciones que contribuyen a un bienestar cotidiano que cada vez valoramos más”, asegura Inés Vaz Pinto, socia de Torres Novas, la marca más antigua de textil de baño en Portugal.

[¿Adiós al mito? Huelva, el posible origen de las toallas que los gallegos compran en Portugal]

La Compañía Nacional de Hilado y Tejido de Torres Novas fue fundada el 2 de octubre de 1845, en la localidad del mismo nombre, por un grupo de comerciantes de Lisboa. Pronto se convertirían en una gran compañía. “Seguramente muchos españoles nos recordarán porque en casa de sus abuelos o de sus padres había toallas enormes de la marca”, confirma Inés.

Tras el cierre de la fábrica durante 10 años, tres jóvenes emprendedores (Inés, su marido y un amigo), han vuelto a poner en marcha la marca. “Hemos vuelto. Hemos renacido en Portugal, pero como sabes, el mercado portugués es un mercado muy pequeño, así que es natural crecer hacia nuestros vecinos y amigos y entrar en el mercado español, para convertirnos en la marca de referencia de toallas, albornoces, etc. Nuestro objetivo es afianzarnos en el mercado español”, asegura Vaz Pinto, defensora de lo que se conoce como “la cultura de la toalla”.

Torres Novas es uno de los fabricantes de toallas más antigua de Portugal.

“La marca y fábrica original era del tío abuelo de mi marido que aún trabaja con nosotros. Él ya es mayor. Cumple este año 84, pero tiene mucha más energía que todos nosotros juntos. Fue muy duro para él formar parte algo tan tan grande donde llegaron a trabajar hasta 800 personas. Aún así, después del cierre de la marca y de la fábrica, siempre se mantuvo muy optimista y soñaba con algún día poder relanzar el proyecto. Ahora somos tres jóvenes descendientes del sobrino nieto de aquellos primeros fundadores. Seguimos siendo un proyecto familiar”, concluye.

“Para mí, la compra de una toalla es una de las mejores inversiones que podemos hacer para casa, y queremos apostar porque haya una verdadera cultura de la toalla. En España, creo que es muy típico pensar que en Portugal te puedes hacer con toallas económicas. La gente hace un viaje hacia la frontera, y la zona se asocia mucho a las toallas baratas, porque en general suelen ser sobras de colecciones de las fábricas", asegura.

Y continúa: "Se compra mucho al peso, y esto no es algo que nosotros hagamos. Solo trabajamos con nuestras colecciones a un precio quizás un poco más elevado. Si pruebas una toalla buena, sientes la diferencia y te cambias. Forma parte de la cultura de los detalles, de las pequeñas cosas, los pequeños lujos necesarios para iniciar bien el día”, afirma.

Inés Vaz Pinto, socia de Torres Novas.

Vamos a la playa

La marca está inmersa en el lanzamiento de sus colecciones para la playa. El primer capítulo fue la colección Gibalta, inspirada en el faro que lleva su nombre, situado en Oeiras en la región de Lisboa. Se trata de una reinterpretación de las clásicas toallas de playa y piscina de los años 40, con rayas verticales en dos colores, que evocan un cierto carácter vintage.

Fabricadas en algodón tienen un generoso tamaño de 100x180 cm y están disponibles en cuatro colores: azul y blanco, verde y blanco, amarillo y blanco, y gris y blanco. Además, Torres Novas ofrece la posibilidad de bordar las iniciales para convertir la toalla en el accesorio personalizado más chic de la playa.

“Nosotros, al igual que vosotros, somos un país de verano, de playa, de piscina, de aprovechar la vida durante los meses de calor y por eso hemos querido hacer nuestra nuestra primera colección de playa con diseños sencillos y clásicos. Muy cómodas y con mucha calidad”, asegura Inés.

“De estas toallas, hicimos una pequeña producción y en el primer fin de semana se vendieron todas. Así que hemos aprendido. El negocio es así y hay que testar y ver cómo van las cosas”, afirma la socia de Torres Novas.

Ahora, lanzan las colecciones Barra y Boa-Nova con nuevos colores y tamaños de las toallas y producidas con tejido fouta en la parte delantera y tejido turco en la parte posterior.

“Este año hemos fabricado una toalla individual de adulto, otra para niños, una toalla XL para la familia que es enorme, y también una bolsa de playa realizada en tejido de toalla. También hemos realizado ponchos para niños”, concluye.

Modelos vintage realizados con dos tejidos.

Las colecciones Barra & Boa-Nova están disponibles en la tienda online de Torres Novas, con precios entre 24,99 € y 59,99 €, y con envío gratuito en Portugal y España, así como en tiendas colaboradoras seleccionadas.

Pregunta: La marca es la más antigua, pero ya no disponéis de fábrica.

Respuesta: Exacto. Es la marca más antigua de toallas de baño, pero ya no tenemos la fábrica tras su cierre hace diez años. Así que producimos con otras fábricas que ya eran nuestros partners. Producimos exactamente igual que lo hacíamos antaño.

¿Ha evolucionado algo la fabricación del textil de baño?

