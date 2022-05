El mejor tratamiento antiarrugas: efecto lifting con 430 ejercicios faciales

Hoy os quiero contar en qué consiste el que para muchos es el mejor tratamiento facial y manual que han probado en toda su vida. Este comienzo, algo inusual en mis columnas, podría sonar a una más de las numerosas promesas que alberga el sector de la belleza y el bienestar, y que de manera frustrante no siempre se cumplen. Sin embargo, si decido hablaros de este impresionante masaje facial que se realiza íntegramente con las manos es porque he podido comprobarlo antes de incorporarlo a The Beauty Concept. Además, siempre pruebo en persona todos los tratamientos para asegurarme que sus resultados alcanzan una excelencia absoluta.



SULYFTH® es un facial cuya técnica ha sido creada por la facialista Yvette Pons con 8 técnicas y 430 movimientos. Se repiten entre 7 y 10 veces para tratar, en una sola sesión y sin excepción, todos los puntos que intervienen en los signos del envejecimiento facial y las causas funcionales que lo provocan, ofreciendo excelentes y altamente efectivos resultados.



Se trata de una terapia de 90 minutos con 8 técnicas meticulosamente seleccionadas y desarrolladas por Yvette Pons tras mucho tiempo de experimentación y estudio, para dar paso a esta completa terapia de lifting facial.

La técnica de linfoaperturas.

La técnica de despeque epicraneal.

La técnica de pianista.

La técnica de vibración destensante.

La técnica intrafacial.

La técnica intranasal.

La técnica planchado en abanico.

La técnica de oseopresión.

Os detallo y explico algunos de los beneficios que ofrecen…

Linfoaperturas y despegue epicraneal

Las dos primeras técnicas de la terapia SULYFTH® abren los puntos linfáticos principales desde el escote hasta el cráneo, actuando sobre dos funciones fundamentales a la hora de mejorar el envejecimiento y a favorecer el resultado de las técnicas posteriores.

Por un lado, permiten abrir y estimular las vías que transportan el oxígeno a las células, activar el drenaje de las toxinas y aumentar la nutrición de la piel. Por el otro, se consigue la eliminación de los líquidos y desechos que se acumulan en la zona epicraneal y que influyen sobre la falta de riego sanguíneo y del oxígeno. Son consecuencia del fibrosamiento de los músculos conectados con la aponeurosis, y debido a las tensiones, la postura o el paso de los años.

En la segunda parte de la técnica, se realizan movilizaciones para ayudar al despegue epicraneal, occipital, frontal y temporal, que son los encargados, entre otras funciones, de ayudar a que todos los músculos faciales y del cuello tengan una buena elasticidad, actividad y movilidad. A la vez, se activa la oxigenación encefalocraneal y la circulación del líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, mejorando así la capacidad de respiración del cerebro.

Pianista y vibración destensante

Ayudan al despegue en cadena de toda la musculatura del rostro para activar el riego sanguíneo encargado de nutrir y oxigenar el tejido y las proteínas (tirosina y miosina) necesarias para devolver la tonificación a los músculos y a la piel.

Provoca pequeños estímulos como si fueran impulsos eléctricos tonificando el sistema muscular desde los tejidos más internos hasta los más externos. Al mismo tiempo, estimula el sistema neuromuscular y neurocutáneo, interviniendo en las reacciones bioenergéticas. Ayuda a bombear y eliminar los desechos y excesos de sustancias que influyen sobre la glicación y los radicales libres del tejido, ya que en la linfa se encuentran muchas proteínas y cuando dicha sustancia queda estancada produce un aumento del fibrosamiento de los músculos.

A la vez, ayuda a fortalecer las inserciones entre los músculos y a fijarlas a la estructura ósea y cartílagos reduciendo el descolgamiento. Por otro lado, despista al sistema nervioso simpático activando el parasimpático y relajándolo para eliminar las contracciones musculares que favorecen las líneas dinámicas.

Intrafacial e intranasal

Estas dos técnicas se realizan desde el interior de la boca y la nariz, relajando todos los músculos faciales para eliminar las contracciones y tensiones musculares que interfieren sobre las arrugas que quedan adheridas en forma de pliegues. A la vez, devuelve la elasticidad a los músculos mejorando toda la flacidez y eliminando las suturas óseas. También es muy beneficiosa para equilibrar la postura y asimetrías de todo el esqueleto cráneo facial, aliviar el estrés emocional y eliminar el bruxismo.

En SULYFTH® se potencian los efectos del masaje intrafacial trabajando músculo por músculo, en forma de estiramiento, aumentando de esta manera el flujo sanguíneo, potenciando su amortiguación y mejorando la elasticidad muscular.

Además, se ha incorporado el estiramiento intranasal, una técnica que estimula cada músculo de la nariz para mejorar las vías respiratorias, evitar la retracción del tejido con los años y favorecer la abertura de los orificios nasales. También previene las arrugas dinámicas llamadas “del conejito” y evita las líneas nasolabiales y nasolacrimales en las cuales influye el acortamiento del músculo elevador de la nariz.

Planchado en abanico y oseopresión

Su finalidad es la de estimular todo el sistema neurocutáneo, relajar las fascias para eliminar la resistencia, las contracciones que provocan las líneas de expresión y el descolgamiento, al mismo tiempo que mejora todo el sistema óseo facial.

Cuando se quiere mejorar el envejecimiento facial, la mayoría de las veces el foco de atención recae en la piel y la musculatura, cuando en realidad el desgaste óseo influye muchísimo en los cambios de las facciones del rostro. La disminución de la movilidad y de su volumen favorece que los músculos y el tejido se adapten a su forma, pierdan su elasticidad y aparezcan las arrugas y la flacidez.

Las técnicas con presión sobre toda la estructura ósea obligan a movilizar los huesos y los músculos en la dirección correcta, reduciendo los cambios estructurales de las facciones, como la mengua o el crecimiento de ciertas zonas del rostro. Asimismo, activa los osteoblastos y el colágeno de estos, que son los responsables de formar un nuevo tejido óseo, ralentizando los cambios de su estructura que con los años se va modificando, interviniendo en los signos del paso del tiempo.

¿Cuáles son los resultados?

SULYFTH® es una terapia altamente eficaz y los resultados se aprecian desde la primera sesión. Para unos resultados duraderos, se recomienda un primer tratamiento de entre 6 y 12 sesiones. Con un mantenimiento de 1 sesión cada 4 semanas. Y, una vez al año, se recomienda realizar 4 sesiones seguidas y semanales.

*Paz Torralba es directora de The Beauty Concept.

