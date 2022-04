La tenista Paula Badosa confía su cabellera a las expertas manos del estilista Jesús de Paula

La tenista Paula Badosa es la protagonista de la última campaña de Kérastase, líder mundial en el cuidado profesional del cabello, y de shu uemura art of hair, firma de lujo capilar.

El estilismo ha corrido a cargo de Jesús de Paula, embajador haircare y styling de ambas marcas, además de un referente en el mundo de la belleza de nuestro país. Por sus manos pasan casi todas las celebrities del momento, y su trabajo ocupa las principales campañas de moda.

Para realizar la sesión de fotos con la tenista, Jesús analizó su cabello previamente.

"Paula Badosa es encantadora y nos vimos antes con el objeto de analizar su cabello. Es una deportista de élite y como tal, lava muy a menudo su cabello y suda mucho en la pista. Por esto su pelo sufre bastante".

"Tiene muy buen pelo porque no le ha sometido a cambios drásticos. Así que lo que hicimos fue un tratamiento para potenciar más su color rubio, hidratar su cabellera larga y darle mucho brillo", asegura el peluquero.

Y añade: "Intentamos que las fotos quedaran con mucho movimiento, como movido por el viento. Incluso pedimos a producción que dejara los pelos que salen volando, que no los retocaran, que los dejaran tal cual y así lo hicieron. Ha quedado un trabajo muy bonito".

"En el cabello de la deportista utilizamos la línea de rubios de Kérastase con mascarilla y champú, así como el aceite para cabellos rubios, combinado además con productos de Shu uemura que tiene una gama más extensa de peinado. Nos focalizamos sobre todo, en la nutrición y el brillo, y a ella le encantó", concluye el experto.

Paula Badosa en la campaña para Kérastase.

Jesús anunció en sus redes el pasado 22 de marzo el comienzo de su aventura como el primer embajador profesional en España de las marcas Kérastase y shu uemura art of hair. “Parece mentira cuando llegan proyectos increíbles, la vida te sorprende. Aunque hay que trabajar duro y quien me conoce sabe que lo hago y lo disfruto

muchísimo”.

PREGUNTAS: ¿Qué tienen de especial estas marcas?

RESPUESTA: Se trata de productos para el cuidado del cabello que cuentan con una cosmetología increíble para lucir un pelo bonito. La filosofía que mantienen ambas son muy diferentes, pero se identifican mucho con lo que yo entiendo por un cabello saludable. Y para mi eso es importante.

El estilista Jesús de Paula.

Cuéntanos tus inicios en este mundo del cabello…

Desde pequeñito quería ser peluquero, pero mi padre no quería porque vengo de una larga generación de fontaneros… Trabajé, ahorré y me puse a estudiar en una academia privada de peluquería. Para entonces, mi familia ya lo había asimilado.

La profesora que tenía en Cádiz me corregía todo, desde la postura al lenguaje, porque aseguraba que me veía algo especial y me incitaba a estudiar y a seguir trabajando. Y así lo hice.

Con 20 años viajé a Londres y luego a París para formarme y allí me especialicé en corte y color.

Muchas celebrities confían en ti, ¿por qué crees que te eligen?

Pues soy muy discreto, pero muy trabajador. No suelo subir ninguna imagen a las redes... ¡Yo sería el yogur desnatado del Mercadona! Pero sí que me preocupa el cabello, que esté bien y en condiciones. Y en cuanto al estilo, busco que favorezca al rostro.

¿Dónde buscas inspiración?

Me inspiro, más que en tendencias, en épocas de la historia. Últimamente, me he obsesionado bastante con la época dorada del Hollywood de los 50 y también de los 60. No paro de ver los estilismos de actrices, cantantes, compositoras y activistas. Veo sus cabelleras y me guardo pantallazos en el móvil.

Admiro a la actriz Katharine Hepburn, por ser rebelde, andrógina y muy decidida para su época. Fue la primera mujer que apareció en un photocall con pantalón. Ella juega de forma inteligente con esa imagen ambigua que me gusta mucho. Es femenina en su beauty, pero masculina vistiendo.

