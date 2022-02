La fundadora de Tacha: No quiero convertirme en una de 30 porque no funciona

Tacha cumple 28 años. Su fundadora, Natalia de la Vega, asegura que este oasis para el cuidado es mucho más que un centro de estética. “Hemos creado un concepto de belleza 360º que no existía en España. No somos una peluquería, ni un centro médico, ni un centro de estética. Lo tenemos todo en uno. Lo puse en marcha pensando que con el paso de los años, íbamos a echar en falta tiempo. Necesitamos tiempo para nosotros mismos. Si tengo que ir a un sitio para cuidarme las manos, a otro, para quitarme la celulitis, y a otro, para contarme el pelo, es tremendo. Pero si todo lo tengo en un mismo espacio, puedo ganar mucho tiempo”, asegura de la Vega.

¿Cómo ha cambiado la belleza en los últimos años?

Antes la belleza se trataba sólo en el exterior. Ahora, la visión de la belleza es más completa y desde dentro. Comprendemos que estar bien por dentro, se refleja fuera, y también entendemos la belleza desde las emociones. Yo siempre digo que uno de los mejores tratamientos de belleza es estar enamorado, ya que se luce una piel maravillosa. Para nosotros, la alimentación es fundamental, así como tomar suplementos y por supuesto, entender que el ser humano está hecho para moverse.

¿Cuántos centros tenéis abiertos hoy en día?

Hemos abierto dos centros en Madrid: Uno en Castellana y otro, en El Plantío de Majadahonda; y un centro en Marbella, desde el pasado mes de junio. Este último, se encuentra dentro del Hotel Meliá Don Pepe, y aquí vamos a lanzar retiros de wellness para cuidarse en una ubicación perfecta. Tras la pandemia, somos más conscientes de la importancia de la salud, de mantener un mejor sistema inmunitario. Además, el estrés nos está consumiendo, y tenemos que canalizarlo y gestionarlo bien.

Tu lema es, haz lo posible para estar en tu mejor versión…

Tenemos que ser conscientes de la edad que tenemos. Yo tengo 58 y no puedo pretender tener 25 años. Y si me empeño en parecer tener esa edad, me voy a convertir en una cosa rarísima, que no quiero. Para mí, la belleza tiene que ser natural, tienes que sacar la mejor versión de tu edad. Se puede tener una piel bonita, rearfimada y sentirte mejor, pero siendo consciente de la edad que tienes.

Huyo de la división de la piel en mixta, grasa, seca… porque la piel está distinta cada día, según lo que hagas.

¿Cómo ha cambiado la mujer española a lo largo de estos años?

La mujer ha cambiado mucho. Hace 27 años no había tanta mujer trabajadora y hoy en día, es raro la que no tiene una profesión, que también las hay. Ahora, la mujer tiene menos tiempo para cuidarse, y por lo tanto, busca tratamientos más efectivos en menos tiempo. En general, no quieren tratamientos muy agresivos, que requieran de tiempo de recuperación.

¿Estamos obsesionados con la eterna juventud?

La gente de mi generación no está tan obsesionada. Pero a los jóvenes les están haciendo un flaco favor las redes sociales, con todas esas fotos que se hacen ahora... Antes, nos hacíamos una foto cuando íbamos de viaje, por tener un recuerdo del lugar. No tiene que ser fácil para una chica joven, que no tiene la madurez necesaria, comprender que no tiene porque salir perfecta en la foto… Creo que esto irá cambiando, como todo lo que sale nuevo.

Pero las generaciones anteriores también tuvieron lo suyo

Es verdad. Yo abogo mucho por la naturalidad, no he cambiado nada de mi cara, porque huyo de eso. Pero ha habido generaciones que se han transformado totalmente con caras paralizadas, labios artificiales, etc. Los estragos que se hicieron en Hollywood como Nicole Kidman... Aunque ahora ya está cambiando. Y lo que es cierto, es que la gente se cuida antes con tratamientos de prevención. Es más difícil corregir ciertas cosas, si no empiezas pronto a cuidarte. Tengo clientas con 60, 70 y 80 años que tienen una piel divina, y que se siguen cuidando.

Cada vez vivimos más gracias a los avances de la medicina, pero buscamos mirarnos al espejo y decir: ¡Qué 70 tan bien puestos tengo! Yo no quiero convertirme en una de 30, porque eso no funciona. Siempre digo la edad que tengo, porque creo que esto ayuda a las personas. Cuidarte no es importante sólo para estar más guapa, sino para ser más ágil, tener más energía para viajar y hacer más cosas en el día a día.

El centro Tacha Beauty es conocido por todo el glamour que atraviesa sus puertas, ¿por qué te eligen las celebrities españolas?

Esto se debe a las redes sociales. Cuando empezamos, ya venía gente famosa, pero las redes funcionaban menos y entonces nadie se enteraba. Hoy en día, todo el mundo se entera de todo, pero es verdad que viene muchísima gente.

Mi hada madrina fue Maribel Verdú. A partir de su visita, vinieron muchas famosas. No sólo vienen celebrities, pero éstas llaman mucho la atención, lo ponen en medios, etc. También hay mucha gente famosa que no se sabe que viene, porque no lo quieren contar…. No nos viene mal que lo publiciten, porque es un reclamo interesante.

Todo el mundo sabe que Tacha es sinónimo de calidad, con productos y tratamientos muy exclusivos de todo el mundo y con la última tecnología. Hay personas que vienen a quitarse las manchas de la piel, porque confían en nosotros y nos prefieren a un sitio más barato.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo beauty?

