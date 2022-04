En el Día Internacional del color rosa, celebramos su existencia y su facilidad para conquistar nuestros armarios cuando llega el buen tiempo. Este año se erige como tono ganador. Así lo han decidido los diseñadores que lo muestran como tendencia en todas sus declinaciones.

La novedad: Se combina con tonos hasta ahora impensables, aunque también se puede optar por un total look. La vie en rose llega para hacernos más felices esta primavera.

Combinaciones inverosímiles

Está claro, el color más romántico ha vuelto con fuerza, pero para que cada uno lo adapte a su estilo. Este año se apodera de las pasarelas y se presenta en toda su gama de tonalidades, desde los tonos rosa pastel hasta los neones, pasando por los más cálidos como el rosa fresa o los más fríos como el fucsia.

Además, también lo encontramos en combinaciones casi inverosímiles, como el rosa y el rojo, el rosa y el verde, el rosa y el amarillo o el rosa en combinación con el azul.

Para aquellas menos radicales, también se encuentra mezclado con tonos de su misma gama cromática como los lilas o los violetas.

El rosa en los looks más comentados

Es muy común ver a celebrities e iconos de moda llevar este color tan versátil, pero si recientemente ha habido un look de lo más alabado con el rosa como protagonista, ese ha sido el de Selena Gómez en un presentación de 'Solo asesinatos en el edificio' la serie que protagoniza en Disney+.

La actriz lució un conjunto de vestido y chaqueta crop en un rosa empolvado que, además, es de la firma española Mango, así que en poco tiempo podrás hacerte con él en la web y recrear este look sesentero. Parece que la estética preppy vuelve y comienza a colarse entre las opciones elegantes, frescas y jóvenes de la temporada, con el rosa como tono con el que encaja a la perfección.

Rosa en la colección sostenible

El estilo suave y seductor de los tonos rosas es la clave en la nueva colección de H&M, la quinta entrega de su iniciativa de sostenibilidad Innovation Stories, una colección romántica que invita a enamorarse de los materiales hechos con desechos.

Las piezas principales son los vestidos, desde el vestido de noche en forma de corazón de color rosa chicle, hasta el vestido de punto con pinchos también tono rosa fucsia, realizados con poliéster reciclado.

Se combinan con materiales reutilizados, reciclados y de bajo impacto, muchos hechos con prendas recicladas, plástico procedente del océano u otros materiales de desecho.

Un detalle: Con la intención de ser compartidas, las piezas vienen con etiquetas en sus forros donde se pueden escribir mensajes sinceros cuando quieran pasárselo a alguien nuevo.

La colección Innovation Story Cherish Waste estará disponible a partir del 21 de abril en las tiendas H&M.

