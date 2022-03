Nacho Aguayo, director creativo de Tendam: "Con la pandemia la mujer busca otro estilo en moda"

Nacho Aguayo, director creativo de todas las marcas del Grupo Tendam, ha presentado recientemente la colección de Pedro del Hierro, en la madrileña pasarela Mercedes Benz Fashion Week, tras dos años de parón por la pandemia. También ha sido uno de los diez profesionales seleccionados, que acompañaron a la reina Letizia durante su estancia en la feria de la moda. Con ella pudieron dialogar acerca de la situación de un sector que ha sufrido mucho por la pandemia.

El diseñador habla con MagasIN acerca de tendencias, del cambio que han experimentado las clientas, y también de la apuesta del Grupo de moda por el crecimiento y la expansión.

Recientemente ha presentado la colección de Pedro del Hierro en la Pasarela MBFW en Madrid, ¿cuál ha sido su percepción?

Estamos muy contentos con el resultado. Ha salido todo muy bien y se ha visto un Pedro del Hierro muy fiel a lo que teníamos en la cabeza.

Tras dos años de parón por culpa de la Covid, ¿estaban inquietos ante esta puesta en escena?

Lo que había sobre todo, es muchas ganas de volver, más que nervios. Yo me pongo nervioso cuando apagan las luces y empieza a oírse el bullicio de la gente fuera en la sala… Estamos muy ilusionados sobre todo, porque fuimos elegidos para inaugurar la pasarela. Ha sido un honor y más teniendo en cuenta que se trataba del 75 aniversario. Muy orgullosos de volver a desfilar.

Las propuestas que se pudieron ver en el desfile, inspiradas en los locos años 20, nacieron de la necesidad de contraponer lo masculino y lo femenino…

Con esta propuesta queríamos expresar la energía de esos locos años 20, las ganas de arreglarse, de volver a celebrar… Y ese fue nuestro punto de partida. Luego también queríamos mostrar un nuevo tipo de mujer. Después de dos años de pandemia, las mujeres buscan otras siluetas y otros colores, y nosotros nos mantenemos despiertos para realizar este cambio y ofrecerles lo que nos reclaman.

Me interesa mucho el diálogo entre lo masculino y lo femenino. Creo que hoy está todo muy mezclado, muy ligado. Lo masculino es muy femenino, y lo femenino es muy masculino. Me parece que la sastrería masculina en la mujer ofrece un look muy actual, con mucha potencia, y con una presencia muy acertada. También queríamos ofrecer soluciones distintas para la noche, que no sean sólo vestidos largos.

¿Si tuviera que quedarse con alguna de las piezas que han desfilado, con cuál se quedaría?

De la colección que hemos presentado, me gustan mucho los vestidos al bies, y las piezas sueltas, sujetas con botones joya. También las combinaciones de color que hemos hecho con terciopelo rojo y coral para la noche...

¿Qué desfiles no se ha perdido en esta edición de la pasarela de Madrid?

No tuve mucho tiempo, pero pude asistir al desfile de Jorge Vázquez, al que quiero y admiro. Quise estar a su lado y aplaudirle. Allí estaba yo, en la primera fila.

Estos años de pandemia, ¿han influido de algún modo en la moda en general? ¿Cómo está el sector?

No podríamos decir que no ha arrasado al sector. En nuestro caso concreto, tenemos un CEO que ha apostado por la expansión. Necesitábamos crecer y hemos aprovechado para incluir más marcas, crecer en marketing, en on line, en market place. A nosotros, la pandemia nos ha servido para crecer, en vez de plegar alas. Hemos hecho lo contrario que el resto, acelerar...

Tenemos ideas de expansión a corto plazo. Estamos en un momento de crecimiento. No te puedo desvelar cuáles serán, pero tenemos nuevas marcas y nuevas propuestas para el Grupo Tendam.

La reina Letizia ha acudido a la Mercedes para apoyar al sector

Fui uno de los afortunados que pudo estar con la Reina en la feria. Los diez que estuvimos sentados con ella pudimos hablar del sector, del negocio, de la industria, de sostenibilidad, de todo lo que nos toca... También hicimos un recorrido por los stands de moda... Ella ya apoya la moda de nuestro país porque el 99% de las veces luce moda española. Nosotros somos unos de los afortunados que suelen vestirla. Pedro del Hierro está siempre en su armario. Es una gran embajadora y es un gran apoyo. La reina es muy inteligente, tiene todas las cifras en mente y sabe de lo que habla.

Carmen March fue su mentora…

Han sido muchas idas y venidas con Carmen March, por eso digo que fue mi mentora. Cuando estaba estudiando en Roma, Carmen necesitaba un asistente y me llamó para realizar esta función. Comencé a trabajar con ella, y fui creciendo dentro de su empresa.

Siempre me he movido por impulsos, así que me fui a Inditex, después a Loewe y luego a Nueva York, pero seguía trabajando como freelance para Carmen como diseñador. Nunca deje de estar ligado a ella.

