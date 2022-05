Las sandalias para el verano 2022 ya están aquí: descubre las tendencias para mujer

Esta ola de calor me ha pillado un poco desprevenida, con los zapatos de invierno todavía en el armario y sin la pedicura spa hecha. Y es que, las altas temperaturas nos han traído el momento sandalia de sopetón. Toca poner los pies al sol y presumir de pedicura. Rescata tus sandalias más bonitas y démosles la bienvenida como se merecen y sin pereza ninguna.

Lo que más gusta es que este año 2022, después de ver los desfiles, redes sociales y street style, se lleva todo. Las multitendencias han inundado todos los escaparates de nuestras tiendas fetiche, así que no hay problema, tengas lo que tengas en tu zapatero, irás ideal este verano y para crear outfits de infarto y muy in.

Quizás te ha pasado lo que a mí, que llevas dos años entre zapatillas, menorquinas y flip-flop (cholas o chanclas) y te da curiosidad por saber qué hay de nuevo en este mundo zapatil. Hagamos juntas un repaso por lo que llevan las influencers. Ya te adelanto que desde plataformas a zapatos destalonados pasando por los zuecos y sin olvidar las divinas, básicas e irremplazables alpargatas en todas sus versiones.

Con el surtido de sandalias que hay a nuestra disposición podrás, si te apetece, darle un giro sporty a tus mejores vestidos midi o un resplandor retro a tus pantalones blancos favoritos. Te servirán para elevar tus looks de la temporada, así como para darle un extra diferente a tus básicos más sencillos y discretos. ¡Todo vale y funciona!

¿Qué se va a llevar y cómo integrarlo con tu estilo? Aquí van algunas ideas:

Son muy top las sandalias a todo color y es que flipan sus diseños con mil tiras, sobre todo con un tacón cómodo. Es un calzado trendy, versátil y resuelto. Con mucho color como el flúor, o intensos como fucsia o verde esmeralda. Y si es too much dale a los empolvados, que también están muy de moda en colores como el lila o en su versión Very Peri, color Pantone 2022.

Sandalias rojas. iStock

Imagínate un total look en blanco y unas sandalias de tacón grueso en color naranja para una tarde de verano. Tendencia en estado puro.

Las sandalias con tiras a lo romano enrolladas en la pierna o por encima del pantalón (para las más trendies) o con cierre de pulsera, se han vuelto a convertir en un must have. Vuelven tras unos años en el olvido, tanto en versión plana como con varios centímetros de plataforma e incluso tacón.

Sandalias romanas. iStock

Una opción perfecta para combinar con vestidos estivales de flores para añadir un toque diferente. Para la oficina, mezcla una falda midi de flores, y una blusita fresquita en color neutro, y ¡unas sandalias tipo gladiator en color nude… Wow!

No te olvides de las clásicas sandalias negras nunca pasan de moda y son infalibles para no complicarnos mucho la vida. Cualquier diseño es apto, pero las de tiras finas, con un buen tacón, ya sea fino o grueso, te apañan en esos días de dudas eternas. Superaptas para crear looks de trabajo o para llevar a eventos especiales.

Sandalias negras de tiras y con un taconazo. iStock

¿Quién no ha tenido unas cangrejeras? ¡Vienen pisando con fuerza desde hace ya un par de veranos y este verano con más tacón o con cuña, para marcarte un lookazo diferente, o planas of course! Fue una apuesta repetida en las pasarelas de la mano de firmas como Max Mara o Versace.

Tienes múltiples opciones y, si este tipo de calzado te parece irresistible, hay tanto en su versión PVC como con tiras de cuero y planas con plataforma. Yo las tengo de yute y con cuña. Con un vestido sencillo tipo wrap dress (vestido envolvente), además de estilizarte da un toque juvenil al look.

Las cuñas, espadriles o alpargatas son un básico clásico. Sin tacón o con cuñas de hasta 12 cm, ¡tú eliges! De esparto natural o con la cuña teñida. Cualquier opción es un éxito garantizado. Puede parecer que dan un toque informal al outfit, pero eligiendo el modelo, irás perfecta y cómoda. Y sin darte cuenta tus piernas se alargarán hasta el infinito y más allá (te doy un truqui: la pulsera del tobillo que esté ubicada lo más baja posible, de lo contrario acortarás la pierna como efecto óptico).

Imagínate una noche de verano, con un short o bermuda de lino, una camiseta de tirante ceñidita y tus alpargatas de cuña. ¡Puro glamour!

¿Qué son las trekking sandals? Son como unas Quechua, pero en sandalias y todo terreno. Las hay más monas, de colores, para llevarlas con todo, lisas o con brillibrilli. Si te gusta el estilo casual, este verano caerás rendida. Incluso las puedes llevar a la playa. Añade un toque cool y cómodo a los looks más casuales.

Se suman a esta lista los zuecos, que han conseguido ocupar uno de los puestos más top esta temporada. Son una apuesta recurrente de las insiders de moda. Dale a tu look un toque muy chic. ¿Nos rendiremos al hechizo de la suela de madera y ese estilo retro con tanto rollo?

Imagínate unos vaqueros tipo culotte, un top de lino y unos zuecos con tachuelas doradas, bien brillantes, como protagonistas. Serás el centro de las miradas, sin dudarlo.

Si eres atrevida, haz un mix entre lo formal e informal. Infalibles unos zuecos de tacón con un pantalón de vestir y una blusa vaporosa. ¡Voilà, la oficina te espera!

Madre mía la variedad de propuestas de sandalias. Échale imaginación y junto a tus prendas favoritas prueba combinaciones que te hagan sentirte segura y estilizada. No olvides que son tan versátiles que te servirán tanto para atuendos elegantes como casuales e incluso algunos deportivos.

¿Ya te has decidido? Yo voy directa a por unos zuecos…

*Ana Gamallo es asesora de imagen.

