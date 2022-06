Así funcionan los mejores tratamientos y cremas para reparar la piel durante la noche

“Dormir es la actividad más importante que realizamos a lo largo de nuestra vida”, asegura el doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y especialista en Medicina del Sueño. Y la razón es que, mientras dormimos, tiene lugar “el mayor pico de regeneración de las células”. También de las cutáneas. Por ello, la típica respuesta de las modelos cuando se les pregunta por sus trucos beauty –“duermo ocho horas”, dicen ellas indefectiblemente– no deja de tener su parte de verdad.

“Está demostrado que el sueño es regenerador de todo lo que ocurre durante el día, y se presenta como nuestra principal fuente de bienestar y belleza”, subraya el doctor. Claro que ese proceso será aún más efectivo si echamos una mano a nuestras células utilizando tratamientos específicos para la noche.

Entre las novedades de esta temporada destaca Unique Violet Collagen, creado por la farmacéutica Meritxell Martí, quien se hizo famosa en el sector de la belleza hace unos años gracias al formidable éxito de su Unique Pink Collagen, un preparado antiaging. Esta nueva versión de color violeta (debido a la presencia de zanahorias moradas y arándanos) está pensada específicamente para beberla cuando llega la noche.

Unique Violet Collagen de Meritxell Martí.

“Cuando dormimos se produce un proceso de regeneración (de las fibras de colágeno y elastina, de las hormonas…); reparación (del daño solar, la polución, el estrés…) y recuperación (de la energía física y mental)”, explica Martí, abundando en el mensaje del doctor Estivill. El producto que ahora lanza la farmacéutica ayuda a conciliar el sueño, ya que está formulado con ingredientes calmantes como la melissa, la amapola californiana y la manzanilla.

Pero, además, tiene un efecto de firmeza en la piel: “El alto contenido en colágeno de la mejor absorción, junto con el ácido pantoténico y el bisglicinato de magnesio, ayuda a conseguir mayor elasticidad y volumen”, señala. Este suplemento alimenticio también contribuye a que el sueño sea realmente reparador, gracias a la presencia de melatonina. Y, además, mejora las digestiones. “Dormir mal provoca obesidad”, recuerda Martí.

Llegada de las ‘sleeping masks’

Los suplementos alimenticios han entrado fuerte en las rutinas de belleza de noche, para complementar la acción de las cremas. En este último apartado también hay novedades. Klorane, por ejemplo, acaba de presentar una sleeping mask: su 'Baño de Hidratación Noche al Aciano' está concebido para aplicarse en el rostro antes de irse a la cama y dejarlo actuar hasta la mañana siguiente.

Baño de Hidratación Noche Aciano de Klorane.

“El baño se funde con la piel y le aporta todos sus beneficios. Las facciones se relajan y la piel queda descansada y regenerada, como después de una noche de sueño reparador”, explican desde la marca. La fórmula de este cosmético es interesante, puesto que combina el aciano con el ácido hialurónico.

Blue Pro-Retinol de Biotherm.

Shiseido es otra de las firmas cosméticas que cuentan con una sleeping mask, en este caso dentro de su línea Waso. Lleva yuzu, un cítrico japonés, y aporta ocho horas de hidratación para levantarse con la piel fresca.

Crème Nuit Régénérante Dermaseries by Dove.

Biotherm, firma que este año celebra su 70º aniversario, apuesta por el ácido hialurónico y lo combina con uno de los activos que más recomiendan los dermatólogos para utilizar por la noche: el retinol o vitamina A. La Blue Pro-Retinol Multi-Corrective Cream de esta marca del grupo L’Oréal incluye un retinol de liberación lenta, ya que esta sustancia a menudo puede resultar irritante.

Elizabeth Arden, por su parte, incluye ceramidas –un tipo de lípidos, conocidos por fortalecer la barrera cutánea– en su Lift and Firm Night Cream. Y la nueva línea Dermaseries by Dove, que incluye una Crema Facial de Noche Reparadora, también se basa en el protocolo de las ceramidas, pero sus científicos no aportan estos lípidos directamente en su fórmula, sino que optan por una tecnología capaz de activar nuestra producción natural de esa sustancia.

“Se trata de reconstruir la barrera cutánea desde dentro”, señala la doctora Paloma Borregón, dermatóloga y asesora de Dove en el lanzamiento de esta gama que se vende en farmacias.

Elizabeth Arden Advanced Ceramide Cream.

Antes de la crema, un sérum

La rutina de noche se puede perfeccionar si aplicamos un sérum antes de la crema. En este sentido, recientemente han llegado al mercado propuestas de superlujo, como el Diamond Extreme Serum de Natura Bissé, que “equilibra los ciclos naturales de defensa y regeneración cutáneos”, según apuntan desde la marca, por lo que se puede usar tanto por la mañana como antes de acostarse.