La verdad es que el mundo de la fabricación de toallas aquí en Portugal sigue siendo un modelo muy tradicional. Todas las fábricas suelen ser negocios familiares. Nos encanta ir a las nuevas fábricas y conocer cómo funcionan. Casi todas son pequeños negocios en los que el dueño suele ser el padre, y luego cuenta con hijos e hijas trabajando en la misma fábrica.

En cuanto a la parte más técnica, se ha mantenido más o menos igual. Lo que ha cambiado es quizás que hay más. En los países asiáticos trabajan muchísimos, así que para competir hay que ser muy creativos. Sobre todo en torno a los materiales, la forma de construir la toalla, de trabajar los hilos y los diseños que se hacen.

¿Es difícil competir con los productos de paises asiáticos?

La verdad es que si compras en las webs de otros países que venden toallas a 2 o 3 €. por supuesto que no es lo mismo, pero cuando hablamos de China siempre damos por hecho que allí todo es malo, y estoy segura de que también habrá fábricas buenas, que lo hagan bien. No las he conocido, pero es posible que existan...

Una gran diferencia, es que nosotros sólo trabajamos con algodón porque entendemos que es el mejor material, pero también queremos explorar otros materiales naturales, que sean buenos para la piel de las personas. Por supuesto, nada de poliester ni esas cosas...

Quizás en el 2023 experimentemos, por ejemplo, con lino y con la planta del cannabis que es una planta natural, muy buena para hacer tejidos. Queremos experimentar, pero todo a su tiempo.

También sois conscientes de la importancia de la sostenibilidad.

Sí, la protección del medioambiente es verdaderamente importante para nosotros. Antiguamente en nuestras familias, nuestros padres y abuelos no se entendía la importancia de cuidarlo. Ellos llevaban una vida más natural y nosotros, ahora que hemos recuperado Torres Novas nos ha parecido obvio que tenemos que tener preocupaciones ambientales.

Y por eso, te comentaba que no utilizamos materiales que no sean naturales y un proyecto del cual me orgullezco que es nuestro proyecto de reciclaje porque teníamos muchos clientes que nos comentaban que tenían interés en poner más toallas nuevas en casa, pero que aún tenían toallas que no estaban mal después de 30 o 40 años o a veces 50 años.

El programa de reciclaje de toallas viejas de Torres Novas ofrece un descuento de hasta el 50% en la nueva compra a cambios de las toallas viejas. La firma dona las toallas utilizadas a la ONG, Comunidade Vida e Paz, para las personas sin hogar si están en buen estado. Y si ya no están en condiciones de uso, se donarán al refugio de animales União Zoófila, que las utilizará para los perros y otros animales que acoge, para bañarlos y protegerlos del frío.

Modelos clásicos de baño de Torres Novas.

¿Cómo es de importante el gramaje en las toallas y para qué sirve?

Las toallas se organizan más o menos por el tipo de de gramaje, pero la mayoría de las personas no sabe qué quiere decir el gramaje y solo buscan el más alto, aunque no es siempre el más indicado.

El gramaje es el algodón que tiene la toalla por metro cuadrado. Una toalla con 650 gramos por metro cuadrado es mucho más pesada y tiene mucho más algodón que una toalla que tenga 500 gramos.

Lo máximo que hacemos son 650. Para mí esa toalla es muy cómoda y perfecta para invierno, pero para verano son mejores las que tienen 500 gramos. También es una cuestión de gusto personal.

Para la playa tienen que llevar menos gramaje porque sino son muy pesadas. Las de adulto suelen ser de 420 y las de niño, un poquito menos, 350.

Para la maleta, cuanto menos pese la toalla, mejor ¿no?

Sí, por eso también vamos a tener, que aún no la hemos lanzado, una toalla para nosotras, para mujeres que sean un poco más fácil de llevar. Hemos hecho unas toallas muy ligeras, casi transparentes, pero son también de algodón súper cómodas, en colores pastel, muy tendencia y que son ideales para llevártelas en la maleta de fin de semana.

¿Vais a abrir una Pop up en Lisboa?

Abriremos una Pop up en la zona de Cascais, que también es una zona muy de playa.

Y aquí en Madrid, las toallas están a la venta en algunas tiendas, además de la página web. Entraremos en El Corte Inglés en Portugal la semana próxima y nos encantaría estar también en breve en el Corte Inglés en España.

¿Cómo se debe cuidar una toalla?

Nuestras toallas siempre llevan una tarjeta con instrucciones de lavado y de cuidados, porque nosotros queremos que las toallas duren décadas como siempre ha sido. Pero para eso, hay que cuidarlas bien.

Algunos tips para el cuidado de las toallas: No se deben lavar junto al resto de la ropa, sino aparte. No mezclarlas con otros tejidos. Es conveniente lavarlas a temperatura baja, por debajo de 40º. No se debe utilizar nunca suavizante, ni lejía en el lavado. Es conveniente no secarla bajo el sol directo porque se queda muy rígida y seca. Es importante guardarlas en un armario seco, a salvo de humedad.

