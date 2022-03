Maribel y Myriam Yébenes: pasión por la belleza y la estética con la tecnología más puntera

Tras casi cinco décadas dedicadas a la belleza, Maribel Yébenes asegura que nació por y para este mundo beauty. Recuerda que con tan sólo 10 años, leía las revistas femeninas en las que salían mujeres bellísimas como Grace Kelly o Jackie Kennedy. Ya entonces, las maquillaba pintando las portadas.

“Cuando empecé a trabajar, tuve la suerte de iniciarme en la alta cosmética con marcas de lujo y tecnología alemana muy buena. Siempre he intentado buscar lo mejor para mis clientas. Hace 30 años, fui la primera esteticista española que se atrevió a montar un centro médico estético con infiltraciones de bótox”, asegura la fundadora que en 1975 puso en marcha uno de los centros de estética más reconocidos.

"Yo he sido siempre muy emprendedora, sin saberlo. No sabía que lo era hasta ahora, que lo escucho constantemente. He buscado la excelencia, pero como algo innato en mí", asegura la profesional de la belleza y alma mater de la compañía.

Maribel Yébenes en la cabina.

"Nunca he tenido problemas por ser mujer. Todo lo contrario. He sentido siempre que se valoraba mi trabajo, mis esfuerzos, mi dedicación… Después de 47 años seguimos liderando el mundo de la cosmética, y eso para mí es importante", concluye Maribel Yébenes.

El relevo en la dirección de la compañía lo ha recogido Myriam Yébenes, quien desde 2016 se ha puesto al frente de los centros.

“Cuando llegó a mis manos, era una empresa familiar profesionalizada, con todos los valores y las raíces de Maribel Yébenes, que no queríamos perder. Con bases muy firmes en torno a la innovación, el trato personalizado, la importancia de la formación de los equipos… Hemos añadido digitalización, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. La hemos adaptado al siglo XXI. Ahora conviven la experiencia y la tradición, con una mayor innovación y un espíritu más joven. Al final el tándem es perfecto”, asegura la heredera.

Madre e hija comparten espacio de trabajo y filosofía, aunque no siempre están de acuerdo. "Ha sido muy sencillo trabajar con mi madre, siempre nos hemos entendido muy bien. En una primera fase en la empresa aprendí de la mejor, de la madre, de la maestra, de la pionera en belleza.

Y en esta segunda fase, nos estamos conociendo, porque al final es verdad que en la parte de expansión tenemos objetivos diferentes, y nos peleamos un poco más de forma sana, para ver por dónde puede ir la compañía. Pero no hemos tenido ningún problema".

“Ahora yo también soy madre y tengo un niño y una niña, por lo que aseguramos la continuidad de la saga. Al final, lo que deseas es que tus hijos hagan lo que quieran y que sean felices. Pero por si acaso, la niña tiene el nombre de Martina que también comienza con M”, comenta Myriam Yébenes, mientras su madre a su lado, sonríe durante la conversación con MagasIN.

Pregunta: ¿Tenéis nuevos planes de expansión?

Respuesta: En 2016 preparamos la compañía para expandirnos y abrimos nuevas delegaciones. Tenemos centros en Madrid, en Málaga y también en Miami, San Sebastián, Vitoria y Burgos. Seguimos creciendo, y en breve abriremos algún punto más entre este año y el próximo, que no podemos desvelar aún...

Hoy en los centros utilizáis tanta tecnología como aplicación manual

Nuestros programas son totalmente personalizados. Hacemos un plan 360º para cada persona. Primero, un diagnóstico con tecnología muy puntera, que nos permita hacerlo de forma objetiva y después, nos servirá para hacer un seguimiento.

En los tratamientos aplicamos tecnologías médicas avanzadas, además de métodos propios manuales, con la esencia de Maribel Yébenes y sus “manos de hada”, que es el apelativo con la que es conocida en el mundo de la belleza.

Esto suele ser un 70% de nuestro trabajo y el 30% restante, corresponde a la parte de medicina estética que para nosotros son las infiltraciones de ácido hialurónico, bótox, vitaminas, hilos…

También le concedemos mucha importancia a la rutina de belleza con nuestra marca propia, My Yébenes, que es exclusiva del centro. Son tratamientos que aconsejamos seguir en casa, porque si no las mejoras no se mantienen… También aconsejamos nutricosmética y otros consejos de estilo de vida, es decir, qué tienen que hacer nuestras clientas para compensar sus excesos.

La fundadora Maribel Yébenes.

¿Cómo es la marca My Yébenes?

Es nuestra propia marca y nace con un concepto muy innovador. Ya nos dieron un premio porque fuimos la primera compañía que creamos el índice de firmeza. Tenemos fórmulas para los diferentes grados, según este indicador. En función de cómo está la piel, tenemos unos parámetros para trabajar en ella. Le damos mucha importancia a la firmeza para preservar la juventud.