Diamond Extreme Serum de Natura Bissé.

Lo último de Estée Lauder también sirve para el día y la noche; se trata de Re-Nutriv Ultimate Diamond Serum, con trufa, un ingrediente muy costoso (hacen falta 15 kilos de trufa para conseguir 1 kilo del extracto empleado en el cosmético). Este producto sigue la estela de todos los productos Re-Nutriv, la línea más premium de la compañía, que estrenó la propia Estée en 1956, cuando lanzó una crema que costaba 115 dólares (por aquel entonces, el precio medio de este tipo de productos era de 20 dólares).

Otro sérum novedoso –y que igualmente sirve tanto para el día como para la noche– es el Skin Rescue Serum S.O.S de Sensilis, pensado para calmar las pieles sensibles. “Digamos que es un producto para las pieles sensibles cuando aún están más sensibles debido a que se las ha sometido a peelings o láseres, o bien por culpa de una quemadura solar u otros agentes externos”, puntualiza Arturo Álvarez-Bautista, doctor en Nanomedicina, formulador cosmetológico y asesor de Sensilis.

Re-Nutriv Ultimate Diamond Serum de Estée Lauder.

Siguiendo la idea de la renovación celular, Clinique propone un peeling –es decir, un producto que realiza una exfoliación profunda– para aplicar en casa dos o tres veces por semana. Se llama Clarifying Do-Over Peel y es una solución muy innovadora, ya que en vez de aclarar la fórmula con agua hay que dejarla actuar durante toda la noche para que la piel se desprenda de las imperfecciones.

Persianas, cortinas y antifaz

El efecto de todos estos cosméticos se multiplica si realmente conseguimos dormir entre siete y ocho horas. Pero ojo: “No vale con dormir un día cinco horas y luego recuperar el fin de semana”, advierte el doctor Estivill. Sus trucos para conciliar el sueño empiezan por regular la luz a medida que se acerca el momento de ir a la cama, así como elegir bien la cena.

“Nuestros bisabuelos vivían sin luz artificial. Tenían la luz del candil, que es amarilla, y por mucho que pongamos el móvil en modo nocturno todavía no son suficientemente precisos como para cambiar la luz azul a anaranjada. Además, ellos cenaban un plato de sopa o un trozo de queso, alimentos favorecedores del sueño”, argumenta.

“Nosotros deberíamos apagar el móvil y demás pantallas dos horas antes de acostarnos. Y es importante dormir con las persianas bajadas o las cortinas echadas, e incluso con antifaz si es necesario, porque de lo contrario no vamos a fabricar suficiente melatonina, que es la sustancia que segrega nuestro cerebro cuando baja la luz”.

Otra experta en sueño, Jana Fernández, autora de la plataforma de bienestar A Guide To Live Well, también recomienda hacer ejercicio, porque “el sedentarismo impide dormir”. Pero no vale cualquier tipo de actividad ni a cualquier hora: “Cuidado con hacer deporte intenso antes de dormir, porque eleva la temperatura y el ritmo cardiaco. El cuerpo necesita enfriarse un par de grados para quedarse dormido”, señala esta podcaster en una guía elaborada para Nutrilite, que precisamente ha lanzado el suplemento alimenticio ‘Sleep Easy’, unas gominolas con melatonina y vitamina B6.

La temperatura de la habitación también es relevante; según Jana Fernández, debería ser de entre 15 y 22 grados para los adultos y entre 18 y 21 grados en el caso de los niños.

Esta especialista insiste en la necesidad de llevar una vida lo menos estresante posible. “La calidad de tus noches depende de la calidad de tus días: evita vivir a un ritmo acelerado, porque te costará mucho más pisar el freno y desacelerar para irte a dormir”. Y añade: “Cada día nos levantamos con una cantidad de atención y energía determinada. No es ilimitada, por lo que si vamos vaciando ese tanque con cosas poco importantes, no tendremos atención para las que sí lo son”.

Más consejos de su mano: meditar, leer (¡en papel!) o darse un baño antes de refugiarse entre las sábanas. “El cerebro tiene una capacidad anticipatoria, así que si siempre hago lo mismo antes de acostarme, identificará de forma más clara cuándo ha llegado el momento de dormirse”, indica.

El doctor Estivill recuerda que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, así que hay que procurar que todo ese tiempo sea realmente reparador. Lo de seguir una rutina de cremas, sérums y suplementos alimenticios ya depende de cada cual, pero recuerden lo que dicen las modelos: “¿Mi truco de belleza? Dormir ocho horas al día”. Y sí, algo de cierto hay…

