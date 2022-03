Aprender a cuidar y también a hidratar de forma adecuada la piel grasa, es crucial para evitar los granitos, puntos negros, brillos y otros síntomas propios de las pieles con acné. Una piel grasa que suele ser el resultado de un exceso de sebo producido por un trabajo excesivo de las glándulas sebáceas de la piel, lo cual tiende a generar zonas brillantes sobre determinadas áreas del rostro, como la frente o la nariz, produciendo también que los poros de la piel se dilaten y esta sea más gruesa, sobre todo en esas zonas.

Pero no todo son inconvenientes, de hecho, este tipo de piel también tiene sus cosas buenas, como que las personas que tienen piel grasa suelen tener menos arrugas y conservar ese aspecto de piel joven durante mucho más tiempo. En cambio, la parte no tan buena, es que en este tipo de pieles se dan las condiciones idóneas para la aparición de los temidos puntos negros, espinillas, granitos, piel grasa…

Así que para tratar este tipo de pieles de la mejor manera, para evitar estas molestas imperfecciones y para asegurar la correcta hidratación del rostro, esta vez te traemos estas 9 mejores cremas hidratantes aptas para pieles grasas.

Las 9 mejores cremas hidratantes para pieles grasas

Aunque pueda parecer que la piel grasa no necesita hidratación o que hidratarla puede empeorar aún más el acné, la realidad es que cualquier tipo de piel, incluida la piel grasa, necesita de su dosis diaria de hidratación. Una hidratación que tendrá que ir después de su rutina diaria de limpieza facial, en la que no puede faltar algún producto adecuado para acabar con el acné, además de un producto suave que limpie la piel pero no retire sus aceites naturales.

En cuanto a la crema hidratante, en esta no deberían incluirse aceites, tampoco agentes comedogénicos que obstruyan los poros, productos grasos u otros ingredientes que puedan empeorarla. Precisamente esta selección de cremas hidratantes que te proponemos a continuación, serán algunas de esas nuevas aliadas en tu rutina facial diaria.

