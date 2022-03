Is Coming, la marca de moda que da una segunda vida a las prendas en la piel de los actores

Usua Echegoyen en un desfile de Is Coming.

Han pasado casi tres años desde que Constan Hernández, el que fuera fundador y presidente de Hoss Intropia, regresara al mundo de la moda con su nueva firma Is Coming, que cuenta entre sus filas, con gran parte del equipo de Intropia.

Usua Echegoyen forma parte de esta familia y trabaja en ella como diseñadora de la marca desde sus inicios. Asegura que a sus 59 años, lo que quiere es divertirse. Considera que es todo un reto a su edad comenzar desde cero una aventura profesional, de la que le atrajo, sobre todo, la libertad con la que se enfrenta al proyecto y la misma ilusión que tendría un joven, pero con la experiencia y sabiduría de los mayores.

“Somos muy pocos y colaboramos en todo. Creo que ahora me voy a divertir más, porque no hay jerarquías, y todo el mundo aporta. Me apetecía mucho volver a los básicos”, asegura la diseñadora.

La diseñadora de Is Coming, Usua Echegoyen.

Echegoyen lleva toda la vida dedicada a la moda. “Monté una tienda hace muchos años con mi hermana que se llamaba Echegoyen en Bilbao. Luego me vine a Madrid e hice de todo… Trabajé con Jesús del Pozo, El Corte Inglés, Hoss...", cuenta.

Y explica que ya conocía al equipo de Hoss hace 3 años porque trabajó allí "con un equipo impresionante de diseñadores". "Me convenció Constan para integrarme en este nuevo proyecto, pero no tuvo que hacer mucho esfuerzo…” concluye.

¿Is Coming tiene algo de su hermana mayor Intropia o es radicalmente diferente?

Tiene algo de esencia, seguro, porque gran parte del equipo trabajó allí, pero es un proyecto diferente, es un nuevo comienzo.

La firma apuesta por el canal digital y por el wholesale (multimarca).

Eso es. No planeamos abrir tiendas propias y confiamos la presencia física en el wholesale. La venta en las tiendas multimarca es una experiencia de compra más cercana. Las tiendas tienen sus propios clientes y a muchos les gusta probarse la prenda. También es importante que alguien con otro punto de vista, el vendedor, te ofrezca algo que ni siquiera se te hubiera ocurrido.

Hay que tener en cuenta que muchas multimarca de Intropia nos han seguido apoyando. Ya teníamos mucho recorrido. En cualquier caso, canal digital y wholesale son complementarias.

"Me encantaría que los clientes guardaran las prendas toda la vida, como yo guardo cosas de mi madre"

Incluso, hay a quien le gusta la intimidad que les da comprar en el canal digital, pero les gusta ir a probarse. Esa relación de confianza de la tienda de al lado me encanta. Pero igual, es porque mi hermana tuvo una tienda todos estos años.

Explícanos el sistema de recompra Buyback.

Queríamos implicar al cliente en la compra responsable para cerrar el círculo. Como solemos tener muchas prendas en el armario, queremos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de recomprarles las prendas que ya no usan y les ofrecemos el 25% de lo que pagaron en un vale de descuento para su próxima compra en Is Coming.

A todas esas prendas, les damos una segunda vida cinematográfica, porque tenemos un acuerdo con una asociación de vestuario cinematográfico llamada Peris. A través de este reciclaje, las prendas usadas por las clientas pasarán a formar parte del vestuario de series, cine, teatro y televisión.

¿A qué tipo de mujer se dirige?

A todas las mujeres que se sientan identificadas con nuestras prendas. No me gusta ni encasillar ni excluir.

¿Hacéis dos colecciones al año?

Sí, dos al año y, ocasionalmente, también alguna cápsula. Nos gusta pensar que nuestra propuesta es una colección versátil, con la que se puede jugar. Me gusta especialmente mezclar las prendas. Eso sí, quien quiera el total look también lo puede hacer.

"Al ser una colección pequeña, la analizamos mucho, para que el cliente pueda tener prendas combinables"

Al ser una colección pequeña, la analizamos mucho, para que el cliente pueda tener prendas combinables entre sí, ya sea casual de algodón, popelín y lino, mezcladas con prendas más de eventos con tules, gasas… También que la línea entre lo masculino y lo femenino sea muy difusa y que cada uno le dé su propia personalidad.

Buscamos que cada persona se sienta bien con las prendas. Libertad absoluta, porque si no vamos a vestirnos como en esas películas de ciencia ficción, en las que todos van con el mismo traje.

¿Qué podemos ver en la colección de primavera-verano que ya está a la venta?

Es una colección optimista, en la que se mezclan los estampados y otras combinaciones de las que podrías pensar que no van a encajar y, de repente, funcionan muy bien. Hay también estampados setenteros, muy exagerados. Y también trajes de cuadros clásicos con brillantes. Aunque huimos de las tendencias, al final te dejas influir un poco, porque te enamoran los tejidos.

Ya estás trabajando en otoño invierno. ¿Nos podrías adelantar algo?

Sí, va a ser un invierno colorista, con lurex, muchos tejidos con textura y falsos lisos, lana escocesa y rombos impactantes. La presentaremos en abril, en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

Otra de las novedades de la marca es la atemporalidad de las prendas y las producciones limitadas.

Intentamos hacer prendas que añadan a lo que ya tienes. Queremos hacer piezas que lleguen al armario para quedarse y huir de las tendencias. La marca nace con la idea de no hacer superproducciones, de comprar y vender cerca. La verdad es que una colección de 75 prendas es muy corta y hay que pensarla mucho para que de juego.

"Queremos hacer piezas que lleguen al armario para quedarse y huir de las tendencias"

Sin la gente que cose, y sin los que hacen patrones, los de diseño no seríamos nadie. Y sin la tienda y sin el que compra, todos tenemos un papel que jugar igual de importante. No me gusta nada el toque divino que se le concede a ciertas personas.

Un concepto muy a favor de la economía circular y de la sostenibilidad.

El poliéster reciclado es de lo que más rechaza el público, aunque también es de lo más sostenible, por lo que siempre tenemos una serie de cinco prendas. Además, compramos cupro, viscosas, algodón orgánico, etc. Pero lo más sostenible quizás sea fabricarlo cerca y venderlo cerca.

Me encantaría que los clientes guardaran las prendas toda la vida, como yo guardo cosas de mi madre o como mis hijas me roban piezas de Is Comming. Eso para mí, es muy entrañable.

El precio de las prendas me parece justo, y se pueden adquirir desde los 90 euros hasta los 200 euros. Son prendas de diseñador en las que buscamos siempre calidad en los tejidos, un perfecto acabado, con forros originales...

No sólo está en España, sino también en Italia y Portugal.

Sí, con presencia en España en su mayoría, pero tenemos colaboradores en Italia y Portugal.

La marca nace con un carácter fundamentalmente Mediterráneo. Estamos haciendo incursiones de mercado en otros países como Grecia y Alemania, que ya nos han contactado, porque uno se puede sentir Mediterráneo en cualquier sitio.

Sigue los temas que te interesan