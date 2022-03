El bolso con la bandera LGTBI que lució Ana Milán y reivindica más amor

La revista ELLE celebró el pasado jueves 10 la V Edición de los ELLE Women Awards que destacan a mujeres por su liderazgo en la sociedad y su contribución a visibilizar el talento femenino.

Una de las seis premiadas fue Ana Milán, quien recibió el Premio Mujer que Brilla en la categoría de actriz.

Milán posó frente al photocall luciendo un traje blanco. Pero el detalle que captó la atención de todas las cámaras fue su bolso estilo clutch.

"Más amore please" es el mensaje que lleva impreso el clutch sobre un fondo coloreado con la bandera LGTBIQ+. "¡Qué bonito bolso!", se escuchó decir a más de un fotógrafo que cubría el evento. La actriz lo enseñó y rápidamente contestó "sí y es algo que hace mucha falta ahora".

Edición limitada

El bolso que lució Ana Milán es una edición limitada en exclusiva para TACHA. Está elaborado a mano en España y hecho con cuentas de cristal.

Bolso 'Más amore please' de Tacha.

El clutch puede llevarse como bolso de mano o colgado al hombro con una cadena de metal dorada. Cuenta con un pequeño bolsillo interior, forro de seda y cierre magnético a presión. Combina con cualquier outfit y cuesta 350 euros.

El reivindicativo mensaje no es el único que se puede portar con este bolso. Hay otras dos opciones diferentes que se pueden lucir sobre la bandera LGTBIQ+: una flor o el mensaje "More beauty please".

Elle Women Awards

La entrega de los Elle Women Awards se llevó a cabo en el auditorio de El Beatriz (Madrid). Benedetta Poletti, directora de la revista, ejerció de anfitriona de evento.

Al acto organizado por el Grupo Hearst acudieron invitadas de primera. Entre ellas Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español. También muejres del mundo del deporte, como Amaya Valdemoro; actrices, como Mar Saura; y modelos, como Teresa Baca.

Los galardones se entregaron tras la mesa redonda 'Mujeres que transforman el mundo' en la que participaron María Blasco, directora del CNIO; Nuria Chinchilla, profesora de Dirección de Personas en las Organizaciones (IESE); Nuria Oliver, directora y cofundadora de la Fundación Unidad Ellis Alicante y data scientist; y Julyssa Reinoso, la embajadora de Estados Unidos en España. Además, entrevistaron a Margarita Robles, ministra de Defensa.

Las otras cinco premiadas, además de Ana Milán, fueron: Rigoberta Bandini (música), Es Fascinante de Valentina Suárez Zuloaga y Margarita Rayra (moda), Juana Acosta (teatro), Ona Carbonell (deporte) y Rosa Tous (trayectoria empresarial).

