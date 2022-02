El truco de belleza para lucir un rostro tan radiante como el de las 'celebrities'

Hasta ahora, no era fácil conseguir ese efecto glow de piel radiante y luminosa que vemos desde hace tiempo en los rostros de las celebrities y en los desfiles de moda. Una tendencia al alza, a medida que nos acercamos a las noches de verano.

Las marcas cosméticas nos han descubierto los secretos para lucir una piel húmeda y jugosa, de aspecto saludable y sin líneas de expresión.

Para conseguir esa luminosidad y frescura en el rostro, existen diferentes opciones.

Una de forma natural, que persigue que la luz emane del interior, y que se consigue a base dormir un mínimo de ocho horas, bastante hidratación y mantener una alimentación equilibrada.

Y otra fórmula, mucho más rápida a base de tratamientos con vitamina C.

Conscientes del poder de la vitamina C, la empresa cosmética Mádara, de origen nórdico y pionera en sacar lo mejor de la naturaleza para el bienestar, ha presentado una solución revolucionaria, con la que poner fin al rostro apagado, con su nueva línea cosmética 'Vitamin C'.

Ya hace años que se conoce la potencia de la vitamina C para la piel, y es que sus bondades hacen de este activo el aliado perfecto para prevenir el envejecimiento prematuro, promover un tono uniforme de la piel, estimular la síntesis de colágeno, hidratar intensamente el rostro y prevenir los daños que causan los rayos UV y la hiperpigmentación.

Sin duda, un ingrediente polifacético. Por ello, Mádara propone incorporar en la rutina facial sus productos estrella de la gama Vitamin C, que con un 99% de ingredientes naturales, se convertirán en el dúo perfecto para lograr el glow más deseado a lo largo del año.

Concretamente, dentro de esta línea, la marca propone la combinación de dos productos como rutina infalible para combatir los daños ambientales, iluminar la piel y prevenir el envejecimiento prematuro: Iluminating Recovery Cream e Intense Glow Concentrate.

Iluminating Recovery Cream.

Iluminating Recovery Cream esuna crema de textura ligera indicada para todo tipo de pieles, en especial con foto-envejecimiento (manchas y arrugas) y para pieles con aspecto cansado y apagado, que proporciona un brillo instantáneo desde su primera aplicación, promoviendo un tono de piel uniforme.

Basado en ingredientes de origen natural y con la vitamina C como ingrediente principal, ayuda a minimizar los efectos negativos de los factores ambientales, responsables de las manchas oscuras y los signos del envejecimiento prematuro. Además, gracias al ácido hialurónico, proporciona una intensa hidratación y aumenta el efecto de brillo dejando una piel suave y tersa gracias al extracto de algas que contiene. Tiene un precio de 38,90 €.

Intense Glow Concentrate.

El segundo producto, destaca por ser el tratamiento perfecto para abarcar los problemas de la piel producidos por los daños de los rayos UVA/UBV, además de las irregularidades en el tono de la piel. Para ello, Mádara propone el Intense Glow Concentrate.

Basado en una combinación múltiple de ácido ferúlico y las vitaminas C + E, este concentrado aporta una intensa inyección de brillo instantáneo, efecto flash. Las propiedades antioxidantes del ácido ferúlico, favorecen la síntesis de colágeno y con ello, incrementa la resistencia de la piel a los agentes ambientales.

Además, las vitaminas C y E trabajan conjuntamente para mejorar el tono de la piel y restaurar su luminosidad saludable. Tiene un precio de 42,90 €.

Para que la vitamina C sea efectiva, hay que utilizarla bien. Por ello, debemos tener en cuenta que este activo está indicado para usarse a diario tanto por la mañana como por la noche. Sin embargo, durante el día, no debemos olvidarnos de aplicar una crema con factor de protección alto, ya que de este modo nos aseguramos que la radiación solar y el aire no oxiden la vitamina C, y en consecuencia todos sus beneficios.

Para ello, la casa cosmética noruega propone complementar la rutina facial con su crema de protección solar, Plant Stem Cell FPS50 Ultra-Shield Sunscreen. Un protector solar mineral, natural y certificado con FPS50 (alta protección) formulado a base de óxido de zinc natural, resveratrol, ácido hialurónico y células madre ricas en antioxidantes.

Todos estos revolucionarios ingredientes permiten proteger la piel de los efectos negativos de los rayos UVA/UVB, la contaminación urbana y la luz azul. Como resultado, la piel lucirá brillante, saludable y protegida todos los días del año.







