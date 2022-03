Los vestidos de entretiempo perfectos para un look de invitada en primavera:

4 de 6

Las amantes de los brillos y de las lentejuelas están de enhorabuena porque esta vez, no solo se colarán en los clásicos looks de noche, sino que también conquistarán los looks para eventos de día. No importa si las integras en tus accesorios, en una blusa, falda o en un vestido. Así que esta primavera no dudes en atreverte con los vestidos con los brillos más arriesgados durante el día. Una buena alternativa para hacer frente al entretiempo sin perder ni un poco de glamour es la opción que nos propone también la influencer Leonie Hanne con este look de vestido de lentejuelas combinado con americana oversize y cinturón con mini bolso.