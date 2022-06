Cómo organizar el armario para no tener que pensar qué te pones cada mañana: 'batch dressing'

Como cada temporada, con la llegada del buen tiempo se requiere realizar un cambio total o parcial del armario, para dejar a la vista las prendas más veraniegas, y ocultar las de invierno, de más abrigo.

Son muchos los métodos que podemos encontrar en internet y en las redes sociales para organizar de una manera práctica los armarios.

Destacamos de entre todos ellos, el conocido como batch dressing, un sistema que permitirá organizar no sólo el armario, sino que evita perder tiempo cada mañana para decidir qué te pones.

El método ha sido creado por la tienda online ManoMano y la bloguera y autora de @lecahierdelola, Lola Gea, inspirándose en la técnica culinaria del 'batch cooking'.

Una técnica de cocina con la que en pocas horas, se preparan los platos para toda la semana. Es decir, se cocina por lotes, y de esta manera se desperdician menos alimentos, se come más sano y se optimiza mejor el tiempo.

Este novedoso sistema ayuda a tener organizada la ropa que nos ponemos cada día durante una semana. ¿Cómo? Tan sólo necesitas una tarde o tres o cuatro horas (los expertos recomiendan utilizar la tarde del domingo) para planificar qué nos vamos a poner durante los próximos siete días.

También se necesita contar con un espacio grande, como la cama por ejemplo, donde se pueda ir colocando la ropa, extendiéndola y visualizando y organizando los outfits que nos vamos a poner cada día.

Look s completo s

La clave está en organizar el look completo de cada día para toda la semana. Conviene incluir todos los complementos como ropa interior, chaquetas, pañuelos, bolsos, collares y pendientes. ¡Todo! Para que luego no tengamos que improvisar nada.

Para que este método resulte efectivo, es aconsejable sacar toda la ropa del armario, así sabremos qué nos ponemos, qué nos queda bien o lo que ya no utilizamos.

Ahora es un buen momento para aplicarlo, dado los cambios de armario de invierno a verano. Así de paso, haremos limpieza de armario deshaciéndonos de lo que ya no utilizamos, lo tendremos más organizado y sacaremos partido del espacio, que en la mayoría de las ocasiones, es insuficiente.

Este sistema, ideal para mantener el dormitorio ordenado, evita la indecisión que nos surge por las mañanas y no sabemos qué ponernos.

El método propone desechar lo que ya no se utiliza.

Antes de ponernos manos a la obra es preciso revisar dos cosas: por un lado, el tiempo que va a hacer durante la semana. Si va a llover, o si hará calor, o si bajarán las temperaturas.

Es importante tener en cuenta las previsiones metereológicas para hacer una buena planificación semanal de la ropa. Ya que si no lo tenemos en cuenta, tendremos que cambiar las prendas a última hora y el método dejará de ser tan efectivo.

Y por otro lado, hay que tener la agenda en la mano para hacer bien la planificación. Siempre hay que tener en cuenta qué vamos a hacer esa semana para acertar con los outfits elegidos. Si tenemos reuniones, si tenemos gimnasio, salidas nocturnas o teletrabajar.

Una manera cómoda de organizar todos los looks de la semana es colgando en una o varias perchas lo que nos vayamos a poner cada día.

Pero, sin duda, lo más cómodo es que destinemos una parte del armario a los looks semanales.

Si disponemos de espacio, también es interesante contar con un armario abierto o ‘burro’ en el que se puedan colgar las perchas y guardar lo que nos vayamos poniendo cada semana.

Existen otros métodos para organizar armarios. Uno de los más populares es el método Marie Kondo, que se ha convertido en toda una forma de vida. En sus libros La magia del orden (Aguilar) y La felicidad después del orden (Aguilar) ofrece una serie de pautas antes de ordenar. Estas son las principales:

Pautas del método Marie Kondo

1. Quédate únicamente con lo que te hace feliz. Deshazte de todo lo demás. Lo que guardas debe tener un significado importante para ti. Quítate peso de encima. Dona o recicla todo lo que no necesitas.

2. No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. La sesión de organización y limpieza no la dejes a medias porque es probable que no la termines nunca. Programa con tiempo y evita distracciones.

3. Sé realista. Antes de empezar a ordenar coge los objetos y amontónalos en un espacio. Serás más consciente de la cantidad de cosas que tienes y de cuáles son importantes.

4. Ordena por categorías. Proponte objetivos asequibles. En lugar de todo el dormitorio, concéntrate en ordenar sólo la ropa interior y los calcetines, le podrás dedicar más atención y el resultado será impecable.