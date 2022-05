Te enseñamos las mejores alpargatas de una firma española para este verano

Como cada temporada estival, las alpargatas se convierten en el calzado femenino y cómodo por excelencia. Este año, la mítica firma de alpargatas española Castañer y el diseñador franco-estadounidense Altuzarra se unen para lanzar una colección delicada, elegante y funcional que ya caracteriza el trazo del reconocido diseñador, uno de los más reverenciados de la escena neoyorquina.

Costuras, trenzados, urdidos, estampados irregulares, lazadas… la labor artesana que desde hace casi cien años tiene lugar en los talleres de Castañer en Banyoles, protagonizan esta colección cápsula.

Las tres líneas de la serie, Stitching, Braided y Tie Dye evocan algunas de las propuestas vistas en el último desfile de Joseph Altuzarra en la New York Fashion Week Spring Summer 2022 y en su admirada trayectoria como diseñador de accesorios.

Modelo Dalia Altz de la colección.

“Ha sido una colaboración muy orgánica. Siempre me ha encantado la firma. Crecí llevando alpargatas todo el tiempo en mis veranos en Francia y siempre ha sido algo importante en el ADN de Altuzarra", aseguraba en la presentación. “Lo que más me ha gustado de trabajar con Castañer es lo mucho que he aprendido y todo lo que me ha inspirado. Esta colección es un tributo a la naturaleza”, afirmaba el diseñador.

La esencia mediterránea y casual de las alpargatas adquiere un toque de tendencia bajo la mirada del diseñador, inconfundible por su concepto de lujo tranquilo y relajada sofisticación.

En cuanto a los diseños, encontramos alpargatas teñidas en colores azules y malvas, en lona, con estampados irregulares. También desteñidos y tiras intercambiables en la línea Tie Dye.

Finalmente, Braided, que apuesta por el siempre elegante cuero negro y la sencillez del yute natural.

Modelo Iria Altz.

Como el resto de alpargatas del catálogo de Castañer, los diseños firmados por Altuzarra se producen de un modo enteramente artesanal, en los talleres de la empresa familiar, donde su calzado se elabora a mano con el mismo esmero que hace casi cien años.

En definitiva, una colección cápsula que se convertirá en el must de la temporada del verano, nacida de una de las colaboraciones más interesantes de las últimas temporadas.