Estamos en un momento del año de caída del cabello, ¿qué aconsejas para reducir esa caída?

Hay épocas del año de caída efectivamente, y cada persona tiene la suya. No a todo el mundo se le cae el pelo en los mismos meses. Por ejemplo, yo lo pasé el pasado mes junio, pero luego vuelve. Se trata de un proceso natural del cabello, que se puede solucionar con vitaminas o con productos naturales.

Pero si es una caída de cabello más exagerada y preocupante, se debe acudir al médico porque a buen seguro se trata de un tema hormonal y es preciso decidir qué hay que hacer para controlarlo.

La mayoría de las veces la gente lo atribuye a un gen de calvicie, pero tu no heredas la calvicie, heredas la hormona.

Debido a las tendencias, utilizamos mucho la plancha y el secador, ¿qué deberíamos utilizar sin falta?

Es importante aplicar un protector termal después de lavarse el pelo. En segundo lugar, es conveniente secarlo totalmente con aire medio, no muy caliente, para quitar la humedad. Y finalmente, si se pasa plancha, cuanto menos presiones, mejor se peina y más se cuida el cabello.

¿Cómo es tu cabellera ideal de mujer?

El ideal es un cabello cuidado, en el que el color realce y aporte luz al rostro. Es conveniente que el color y el corte no se elija siguiendo una moda o una tendencia. Me gustan mucho los cabellos muy femeninos, elegantes, exuberantes y sexys.

Si pudieras elegir, ¿a quién te gustaría arreglarle sus cabellos?

Vivo enamorado de Penélope Cruz. Ella tiene un cabello muy especial y trasmite el estilo de las actrices de Hollywood de los 50, no se disfraza. Es increíble. También me gusta el estilo de Nicole Kidman y Jessica Chastain, son mujeres muy femeninas.

¿Qué productos destacarías de Kérastase y por qué?

Las gamas de producto para cada tipo de cabello me encantan. La línea de Oleo que es la más clásica de la marca, es mítica para los profesionales de la peluquería. Se nota desde la primera aplicación como hidrata y como ayuda a proteger un cabello que esté dañado. Y la línea Kerastase Blond, para el cabello rubio me ha sorprendido gratamente, así como el champú en seco.

¿Y de shu ueruma art of hair?

Me gusta mucho Izumi Tonic shu uemura, un spray a base de agua de arroz, y varios aceites para nutrir. Además, también disponen de una crema de alisado que también es buenísima. Me han descubierto muy buenos productos.

Las fijaciones de ambas son muy suaves y con el cepillo se van. Eso es fundamental en mi trabajo.

¿Cómo es su filosofía?

Los productos de shu uemura se basan en una filosofía japonesa en la que los productos contienen los componentes de las flores. Cada línea se basa en una flor y tiene un significado para hidratar, dar brillo y cuidado al cabello.

Para su aplicación, siguen la ceremonia del té tan importante en la cultura japonesa. En los tratamientos inciden en seguir un paso a paso, tensionando el cabello para que reciba la máxima hidratación y esté alineado.

No es una línea de productos muy extensa, sino que son muy especiales y sorprenden desde la primera aplicación. Hay muchos productos en el mercado, pero que se identifiquen con lo que tu quieres que hagan en el cabello, no hay tantos.

Como experto en el cabello, ¿qué productos de cuidado crees que son básicos para la mujer de hoy teniendo en cuenta el estrés y la falta de hidratación?

Para mi, es fundamental disponer de un champú y una mascarilla adecuada a cada tipo de cabello. No a todo el mundo le funciona lo mismo. Siempre es conveniente realizar un ritual que incluya lavar el pelo con estos productos y dejar la mascarilla actuar, al menos 30 minutos, dos días a la semana.

Y antes de secarse el cabello, hay que aplicarse un aceite nutritivo o sérum, así como un protector termal para protegerse del calor de los aparatos.

La mascarilla es importante. Si no la dejas 30 minutos en el cabello, la estás tirando como si fuera un acondicionador. Tiene que nutrir el cabello.

Sigue los temas que te interesan