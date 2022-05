Por qué JetPeel es el tratamiento facial favorito de las embarazadas

El embarazo es una etapa maravillosa para la mujer, repleta de ilusiones y nuevas emociones. Es una obviedad, sobre todo para las que ya habéis sido madres o estáis en proceso de serlo, que el cuerpo sufre cambios muy importantes. Las emociones también viven ciertos momentos de montaña rusa, lo cual no debe agobiarnos para nada porque se pueden solucionar y gestionar de la manera adecuada.

Una rutina de cuidados estéticos durante este período de embarazo es esencial por los cambios hormonales que he comentado y que requieren, como siempre digo en cada artículo, un diagnóstico previo de la piel. Tanto para el rostro como para el cuerpo habrá que analizar qué protocolo es el más adecuado y, sobre todo, para que los equipos de terapeutas sepan que la persona que van a tratar está embarazada.

En este punto insisto mucho porque a veces llegan clientas a los centros que demandan ciertos productos o protocolos que se realizan con fórmulas que no se recomiendan en periodos de embarazo. Sucede que en ocasiones no se dice -sobre todo cuando aún no es perceptible- o no se rellena adecuadamente una ficha. Ojo con eso porque es muy importante.

De todos los protocolos que se hacen y que se ofrecen a mujeres embarazadas actuamos siempre dependiendo del trimestre en que se encuentran porque así podremos conseguir mejores efectos. De ahí, insisto, la importancia de un diagnóstico muy personalizado de rostro y cuerpo.

Uno de los tratamientos faciales que solemos recomendar es el que se realiza con la aparatología JetPeel porque ayuda de forma muy eficaz a limpiar, calmar e hidratar la piel sensible que provocan los cambios hormonales. Además, cuenta con una solución especial para embarazadas que no contiene ácidos ni aceites esenciales que van al torrente sanguíneo y pueden llegar al feto.

También contamos con una versión vegana que determina qué ingredientes se eligen para trabajar en aquellas clientas veganas que quieren que se les trate de esa forma.

Durante el embarazo todos sabemos que el cuerpo puede sufrir grandes cambios, tanto a nivel corporal como facial. Para muchas mujeres, el embarazo les deja una piel brillante y un cabello más luminoso. Sin embargo, la gran mayoría sufre alteraciones a nivel facial porque a veces sucede que aparecen las temidas manchas oscuras, ciertas irritaciones en la piel, alteraciones, rojeces, reacciones e incluso acné.

El tratamiento JetPeel recupera la luminosidad de la piel.

A nivel corporal, además de la obvia y preciosa barriga, sucede que se forman estrías, vivimos la incómoda retención de líquidos… Además, y como he dicho al comienzo de esta columna, se viven alteraciones emocionales sufridas por las hormonas que en ese momento gobiernan nuestro cuerpo y que muchas veces afectan a la autoestima de las futuras mamás.

Pero ¿qué es JetPeel?

Pasados los tres meses de embarazo, JetPeel es uno de los tratamientos más demandados y recomendados por los expertos para potenciar la luminosidad de la piel.

Su sofisticada ducha de oxígeno exfolia, hidrata y rejuvenece la piel de forma no invasiva combinando agua o solución salina, y cuya aplicación se acelera utilizando aire a presión. En el punto de contacto con la piel causando una barophoresis, lo que supone que los microcanales en la epidermis provocan la hidratación y limpieza de la piel.

Además de todos sus beneficios, se pueden incluir de manera personalizada y combinada, sueros e ingredientes activos naturales como el aloe barbaensis, plata, algas, vitaminas, agua salina y ácido hialurónico. No se emplea ningún exfoliante químico ni productos que contengan tóxicos. Además, es un tratamiento no invasivo, no causa dolor y no requiere tiempo de inactividad.

¿Cuáles son sus beneficios?

Previene el envejecimiento prematuro de la piel.

Es un tratamiento antiedad no invasivo.

Alisa las arrugas y las “patas de gallo”.

Limpia en profundidad la piel.

Aporta hidratación y exfoliación.

Regula la secreción sebácea.

Es ideal para el acné activo/inflamado.

Cierra el poro y afina la piel.

Unifica el tono.

Reafirma, oxigena y purifica los tejidos.

Es un perfecto tratamiento antipolución.

Se obtienen importantes resultados en cicatrices.

Aporta luminosidad con un resultado de piel pulida.

Por todo ello, JetPeel, que ha sido desarrollada por los prestigiosos laboratorios Alma Láser, no tiene efectos secundarios y se puede realizar una vez por semana. Pero recordad que siempre debemos exigir que se nos realice un diagnóstico personalizado porque así podremos establecer un cuadro de acción más efectivo para la paciente y el tratamiento de mantenimiento en función de los objetivos que se quieran conseguir.

*Paz Torralba es directora de The Beauty Concept.

