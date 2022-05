'Cut out', la tendencia que hasta la reina Letizia lleva esta primavera-verano

La semana pasada, el maravilloso vestido de color fucsia de tipo cut out que lució la reina Letizia para asistir a un acto institucional de la Cruz Roja en Valencia, causó máxima expectación. Enseguida, mi amiga Carmen me llamó y me dijo que tenía que escribir sobre los vestidos cut out por la revolución que estaba causando en todos los medios de comunicación y redes sociales, y las ganas que le habían entrado de probarse uno.

Se escribieron ríos de tinta sobre lo apropiado o inapropiado del atuendo y decenas de crónicas al respecto. Sin entrar en esos debates, lo que está claro es que la frase que dice "las modas vuelven", es más que nunca una realidad.

Son los recurrentes déjà vus en moda, como los pantalones cargo que, sabiendo que en su momento fueron de lo más rompedores, curiosamente nos vuelven a sorprender cuando en las pasarelas internacionales se cuelan con más aplomo que años anteriores.

¿Sabías que esta tendencia tuvo su máximo esplendor en los años 90? Se mostraban hombros al descubierto, zonas de la espalda y otras partes del cuerpo. Se armaban prendas con aberturas, y que se fundían con la piel.

El sello de identidad de los vestidos cut out son sus aberturas a ambos laterales de la cintura, como si unieran dos rombos, coronados por un detalle especial en mitad del abdomen, desde un sencillo nudo hasta una hebilla o broche joya. Son diseños que resultan de lo más favorecedores, al afinar la silueta con ese juego óptico en la zona central. Sin duda alguna, el premio para la tendencia de esta temporada… todo a lo cut out.

Te vas a hartar de ver vestidos, blusas y tops, de tejidos de punto o algodón, estilo cut out. Superapetecibles en verano por su frescura, pero cuidado y no lo pierdas de vista, en estaciones otoñales en combinación con un buen abrigo, son un complemento perfecto para aportar estilo y sensualidad al outfit. Piensa en un jersey color beige, con un hombro al aire y unos pantalones de campana. Top. Sensualidad y originalidad al más puro estilo años 90.

Si todavía no te atreves con esta tendencia, te invito a que le des una vuelta. Es ideal para darle un toque sutil a esas prendas clásicas, atreviéndote con pequeñas aberturas a lo largo y ancho de las mismas. Ayudan a redefinir lo sexy y añaden un toque cool y especial a cualquier look.

Cualquier detalle que deje un poco de piel a la vista le da un match especial y superoriginal a cualquier pieza o básico. Piensa en esas en camisetas con la espalda al aire sin ir exagerada, te sentirás boom y te verán además estilosa y sensual (a veces es un chute de porque yo lo valgo).

¡Stop! Mientras lees este artículo estarás pensando que esto es solo para jovencitas, ¡pues ya ves que no! La prueba es nuestra reina Letizia. Siempre hay un vestido o prenda seductora o discreta, con aberturas laterales, para todas las mujeres que desean mostrar algo de piel este verano y con elegancia.

Es cierto que la primera impresión de estos vestidos cut out es que pueden resultar retadores, y es verdad que hay muchos modelos que dejan ver más piel de lo normal. Pero ojo, si te gusta esta tendencia, hay diseños que, si bien muestran la figura femenina con sensualidad, lo hacen con total elegancia.

Ahora, si sigues dudando, me toca a mí decirte que todo es posible y que ahora más que nunca hay que arriesgar y vestirse como uno quiera. ¡Deja de lado las vergüenzas y los qué dirán y sé tu misma! Sobre todo, da gracias a tu personalidad, que todo es posible.

Existen mil opciones, solo te hace falta ese pequeño empuje para empezar a bichear y encontrar ese cut out que te conquiste y te deje disfrutar de la temporada estival con libertad.

Tienes que fijarte en que los cut outs estén colocados de manera estratégica en cada prenda. Además, saber que no existe ninguna norma escrita que hable de los tamaños, formas y localización de estas aberturas.

Solo ten en cuenta que los que van en la parte superior del cuerpo, dan a los tops, blusas y jerséis, un toque elegante. Para la parte inferior del cuerpo, es decir, faldas y pantalones, está en la zona de la cadera o a los lados de la prenda. De este modo, se consigue estilizar la figura, sobre todo en aquellos casos en los que las aberturas son en forma circular.

Si ya estás on fire con el cut out, mézclalo con prendas lisas, sin otras aberturas y sin estampados, para que la prenda cut out sea la máxima protagonista del look.

Si quieres que tu look sea sensual, a la par que elegante, y además alargar el cuello y la zona del torso, lo mejor es optar por prendas superiores con cut out en la zona del pecho o en los hombros. Pero si apuestas por definir la zona de la cintura, lo más recomendable son vestidos ajustados o blusas y tops con aberturas a ambos lados de la cintura, de manera simétrica.

Y para los vestidos apuesta por estampados florales, con motivos de mariposas o tye dye (traducción al español del tie-dye es atar-teñir, debido a la técnica que se utiliza para teñir estas prendas). Vestidos largos en colores ácidos muy brillantes, y el siempre atemporal little black dress.

Existen infinidad de combinaciones con distintos tipos de cut out. Por ejemplo, un vestido midi, de manga larga, con aberturas a ambos lados de la cintura, llegando casi a unirse en la zona central del vientre. Este tipo de vestidos combina con todo súbete a las alpargatas de moda este verano. Let's go!

Unos pantalones blancos con tiro más subido, y en la parte superior, un top de cuello halter y una biker. Unos stilettos y bolso de mano y voilà, un perfecto look de fiesta estilo rockero.

Y a ti, ¿te gusta esta tendencia cut out?

*Ana Gamallo es asesora de imagen.

Sigue los temas que te interesan