He escrito un libro que se llama "Belleza Invisible" donde cuento mis inicios en la profesión. Desde pequeña me gustaba el mundo de la belleza. Veía a mi abuela que tenía una piel divina blanca y se pintaba los labios de rojo, siempre estaba perfecta y a mí me llamaba la atención.

El cambio en mi vida se produjo cuando me pasó una tragedia familiar. Se murió mi hijo de muerte súbita con 9 meses y medio, Gonzalo, y a partir de ahí, decido cambiar mi vida. Siempre he dicho que en la tragedia existe una belleza que no sabemos ver, hasta tiempo después.

Trabajaba en una compañía de seguros, en un departamento de recursos humanos, y cuando se murió Gonzalo, decidí cambiar mi vida, para estar ocupada, y no volverme loca. Me puse a estudiar estética, descubrí el concepto de centro que quería en diversos viajes, y abrí mi centro. En la vida te pasan cosas…

El centro se llama Tacha porque mi hija Natalia (Tacha) nació 9 meses después de la pérdida de Gonzalo, un verdadero milagro. La vida es como una montaña rusa, y tienes que aprender a vivir y mantener una actitud positiva.

Las personas que llegan al centro, ¿ya llegan con una idea prefijada de lo que quieren?

Una de las cosas más importantes de nuestro trabajo es aprender a escuchar a quienes entran por la puerta, y mejorar lo que quieren. Y como expertos, hay que aconsejarles y decirles todo lo que pueden mejorar. Vienen muchas mujeres que quieren lo que se ha hecho la vecina, cuando son pieles diferentes. El diagnóstico previo es el éxito de un tratamiento. Lo que me va bien a mí, es probable que no te vaya bien a ti.

¿Cuánto mayor te haces, más veces tienes que ir al centro de estética?

Efectivamente, cuando tienes 25 años te haces un facial y te dura meses y meses, porque tienes una piel repleta de colágeno y elastina. Según vas cumpliendo años, tienes que emplear más tiempo y dinero, tienes que seguir luchando contra ese paso del tiempo. Esto también ha cambiado mucho. Hace 25 años había muy poca tecnología, y hoy hay una para solucionar cada problema que tenemos. Si te cuidas y eres constante, lo consigues.

En el hotel Meliá Don Pepe, en Marbella, haremos los retiros Joy, donde se comerá comida saludable y mediterránea a partir de marzo.

En Tacha tenéis tratamientos faciales y corporales de todo tipo….

La actriz Rossy de Palma me aconsejó uno de los más reconocidos, que es el tratamiento Remodelage de Martine de Richeville, que es una masajista, osteópata, acupuntora y psicóloga, con centros en París. Se trata de una terapia manual con masaje, muy especial, que desbloquea puntos energéticos que tenemos bloqueados, además rellena, remodela... y al desbloquear, te encuentras mejor y crea adicción. Tenemos listas de espera para este tratamiento.

Otro tratamiento, es el de Hervé Herau, que es un facialista muy famoso en París, es un alquimista que ha creado su propia línea cosmética, capaz de cambiar las pieles. Todos ellos vienen una vez al año. He viajado mucho para ver qué funciona fuera, y lo que veo que funciona, siempre intento traerlo a Tacha. También hay cosas que no me interesan nada…

Acabamos de introducir la línea facial del Doctor Marko Lens, fundador de la marca Zelens. Este dermatólogo que vive en Londres, especialista en cáncer de piel, y que también es cirujano plástico, nos visitará a principios de marzo para hacer la presentación.

Todo el mundo habla del ácido hialurónico y del retinol

El ácido hialurónico es un básico porque hidrata las pieles en profundidad. Una piel bonita es una piel hidratada. Hoy se encuentra en serums, en cremas, en medicina estética para rellenar... Es vital para cualquier tipo de piel.

En cuanto al Retinol, es verdad que hay mucho en el mercado. Depende de su concentración, pero en pequeñas dosis está en los tratamientos, sobre todo, de noche, que consiguen un rostro más luminoso, con menos arrugas, y con un mejor tono de la piel. Son activos básicos, pero lo importante es saber qué tipo de piel tienes y qué necesitas.

Huyo de la división de la piel en mixta, grasa, seca… porque la piel está distinta cada día según lo que hagas. Si estás en un avión o en lugar con la calefacción muy alta, o con aire acondicionado, la piel estará diferente, y si no has dormido también tendrás la piel diferente. Es preciso rodearte de profesionales y acudir al centro de belleza de confianza.

Muchas veces entramos en unos grandes almacenes, y nos atienden comerciales que no entienden de piel y te recomiendan cremas. Por favor, acudid a los profesionales, porque lo más probable es que compreis algo que no va a ir bien a vuestra piel.

¿Cuál es tu idea de Centro Wellness?

En Madrid, ofrecemos desde siempre, semanas de wellness y détox. Hacemos diferentes tratamientos y enviamos los menús saludables durante la semana a casa. Pero en Meliá Don Pepe, en Marbella, haremos los retiros Joy donde se comerá comida saludable y mediterránea. Lo que pretendemos, es enseñar a alimentarse de forma saludable y rica. Con tratamientos de belleza diarios, con nutricionista, con práctica de yoga... Mostramos pequeños cambios que son fáciles de integrar en la vida diaria.

El pasado mes de diciembre lo pusimos en marcha, pero lo paramos por la Covid, y en marzo, volvemos a ponerlo en marcha. No hay que pararse por la pandemia, nos toca convivir con ello.

