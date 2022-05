José Hidalgo, el diseñador de moda flamenca: "El trabajo hecho a mano tiene un valor añadido"

José Hidalgo es un diseñador de moda andaluz popularmente conocido por sus colecciones de moda flamenca. Sus raíces, el sur, su gente y sus costumbres son los motivos principales que inspiran sus colecciones día a día. En la última edición de We Love Flamenco, una de las pasarelas de trajes de flamenca más populares de España, la firma homónima del diseñor presentó 'JUERGA'.

Su última colección trata de hacer un profundo homenaje a una de las fiestas más populares de la capital hispalense, la Feria de Abril de Sevilla. "Yo creo que es el mayor exponente de nuestras costumbres y sobre todo, de nuestra moda", afirma el andaluz. El secreto, como él cuenta, es hacerlo de manera sutil, eligiendo con certeza los detalles que trasladan al sur.

Tras dos años sin vivir esta semana grande sevillana, el diseñador pretende plasmar las ganas que los más feriantes tienen de volver a pisar el albero del Real de la Feria: "Yo tenía ganas de hacer una vuelta con mucha fuerza, inspirada mucho en lo que es la feria, y mezclando un poco lo que es lo tradicional del flamenco con inspiración prêt-à-porter, los lunares con las lentejuelas", declara.

Después de todo, el nombre de esta colección no podía ser más apropiado para trasmitir con determinación la idea. "Las ganas de una juerga, las ganas de todo el mundo de volver a encontrarse con sus amigos, a disfrutar de la feria, del color, del sonido, de todo lo visual. La juerga, las ganas de pasarlo bien", explica José Hidalgo.

"Andalucía inspira cualquier cosa, ya sea la moda flamenca o la moda en general"

Pregunta: ¿De qué manera entonces se inspira en Andalucía para crear las prendas de su firma?

Respuesta: Me inspira al 100%, absolutamente todo. Yo creo que Andalucía inspira cualquier cosa, ya sea la moda flamenca o la moda en general. Y de hecho, se ve que no solamente nosotros lo utilizamos, sino en todo el mundo a la hora de crear colecciones. A mí lo que me da rabia es que nos cueste reconocer el talento aquí en Andalucía, porque es firma internacional y es maravillosa, y cuando lo hacemos aquí dentro nos cuesta un poquito más de trabajo.

Nosotros la seguimos encajando en algo muy clásico, muy tradicional, y muchas veces hace falta que venga alguien de fuera que se lleve lo nuestro, que lo enseñe y entonces nosotros sí nos lo creemos. Al final, Andalucía es fuente de inspiración y yo opino que nosotros somos los que más partido tenemos que sacarle.

Yo considero que nosotros tenemos un potencial muy bueno y que a veces, por no caer en el tópico, no lo explotamos. Pero, al final hay que saber hacerlo de una manera sutil y mejor que nosotros, nadie lo puede hacer.

¿Y la moda flamenca? ¿Cómo la interpreta?

Mi flamenca es la flamenca que yo considero más actual, de hoy. Al final, tiramos de todos esos elementos tradicionales, pero hacemos vestidos frescos y actuales, que sean cómodos y elegantes.

¿Hay espacio para la innovación en la Feria de Abril o es mejor tirar por lo seguro?

Yo creo que sí se puede innovar, pero que también hay que saber hacerlo. Tú puedes innovar, pero que dentro de esa innovación el traje no sea una cosa estrambótica. Al final la raíz tiene que ser como la moda flamenca, el sur, la feria, el movimiento, el colorido. Tú puedes innovar, pero que dentro de la innovación sea algo elegante y muy bien hecho.

"En el mundo del flamenco todo es posible, pero siempre hecho con buen gusto"

Y más, teniendo en cuenta el escaparate que es la Feria de Sevilla...

Por supuesto. Para mí, aparte, de cara a la creación, creo que la feria es un sueño. Un deleite para los sentidos no solamente visual, sino el sonido, la luz, los colores... La combinación, por ejemplo, de tricolores que se ve en nuestra feria es un ejemplo del atrevimiento que en otro tipo de sitios uno no se atrevería a mezclar. En el mundo flamenco todo es posible, pero siempre hecho con buen gusto.

Y en estos dos años anteriores, ¿cómo se ha manejado la empresa sin la feria?

Ha sido complicado. El primer año fue bastante complicado, sobre todo por la incertidumbre. Teníamos una colección prácticamente terminada, medio vendida y tuvimos que pararlo todo, no se vendió moda flamenca. El año pasado, por ejemplo, en mi caso yo intenté hacer una versión prêt-à-porter, inspirada un poco en nuestra línea y en esa moda flamenca.

Con eso hemos estado en estos dos años, que nos ha ido bien. Hemos abierto otro tipo de otra vía diferente a la que teníamos. Quizá estábamos muy metidos en moda flamenca y ha sido como ampliar un poquito más nuestro espectro. Al principio de este año, la gente era un poco incrédula con respecto a si iba a haber feria o no, pero ha terminado siendo una temporada maravillosa.

En esta línea de prêt-à-porter, ¿qué tipo de prendas se pueden encontrar?

Teníamos desde pantalones bombachos hasta vestidos mini. Teníamos monos, había gabardinas, había un poco de todo. Como la situación era complicada y no había eventos, el mundo necesitaba prendas con las que pudieran estar en la calle de una manera normal, no prendas de vestir, sino unas prendas más informales.

"Si algo nos caracteriza es ese toque artesanal y que, a día de hoy, te acerca a este traje un poco más especial"

¿Cómo es el proceso de producción de todas ellas?

Creo que lo fundamental es que todo se hace de forma completamente artesanal, nuestras prendas se hacen todas en nuestro taller en Sevilla. Se hace prenda por prenda, nosotros no tenemos tallas, hacemos costura a medida: vienes, traes una idea y si quieres nosotros lo hacemos. Para cliente, su vestido.

Si algo nos caracteriza es ese toque artesanal y que, a día de hoy, te acerca a ese traje un poco más especial. La gente viene buscando esa diferencia, pero a la vez, te aleja un poco de esa venta online que compras de hoy para mañana y lo tienes en casa.

¿Y la cliente suele prestar atención a este valor?

Pienso que las redes sociales desvirtúan esa misión. Pero bueno, nosotros nos encargamos de explicarlo cada vez que llama una clienta que está interesada en un vestido. Le explicamos el proceso de trabajo que tiene cada prenda. Cuando uno ya se lo ha explicado, lo entiende y razona. El trabajo hecho a mano tiene un valor añadido.

¿Cuáles han sido los momentos de más orgullo en su trayectoria?

Cada traje personal es un reto para nuestra costura a medida. Cuando alguien nos dice "José, quiero que me hagas esto", que la gente deposite esa confianza en ti, eso se agradece. Para mí, eso es lo más importante. Luego, después de los años, el hecho de haber sacado cada colección que al final, cuando muestras una colección es un trabajo como más personal y que ese trabajo personal esté en la calle y que la gente reconozca tu producto, tu diseño, tu traje. Pues eso es maravilloso.

Sigue los temas que te interesan