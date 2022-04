Con la llegada de la primavera, llega también la época de eventos y de pensar ya en esos looks de invitada para las próximas comuniones, bautizos y por supuesto, para esas esperadas graduaciones. Y es que, la graduación es ya de por sí un momento único para el que también necesitaremos un look diferente y sobre todo con el que sentirnos guapas y elegantes, pero sin nunca renunciar a la comodidad. El final de ciclo y el comienzo de una nueva etapa también muy especial, que se merece un look de diez.

Y aunque el dress code en las graduaciones es más relajado que el de las bodas, en este tipo de eventos académicos suele primar la sobriedad y la elegancia, dejando a un lado los excesos. Aún así, sí que hay hueco para los detalles cut out, las mangas abullonadas, los clásicos looks black and white, los escotes en pico, los volantes y los colores más alegres y primaverales. Precisamente en esto es en lo que nos hemos basado para hacer esta selección de looks de graduación. Un total de trece looks inspiradores que hemos sacado de algunas de las influencers españolas del momento, así como de firmas de referencia y asequibles como Zara, Mango, Asos o Massimo Dutti. ¿Cuál es tu favorito?