¿Ha cambiado el mundo de la belleza?

Ha cambiado mucho. En concreto y sobre todo, la parte de tecnología. Mucho más potente y avanzada. Para el cliente se traduce en menos sesiones para conseguir mejor resultado y menos dolor, porque antes teníamos técnicas más invasivas.

Otra cosa que ha cambiado es el acceso a la belleza y que hay un interés mayor. También el hombre ha entrado en el mundo de los cuidados.

Lo que no ha cambiado es lo que se pedía hace 40 años y lo que se pide ahora. Nos pedían, igual que ahora, verse más jóvenes, pero con naturalidad.

Un aspecto que se ha mejorado mucho en estos últimos 10 o 15 años, es que para realizar determinados cambios sólo había cirugía. Ahora hay alternativas no invasivas.

Antes se hablaba de la prevención, pero ahora ya hablamos de embellecer a edades más tempranas. Por ejemplo, tratar la asimetría de los labios o los pómulos planos…

Se ha producido un cambio social. Como en todos los sectores, hay una popularización del sector al que accede otro público, pero sobre todo, es la sociedad la que le concede más importancia al cuerpo y al rostro.

¿Qué tipos de tratamientos premium destacarías?

Tenemos más de 50 energías. En innovaciones en el tema corporal ha habido toda una revolución y hace dos años nació la tecnología Emsculp Neo con energía electromagnética de alta intensidad (HIFEM).

Se trata de un dispositivo diseñado para eliminar las células grasas y desarrollar músculo, de manera no invasiva, en sólo 4 sesiones. Hasta ahora se podía tonificar, pero no desarrollar músculo.

Otras tecnologías que han crecido un 300% son las alternativas a la liposucción a través de criolipólisis, que eliminan la grasa localizada.

"Disponemos de radiofrecuencias muy potentes, avaladas por la comunidad científica, con las que en tan sólo una sesión al año, se pueden rejuvenecer de 5 a 7 años"

En cuanto a facial, hemos asistido en estos últimos años a un gran cambio, sobre todo en láseres de rejuvenecimiento. Ahora no producen dolor, no dejan rojeces y se pueden hacer en cualquier época del año, aunque sea en los meses de sol.

Estos láseres consiguen firmeza, compactación, efecto relleno, e incluso podemos trabajar con ellos dentro de la boca. El objetivo: conseguir firmeza en la parte superior de los labios, los pómulos, los nasogenianos, etc.

Y finalmente, disponemos de radiofrecuencias muy potentes, avaladas por la comunidad científica y con garantías de resultado, con las que en tan sólo una sesión al año, se pueden rejuvenecer de 5 a 7 años.

Parece que hay posibilidades de que los robots puedan “pinchar” en lugar de profesionales...

Esta revolución ya está en marcha. En los congresos internacionales, y desde hace dos años, se han presentado los primeros prototipos de robots. Es cuestión de tiempo, no más de 5 ó 10 años. Aunque nosotros sólo aplicamos la tecnología que es mejor para nuestros pacientes, siempre con garantía y calidad, seguro que no nos quedaremos atrás...

¿Está viviendo la empresa su mejor momento?

Durante la pandemia, los meses de cierre fueron malos para todos. El primer año de Covid sufrimos las consecuencias, las pérdidas. Pero en 2021 crecimos porque nuestros clientes nos han valorado mucho, y porque hicimos rápidamente un plan de seguridad y de salud, para evitar los contagios.

El 4 de mayo ya lo teníamos totalmente implementado y luego hemos seguido invirtiendo en tecnología y en equipo.

La gente ahora tiene muchas ganas de cuidarse, necesita de mimos, de verse bien, y esto nos ha favorecido. Aunque otros sectores cercanos, como el de peluquería, haya cerrado un 40%.

¿Cuáles son los tratamientos que os aplicáis?

Tanto mi madre como yo, nos hemos aplicado muchísimos tratamientos. Siempre recuerdo a mi madre embadurnada de cremas de los pies a la cabeza. Teniendo tantas tecnologías, tratamientos y protocolos para elegir... Nos apetece mucho probar.

En cuanto a las infiltraciones, también seguimos el mismo protocolo que con nuestros clientes. Nos ponemos cuando lo necesitamos. Lo que nos gusta, es vernos la piel con firmeza, cuidada, hidratada y radiante.

¿Qué tipo de belleza os gusta en una mujer?

Nuestra filosofía siempre ha sido una piel cuidada, joven pero con naturalidad, que no pierda la expresión porque hay que mantener la identidad. Embelleciendo por supuesto y corrigiendo algún pequeño defecto, pero siempre con naturalidad. Nos gusta adelantamos a lo que le pueda pasar a la piel en el futuro.

