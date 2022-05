Innovative Skincare, la distribuidora de cosméticos de marcas sencillas y sostenibles

Claudia Cieszynski lleva 10 años dedicándose al mundo de la belleza, y como fundadora de Innovative Skincare, conoce muy bien el funcionamiento el sector de la cosmética. La necesidad de aportar una respuesta orgánica a esta industria la llevó a crear esta distribuidora de marcas de cuidado de la piel, que trabaja con grandes marcas científicas de vanguardia como BIOEFFECT o U Beauty.

Estas dos empresas de éxito en el universo de la belleza son elegidas por la distribuidora por su eficacia y sus valores de minimalismo y sostenibilidad. "La ciencia y la tecnología que estas marcas tienen detrás combina a la perfección la pureza de los ingredientes y sus poderosos resultados sin producir irritaciones. Dejan la piel sana sin agredirla de ninguna manera, ya que solo contienen ingredientes seguros para piel", destaca Claudia Cieszynski.

Esta fórmula, que une innovación y perfeccionismo, es la clave principal que Innovative Skincare busca en las marcas de cosmética. "Este es un sector con muchísimos productos y estímulos, y hay que saber buscar para elegir las marcas verdaderamente buenas. Por eso, nosotras solo buscamos y ofrecemos funcionalidad y eficacia", afirma la fundadora.

Fórmulas limpias

El sector de la belleza y el cuidado de la piel está repleto de empresas que ofrecen sus productos configurando un mercado muy amplio y variado. Sin embargo, en esta industria tan extendida, no todas las marcas tienen un catálogo efectivo y responsable. Por ello, Innovative Skincare prefiere aportar un servicio personalizado y exclusivo, centrándose en la dermocosmética nicho.

Día a día, esta distribuidora se encarga de atender personalmente casos más concretos, ofreciendo una asesoría con una especial dedicación. Como ejemplo, atienden a personas con lesiones graves por quemaduras, pacientes de quimioterapia, etc. Además, a través de sus redes sociales y su blog, pretenden empezar a mostrar contenido didáctico para difundir sus principales valores que guían el espíritu de la empresa.

"Uno de nuestros retos más apasionantes es coger marcas desconocidas y darles voz aquí, en España y Portugal. Transmitir los valores de estas y dar a conocer sus revolucionarios productos, que no tienen precedentes", explica Claudia Cieszynski. "Nuestro trabajo no es solo atender llamadas o preparar pedidos, no nos dedicamos solamente a vender".

Aunque actualmente solo trabajan con BIOEFFECT y U Beauty, desde la empresa no descartan empezar a colaborar con otras marcas. "Queremos marcas honestas y claras. Aquellas cuya eficacia nos asegure que no van a pasar de moda y que podremos establecerlas en la industria", declara Cieszynski.

En un mercado tan sobrecargado, para la fundadora es necesario aplicar una ética de trabajo que observe con detalle los orígenes de la producción de un artículo, ya que algunos "son un poco dudosos o dejan mucho que desear". Uno de los requisitos esenciales es que las pieles sean capaces de tolerar los ingredientes y procesarlos bien internamente, que no se queden en la superficie tópica.

Muchas veces, los productos de belleza están hechos con ingredientes popularmente conocidos, pero que pueden manejarse erróneamente: "Un ejemplo de esto es el ácido hialurónico, que está muy de moda y muy explotado en los últimos años por todos los sectores cosméticos. Este ácido puede tener orígenes muy variados y en muy pocos casos, se usa en su forma pura, de grado pharma".

Claudia Cieszynski empezó trabajando en el mundo de la moda, pero su obsesión por el cuidado de la piel hizo que emprendiera este nuevo viaje. Empezó llevando la distribución de BIOEFFECT en España y Portugal, y, tras unos años descubrió otra marca que le gustó, U Beauty. Por eso decidió montar Innovative Skincare, desde la cual podía ayudar a distribuir ambas marcas, ampliando el mercado de U Beauty a gran parte de Europa.

"Cuidarse por fuera es tan importante como cuidarse por dentro. El mundo de la belleza y la cosmética parece muy superficial, pero no lo es, ya que gracias a él nos mimamos y nos cuidamos para estar mejor y más sanas", afirma Cieszynski. Con esta labor, el principal objetivo es acompañar al inevitable envejecimiento de la piel con el mejor cuidado posible, de una manera saludable.

"Si sabes elegir los productos adecuados, que no tienen por qué ser muchos, puedes ralentizar el envejecimiento y hacerlo más sano y agradable para nuestra piel y para nosotras mismas. Queremos transmitir el mensaje de que menos es más, no es necesario usar muchísimos productos, ya que eso acaba afectando negativamente a nuestra piel", concluye.

Sigue los temas que te interesan