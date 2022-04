Mechas balayage y babylights: todo sobre la coloración que seguirá de moda este verano

Una joven con el cabello alisado en The Beauty Concept.

Las hemos visto durante mucho tiempo en desfiles, campañas, por la calle, en los Oscar, en muchas alfombras rojas y sí, seguirán estando de moda las mechas balayage y babylights. No parece que la coloración con este tipo de protocolos pueda tener fecha de caducidad porque su resultado es aplaudido y también muy solicitado en salones.

Y aunque así sea, lo cierto es que aún muchas mujeres no terminan de saber cuál es la diferencia, qué ofrece cada una o, incluso, si es mejor una u otra para un cabello concreto. De ahí la importancia de contar con servicios de colorimetría y diagnósticos personalizados para dar con la que mejor se fusione con el rostro.

¿Qué son las mechas balayage?

Se podría decir de manera muy coloquial que su trabajo barrer el color iluminando de manera difuminada el cabello y evita una decoloración completa en el cabello. Este trabajo de difuminado logra que no se note dónde comienza la mecha para que el degradado se produzca de manera muy sutil en toda la melena.

Su origen francés podría resultar algo pícaro ya que, podemos decir que con este tipo de mechas despistamos sobre el origen de ellas sin que sea muy fácil detectar si el cabello es así de forma natural o lleva la firma de un buen estilista. Además, con esta técnica logramos dar volumen, profundidad e iluminar la melena para, por ende, potenciar nuestras facciones.

Lo habitual es que con esta técnica se vaya produciendo un graduado de tonos más oscuros en la zona superior del cabello hasta tonos más claros en la zona inferior, pero jamás en la parte superior de la cabeza. ¿Su mantenimiento? Muy sencillo dado que evitamos el “efecto raíz” y no requiere retoques constantes.

¿Y las babylights?

Es una coloración que en forma de mechas que se reparten por el cabello desde la raíz a las puntas para aportar luminosidad mediante pequeños reflejos de luz. Este trabajo se inicia en la raíz del cabello donde se toman finas mechas de pelo a las que se les aplicará el color.

Con las babylights no se decolora el pelo, según el tipo de cabello (y si tiene algún tipo de tinte), por lo que el resultado es mucho más natural y discreto. Otra ventaja es que, cuando el cabello empieza a crecer, el conocido “efecto raíz” apenas se aprecia.

Aporta mucha luz al cabello, imitando los efectos de los rayos del sol. El resultado es una melena de contrastes y tonalidades diferentes, lo que acaba creando un efecto óptico de diferentes volúmenes.

En ambos casos es crucial que se realice siempre un diagnóstico del cabello de forma personalizada y por un estilista experto, no solo en este tipo de coloración, sino también para determinar qué productos de mantenimiento son los adecuados para cada persona. No me canso de repetir que el cabello se debe cuidar como hacemos con la piel.

Ambos tipos de mechas, además, este verano competirán con muchos tonos, cortes y peinados ya que es la temporada con mayor número de posibilidades para jugar con el pelo.

“Cuando una mujer se corta el pelo es porque busca un cambio en su vida”, decía Coco Chanel. Sin duda, no podemos estar más de acuerdo en nuestro salón ya que todas buscamos establecer discursos a través de la ropa y del cabello. Por ello, esta temporada sí que tenemos la oportunidad de hablar a través de nuestro pelo, pero también manifestar qué tendencia es la que más nos gusta.

*Paz Torralba es directora de The Beauty Concept.

Sigue los temas que te interesan