Cuando abrió tienda en Madrid y taller, me pidió que fuera director. Después ella cerró y yo monté mi taller. La llamaron para ser directora creativa de Pedro del Hierro y quiso que yo fuera su director de diseño. Estuve años compaginando mi taller con esta labor, hasta que me llamaron de Carolina Herrera, cerré mi taller y cuando ella dejó el puesto en Pedro del Hierro, pues yo entré en su lugar.

Me he movido mucho, y he tenido mucha suerte por trabajar en empresas pequeñas y grandes y en diferentes ciudades.

Ha trabajado en muchos sitios como Felipe Varela, Springfield, Inditex, Carolina Herrera, Loewe… ¿Qué le aporta trabajar en Pedro del Hierro en este momento de su vida?

Es un Grupo muy potente que me aporta estabilidad. Además, como he dicho, apuestan mucho por el crecimiento. Estoy aportando, a la vez aprendiendo y creciendo dentro de esta empresa. Teniendo en cuenta toda la incertidumbre que hay fuera en este momento, me da mucha seguridad y confianza. Estoy como en casa, muy contento y respetado. He tenido experiencias en las que no ha sido así, y esto ahora lo valoro mucho más.

Llegó a conocer a Pedro del Hierro…

Cuando empecé con Carmen, Pedro nos invitaba a su casa, y nos veíamos mucho. Nos enseñaba sus archivos y le enviamos todos los looks. También le hacíamos llegar flores cada vez que hacíamos desfiles, y él se sentía muy querido y valorado.

Para mí, fue una gran sorpresa, descubrir su currículum, su bagaje y la importancia que tenía como creador. Me pareció el gran diseñador desconocido, es decir, que no se le había dado el valor y el reconocimiento que se debía. Fue creador del prêt-à-porter en España. Lo hizo muy bien, y es el gran desconocido de la moda española.

¿Qué podemos ver en las tiendas para esta temporada?

Durante la pandemia, para ofrecer a nuestras clientas lo que necesitaban en ese momento, relajamos las colecciones y las hicimos más casual. Ahora Pedro del Hierro vuelve a las ceremonias y al color. Hemos hecho colecciones más ricas con estampados más vivos, con detalles de artesanía y color. Vemos un Pedro del Hierro renovado, rejuvenecido y contemporáneo.

Estos dos años nos han servido para experimentar a fuerza de prueba y error, y tenemos un Pedro del Hierro más fresco.

En las colecciones vemos mucho color rosa y materiales nobles, como el lino, el algodón, la rafia, los estampados florales, complementos artesanales made in spain... Una colección con mucho color, muy veraniega y con tejidos naturales.

¿Cómo es su trabajo en el día a día en una empresa de esta magnitud?

Totalmente distinto a cuando tenía mi taller. Trabajo como director creativo de todas las marcas de mujer del Grupo: Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slow Love... Superviso a los equipos de diseño de cada marca, por lo que mi trabajo está muy ligado al diseño, pero también a marketing, a visual, estoy en el comité de dirección... Mi jornada es muy variada y compleja, y depende de la semana.

Intento dotar de personalidad a cada una de las marcas para que crezcan en presencia y diseño. Soy defensor de que cada marca tenga su espacio y su espíritu.

¿Cómo ha cambiado la mujer hoy con respecto a tus comienzos en el mundo de la moda?

La pandemia ha significado un antes y un después. Ahora, la mujer tiene otras necesidades. Vuelve a querer arreglarse y necesita color. Sobre todo, creo que se ha rejuvenecido, ha sido un bofetón de realidad para todos. Hemos vuelto a querer celebrar, mostrar la belleza, la calidad, invertir en prendas y en fondo de armario. En general, la mujer hoy quiere más frescura y juventud.

El Grupo apuesta con la sostenibilidad…

En el Grupo tenemos un rotundo compromiso con la sostenibilidad. Tenemos muchos proyectos y acuerdos relacionados con este tema. Por ejemplo, todo el algodón utilizado es FCI, con lo que los beneficios conseguidos van a los productores para que generen más algodón orgánico. Formar parte de un gran grupo nos permite poner en marcha iniciativas para todas las marcas.

En cuanto a la tecnología, para nosotros la plataforma online es nuestro principal escaparate. Es verdad que en online cada marca funciona de una manera, porque la clienta de Pedro del Hierro tiene unos hábitos de compra distintos a las de Hoss Intropia o Women’secret, pero estamos creciendo muchísimo en venta digital.

Cómo es Nacho Aguayo fuera del trabajo… ¿A qué dedica el tiempo libre?

Soy muy tranquilo y familiar. El 90% de mi tiempo libre lo paso con mi familia, con mi hijo y con mis padres. Mis padres no viven en Madrid, así que cuando vienen intento aprovechar al máximo estar con ellos. Tengo una vida muy poco glamurosa, casera y tranquila. Siempre cerca de la arena de los parques jugando con mi hijo...

