Petrïta, la firma de joyas andaluza, presenta una nueva colección para la Feria de Abril de Sevilla

Aquel que sea del Sur reconocerá de inmediato el aroma del jazmín. Esta planta, representante fundamental del Sur de España, ha sido utilizada en múltiples ocasiones para crear perfumes con olores realmente embaucadores. Ahora, Petrïta, la empresa andaluza de joyas, ha utilizado este referente para crear una colección dedicada especialmente a la Feria de Abril.

Esta fiesta sevillana es la ocasión perfecta para lucir los diseños que la firma ofrece. El Real de la Feria se convierte todos los años en un escaparate increíble que muestra las últimas tendencias de la moda flamenca, pero también las novedades del mundo de los accesorios.

Inmaculada Perea, la creadora de Petrïta, incorpora la última tecnología en el mundo joyero para esta colección 'Especial Feria'. Los aspectos fundamentales de esta nueva línea de accesorios son su poco peso y sus acabados en plata y oro. "Yo quería hacer una colección que tuviese compostura y que fuese un pendiente que pueda combinarse con casi todo. Eso es lo primero. Lo segundo, que fuese cómodo de llevar. Y en tercer lugar, un pendiente de calidad", explica la fundadora.

Inmaculada Perea fundadora de Petrïta. Petrïta

La elección del jazmín como centro de la colección está motivada por la historia personal de la diseñadora: "El jazmín está muy arraigado a mi infancia. Mi abuela tenía jazmines y desde pequeña los cogíamos y los colocábamos en la mesita de noche para que no me picasen los mosquitos. He tenido siempre un vínculo muy afectivo con la planta. No solamente por el olor que tiene, que es embaucador, sino también por su forma tan delicada y ese blanco tan especial, un blanco casi puro, cristalino, que me vuelve loca".

Esta nostalgia tan especial con la que Inmaculada Perea se traslada a su infancia, ha sido la motivación extra con la que la empresaria ha creado una colección de 13 diseños únicos de diferentes tamaños. Aunque el nombre ponga el foco en la Feria de Abril, estos pendientes pueden ser utilizados en cualquier ocasión. "He querido hacer esta colección para que realmente la clienta tenga un pendiente que sea adecuado, como toda la filosofía de la marca. Y no sólo para ferias, sino en más eventos", afirma la diseñadora.

Un diseño científico

Una de las razones que hacen de Petrïta una firma tan especial, es el método de trabajo que utiliza. Perea, su fundadora, es licenciada en Biología. Pero, a pesar de haberse dedicado finalmente al mundo de la joyería, ha sabido fusionar su conocimiento científico con la creatividad en perfecta sintonía.

Su primera idea fue emplear la experiencia en el proceso de cristalización que la facultad le había dado para probar este método en diferentes piedras. "He estado cuatro años investigando y haciendo muchos controles, tanto bioquímicos como físicos y químicos. Por supuesto, también de la cristalización. Entonces he conseguido un protocolo exclusivo que me permite crear la piedra que actualmente es el bestseller de la marca", declara Inmaculada Perea.

Pendientes y estilismo de Petrïta. Petrïta

Los esmaltes necesarios para la elaboración de una joya son exclusivos de la firma, conformándose como otro de los rasgos distintivos de la producción. El proceso completo, como explica la entrevistada, se lleva a cabo entre diferentes puntos de Andalucía mayoritariamente. El núcleo principal está localizado en Parque Joyero, un complejo en Córdoba en el que se encuentran las fábricas de varias firmas. Después, los pasos más selectos los realiza en su laboratorio en Carmona.

Otra de las marcas diferenciadoras que dotan de valor a la empresa es el uso de la tecnología 3D. Ésta la utilizan para el prototipado de los diseños, uno de los primeros pasos, que le permite crear los bocetos con mucha más precisión. "Todos los protocolos que tengo los voy a seguir usando y por supuesto, el desarrollo que quiero de la marca va por el mismo camino, porque al fin y al cabo es el sello que me ha distinguido y que me ha permitido hacerme un hueco", declara la creadora.

De mujer a mujer

Petrïta es una firma fundada por una mujer e inspirada por una mujer, un legado femenino que tiene más de 100 años de historia. El nombre de esta marca de joyas viene de Petra, la abuela de Inmaculada Perea. Una mujer emprendedora para la época en la que vivía, y que conoció el auge de su negocio durante la Guerra Civil.

"Ella me ha criado. De hecho, todavía vive. Tiene 101 años. Es como continuar todas las cosas que ella me ha enseñado: cómo hacer las cosas, cómo cuidar tu cliente y vender. Todo me lo ha enseñado y es un homenaje claro a mi abuela. Ella realmente influye en mi negocio, la verdad", explica Inmaculada Perea.

Joya de la nueva colección de Petrïta. Petrïta

Otro de los pilares básicos de la empresa que su abuela le transmitió es el amor por su tierra. Petrïta es un homenaje claro a Andalucía y así lo demuestra en sus colecciones: "Mis raíces lo son todo. Y por supuesto, a la hora de crear pienso muy bien todos los colores, porque evidentemente el clima de aquí influye mucho. Por eso en Petrïta es todo tan colorido. Estamos aquí acostumbrados al sol, a la fiesta, al reír, al disfrutar, a celebrar mucho" concluye.

Sigue los temas que te interesan