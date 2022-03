Las 'celebrities' se someten a un cambio de 'look' en el Salón Clandestino de L'Oréal Professionnel

Más de 200 mujeres y 60 coloristas han pasado por el Salón Clandestino de coloración de L'Oréal Professionnel. El pop-up, que ha permanecido abierto durante tres días en una localización secreta, quiere reivindicar el valor diferencial del metier de la peluquería profesional, y se ha posicionado como el escaparate de tendencias de coloración para esta temporada.

Para ello, la marca beauty reconocida internacionalmente, ha contado con los mejores profesionales del sector, en alianza con su firma premium de coloración sin amoniaco, INOA, la primera coloración profesional permanente sin amoniaco, lanzada al mercado hace 12 años con tecnología ODS.

Al espacio efímero se acercaron más de 100 microinfluencers y celebrities, que pudieron probar de primera mano este producto estrella para la coloración.

INOA es la primera coloración profesional del mercado, a base de aceites y sin amoniaco y se ha convertido en todo un icono, tanto para el profesional como para las clientas exigentes. Un producto que brinda a cualquier look un brillo intenso, garantiza cobertura de canas del 100% y al mismo tiempo, es respetuoso con el cuero cabelludo, gracias a su fórmula y a una experiencia inmejorable, ya que es una coloración inodora.

La actriz Marta Hazas y la estilista María Baras.

Inodora y sin amoníaco

“Es la primera coloración con tecnología ODS, potenciada por aceites en un 60%, gracias a la cual se igualan los pigmentos de color, de fuera hacia dentro, con cobertura total de canas. De esta manera, se consiguen colores vibrantes y de alto impacto, en una paleta de más de 93 tonos para elegir”, ha asegurado Marta Moliner, responsable de coloración de L'Oréal Professionnel.

“Es la única coloración reconocida por las consumidoras y recomendada por el 95% de los profesionales. A raíz del confinamiento, se han visto reducidas las visitas a los salones de peluquería, y queremos que vuelvan a disfrutar de la experiencia. Éste es el primer salón efímero de peluquería con todos los materiales necesarios, para que las clientas disfruten de la experiencia en una localización secreta. Una marea verde con la que estamos inundando la península ibérica”, concluyó.

Belén López y la estilista Silvia Pereira.

Entre los coloristas participantes han destacado nombres como Ana Lérida (salón Anara de Barcelona) María Baras (Cheska), el sevillano Víctor del Valle y Silvia Pereira (Chic Bilbao).

El glamour ha corrido a cargo de celebridades de la talla de Nieves Álvarez, las actrices Marta Hazas y Belén López, y la diseñadora de joyas, Casilda Finat.

La presentadora y modelo Nieves Álvarez, que acababa de bajar de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week, se puso en las manos de la colorista Ana Lérida, embajadora de color de L'Oréal Professionnel Paris. "Utilizo siempre INOA para la coloración, forma parte de mis rutinas de cuidado del cabello desde hace muchos años. Suelo dejar que los profesionales me aconsejen cuando voy a la peluquería. Ellos son los que conocen los productos y el cabello, y te asesoran si necesitas luminosidad, brillo o hidratación", aseguraba Nieves.

El estilista sevillano Víctor del Valle.

"Me paso el día entre secadores y tenacillas, alisándome y rizándome el cabello, y ellos me aconsejan siempre bien el tratamiento que debo seguir", decía la modelo internacional.

La actriz Marta Hazas, por su parte, dejó su cambio de look en manos de la estilista María Baras de Cheska. “En general, yo nunca llevo el pelo como quiero, porque lo llevo según el personaje que estoy interpretando. Suelo estar sujeta a exigencias del guion, pero en este caso, como con María tengo tanta confianza y voy desde tantos años a Cheska, que me dejo aconsejar un montón, y ella va jugando con el color, dentro de los rubios que suelo utilizar. Confío plenamente y me dejo hacer”, aseguraba.

Marta confesaba que ha realizado cambios radicales en su cabello. “Cuando estaba más pelirroja y con el pelo rizado en la serie Gran Hotel, y cuando llegué a Madrid, que me puse morena para una peli. Pero ahora, voy a salir en la última serie que estreno ahora en marzo, Días Mejores, con mi pelo muy rizado. Nunca he trabajado así”, confirmaba.

Salón clandestino de L'Oreal Professionnel.

Coloración de confianza

En cuanto a la coloración de INOA, la actriz asegura que “me viene muy bien porque tengo un pelo muy poroso, muy rizado y hace que el cabello se me quede mejor, como más hidratado", concluyó.

