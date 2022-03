Nieves Álvarez, 30 años en la pasarela: "Cada día me recuerdan cómo he cambiado con los años"

Nieves Álvarez ha cumplido 30 años como modelo profesional sobre las pasarelas. Algo nada fácil en un mundo muy exigente, el de la moda, en el que todavía los cuerpos esbeltos y tonificados y los rostros juveniles mandan. Asegura Nieves que, para seguir en la brecha, a pesar de los años, no existen fórmulas mágicas.

“Las claves son sencillas. Mucha constancia, pasión por mi profesión y nunca perder las ganas de seguir aprendiendo. Mi inquietud y el querer mejorar cada día son, sin duda, mi mejor energía”, afirma la modelo internacional.

Coetánea de las grandes top como Naomi Campbell o Kate Moss y muchas otras ya retiradas, Nieves Álvarez da cuenta de una agenda que echa humo, sobre todo durante estas semanas de presentación de las colecciones de temporada.

Nieves Álvarez en la última gala de los Goya.

También la podemos ver en la pequeña pantalla, en el programa que presenta cada semana en TVE: Flash Moda. “Disfruto de cada una de las diferentes aristas que conforman mi trabajo. Cada una me aporta algo y me permite expresarme de manera distinta, sin perder jamás el respeto por mi profesión”.

Con su experiencia en el mundo de la moda, ha asumido el reto del diseño creando una colección cápsula, compuesta por cinco blazers y tres chaquetas de punto para la firma The Extreme Collection.

“Tengo tres hijos y a veces, no es fácil llegar a todo. Por suerte, mi profesión me permite estar mucho tiempo con ellos"

“Una experiencia que seguro tendrá continuidad”, asegura Álvarez. “Ha sido un auténtico placer colaborar con ellos. Ahora estamos diseñando la colección del próximo invierno, y estoy muy ilusionada de cómo se está desarrollando. Estoy acostumbrada a moverme entre patrones y mi prenda fetiche es el traje de chaqueta”, confirma a MagasIN.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que debido a la Covid tuvo que decir adiós definitivamente a su colección de ropa infantil.

Este año vuelca su ilusión en todos sus proyectos de publicidad y moda. También continúa prestando su imagen a Bvlgari, para la que trabaja como embajadora de la marca: "Me he embarcado en un nuevo reto que esperemos vea la luz a final de año”, asegura.

El trajín profesional no hace fácil conciliar la vida profesional y la personal. “Tengo tres hijos y a veces, no es fácil llegar a todo. Es verdad que también tengo la suerte de que mi profesión me permite estar mucho tiempo con ellos. Comencé a trabajar a los pocos meses de nacer mis hijos, y a lo largo de estos años y hasta ahora, he podido conciliar bien trabajo y familia. Mi prioridad son siempre ellos, y cualquier decisión personal o profesional, la tomo pensando en ellos”, confirma.

PREGUNTA: Nieves, ¿Te ha costado más llegar dónde estás por ser mujer?

RESPUESTA: Cuando quieres cumplir un sueño siempre has de renunciar a algo para conseguirlo, pero jamás me he arrepentido de aquellos momentos a los que he tenido que renunciar. Soy una persona trabajadora y constante. La vida te puede regalar oportunidades, pero si no trabajas para demostrar tu valía, las oportunidades como vienen se van y desaparecen.

El próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ¿Tenemos algo que celebrar?

Tenemos mucho que celebrar y mucho por lo que seguir luchando. Yo creo en la igualdad de hombres y mujeres y que su valía personal y profesional deben primar por encima del género. Una educación responsable e igualitaria es fundamental para crear una sociedad comprometida y responsable.

"Nunca he sentido una limitación para seguir creciendo a nivel profesional"

A las mujeres se nos exige un plus de belleza, que no cumplamos años, que sigamos manteniendo nuestros cuerpos perfectos...

Se nos exige, y muchas veces nos autoexigimos unos niveles de perfección nada saludables. Vivo de una profesión, en la que estoy continuamente observada, donde ponen de manifiesto continuamente cómo el paso del tiempo ha cambiado mi físico… Ya no estás igual. ¡Yo digo que menos mal! He creado mi yo personal y mi yo profesional, y sé diferenciar muy bien los dos personajes. He adquirido una gran seguridad en mí misma, fruto de la madurez y la experiencia.

¿Has sentido alguna vez el techo de cristal en tu profesión?

No, nunca he sentido una limitación para seguir creciendo a nivel profesional. Las únicas limitaciones que he sentido alguna vez, me las he impuesto puesto yo misma, por miedo o por falta de confianza para afrontar nuevos retos.

