Las claves de la Semana de la Moda de Londres

Febrero es uno de los meses más importantes para el mundo de la moda. Diferentes pasarelas alrededor del mundo acogen a las firmas más destacadas y novedosas del panorama fashion para presentar las próximas tendencias que están por llegar. Desde el pasado viernes 18 y hasta el martes 22, Londres fue la encargada de ofrecer los desfiles de la temporada otoño/invierno 2023.

Para ofrecer un adelanto, la empresa mundial del color, Pantone, publicó un informe que mostraba los colores que serían tendencia en esta semana de la moda. Estos son muy diferentes entre sí pues mezclan los tonos neutros con los más vivos. "Cuando miramos al futuro, vemos dos caminos emergentes que, aunque son completamente diversos, están inevitablemente interconectados. La intensa dicotomía se manifiesta en nuestras elecciones de color para FW22, donde vemos que los colores atrevidos y descarados se prestan a declaraciones exageradas que reflejan nuestro deseo de abrazar la vida con todo su vigor, y se unen a una serie de tonos neutros y naturales que encarnan una sensación de calma y contención y satisfacen nuestra necesidad de armonía y tranquilidad", expresó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, en un comunicado.

Algunas de las marcas más relevantes actualmente como Vivienne Westwood y Simone Rocha han dejado una estela de prendas que prometen ser las favoritas para la próxima temporada. Esta última ha ofrecido una serie de looks que reinventan artículos clásicos como la chaqueta de cuero. Todo esto, dotando a la colección de grandes dimensiones y volúmenes inspirados en la fábula irlandesa 'Children of Lir'. Una vez más, la diseñora hace alusión a sus orígenes con una selección de prendas únicas.

La autora del clásico estampado de cuadros escocés, dedicada a la moda desde hace más de 30 años, ha presentado su nueva colección que celebra el regreso del 'tigre'. Vivienne Westwood hace referencia así a la colección 'Wild Beauty' de invierno de 2001. Este estampado, junto a otros como el leopardo, es protagonista de nuevo. Las relaciones con el 'punk' siguen perviviendo en el espíritu de la diseñadora británica y por ello, regresan las prendas con eslóganes rompedores.

Molly Goddard, la creadora de la firma británica responsable de los famosos vestidos de tul, también ha presentado su colección en la London Fashion Week. Estas prendas no han desaparecido de la propuesta, pero se han unido a otras que pretenden transmitir el sentimiento de encontrar una pieza única y original en un mercadillo cualquiera de la ciudad. Con jerséis oversizes combinados con faldas voluminosas, o los abrigos masculinos con detalles de encajes, la marca pretende demostrar que la unión entre el glamour y las prendas más rebeldes puede ser una buena idea.

Esta pasarela también es una buena oportunidad para mostrar el trabajo de jóvenes diseñadores emergentes que acaban de comenzar su carrera en la industria de la moda. Este es el caso de Nensi Dojaka, diseñadora albanesa que se hizo con el premio VMH para Jóvenes Diseñadores de Moda en la edición pasada. Dominada por la sensualidad de sus prendas, el trabajo de esta creadora ha sido elegido por muchas celebrities como Dua Lipa o Bella Hadid, consiguiendo un mayor reconocimiento internacional. Para la colección presentada en Londres, optó por una paleta monocromática para los vestidos lenceros, una de las claves de sus desfiles que prometen convertirse en tendencia.

Pero sin duda, uno de los momentos célebres fue la apertura del viernes con la marca española Sohuman. Esta empresa valenciana fundada por Javier Aparici, presentaba la colección 'Anonymous was a woman' en el Instituto Cervantes de Londres. Haciendo referencia al fenómeno hacker global protagonista de hace unos años, el autor quería transmitir un mensaje de empoderamiento para la mujer, invisibilizada a lo largo de la historia.

En un comunicado de la marca, se mostraban agradecidos e ilusionados por esta oportunidad: "Es la primera vez que una institución diplomática abre sus puertas para un evento como el nuestro. Queremos agradecer al British Fashion Council la oportunidad que nos han brindado para acometer esta presentación, y llevar a cabo nuestro desfile frente a las diferentes autoridades británicas y celebridades que han asistido".

Con una gama de colores dominada por el rojo y el negro, la colección ha presentado prendas que nos trasladan a la época romántica con estampados y diseños florales. Además, la firma ha incorporado la novedad del concepto 'See now, buy now', que permite comprar los artículos digitalmente una vez que son mostrados en el desfile.