"Peinándome todos los días con secadores, me he dado cuenta de que tengo el pelo más cuidado y la melena más sana. Yo no llevo extensiones y noto que paso del rizado al liso muy bien y tengo muchas gamas de rubios" Actriz Marta Hazas

La actriz y cantante Belén López, que anunciaba tener a punto su próximo single, además de nuevos proyectos dentro y fuera de España, confesaba que “antes de nacer ya era peluquera. Lo llevo en la sangre, porque mi madre era peluquera. Es fundamental dejarte aconsejar por un profesional, porque al final es el que sabe, pero también es importante comunicar la idea que tienes, y que el colorista pueda ejercer su trabajo", decía a MagasIN mientras la estilista Silvia Pereira le realizaba un favorecedor cambio de cabello.

"Como viajo tanto, me tengo que poner en manos de muchos profesionales y es importante contar lo que quieres. He probado los productos de INOA desde hace mucho tiempo, son los pioneros en color sin amoníaco, y con este 60% de aceites que hace que el pigmento cubra la cana, con lo que se consigue un pelo sano y brillante”, afirmaba.

“He hecho muchos cambios de pelo en mi vida, pero destacaría cuando me pusieron de rubia para el papel de Elena de Troya. Yo que soy morena andaluza… Pero me gustó. Está muy bien cambiar, te hace colocarte en otros sitios y en otros lugares”, aseguraba la actriz.

Marta Hazas y María Baras en pleno cambio de look.

Los expertos en coloración

María Baras, directora artística del Salón Cheska, asegura que los profesionales buscan para sus clientes una coloración lo más cuidadosa posible con el cabello. “Sin amoníaco, sin sustancias nocivas, muy suaves hasta con los cueros cabelludos más sensibles, y que además pueda aportar el máximo brillo. Por supuesto, que llegue a todos los tonos que deseamos: dorados, cobrizos, cenizas…”.

“En Cheska -continuaba María - utilizamos desde el comienzo INOA, y estamos muy contentos, porque es la coloración que más brillo consigue y podemos crear diferentes tonos por su amplia gama”.

Cuando una clienta entre por la puerta de su salón de peluquería para realizarse un cambio de peinado, “lo primero que me planteo es el corte de pelo. Examino bien su textura natural del cabello, sus facciones, que queremos transmitir con ese look, y según el corte, ideamos un color nuevo. Me parece importante trabajar con los dos: corte y color. Siempre hay que jugar con las facciones y con el tono de piel, es importantísimo”, concluye María Baras.

Además, hasta el mes de mayo, L'Oréal Professionnel pone al alcance de todas sus clientas, una promoción con 10 € de regalo para quienes decidan probar la coloración de INOA.

Por su parte, Víctor del Valle, estilista referente en Sevilla, fue el encargado de realizar un cambio radical al cabello que lucía la joyera Casilda Finat con un espectacular resultado. “Llevo trabajando con INOA desde el principio. Es una coloración cosmética con una base oleosa y no acuosa, no tiene amoniaco, no huele nada y es bastante hipoalergénica y muy luminosa”.

“A mis clientas, ante un nuevo cambio de color, siempre les realizo un diagnóstico previo en el que vemos su estilo de vida, sus necesidades, cómo va a mantener el cabello y otros aspectos como el tono de la piel y el color de ojos”, concluyó.

Nieves Álvarez peinada por la estilista Ana Lérida.

Ana Lérida, propietaria del icónico salón Anara en Barcelona y embajadora de color de L´Oréal Professionnel Paris, contaba la importancia de que los productos de coloración no contengan amoniaco y que sean lo más naturales posibles mientras dedicaba su tiempo al cuidado del cabello de la modelo Nieves Álvarez. “INOVA es una coloración con aceites y sin amoníaco que no altera y respeta el cuero cabelludo cubriendo totalmente las canas”, aseguraba.

Silvia Pereira, propietaria y directora de los salones Chic Bilbao, aseguraba que su máxima prioridad es que las clientas queden satisfechas tras su paso por la peluquería, y su obsesión, personalizar el color al máximo. “INOA tiene una calidad espectacular, deja un brillo estupendo y cuida mucho el cabello. A mis clientas les pregunto acerca de su estilo de vida, de sus costumbres a la hora de peinarse… Siempre intento llegar a su estilo y proponerle un cambio actual, pero que vaya con ella”, concluyó.

