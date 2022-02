Diez ideas de manicura que serán tendencia en esta temporada

Nueva estación, nuevos diseños. Esta próxima temporada las ideas para tener tus uñas a la moda son diversas. Dejando atrás los tonos marrones que tanto han dado que hablar este invierno, la primavera se abre paso con unos colores más alegres y vivos. En esta línea, las formas geométricas y los diseños más atrevidos también van a tener protagonismo los próximos meses.

Estas diez tendencias son muy variadas entre sí, todas ellas diseñadas para diferentes personalidades y edades. El cuidado de las manos es muy importante y más si la manicura es permanente o semipermanente. Por ello, innovar y cambiar entre temporada y temporada es la mejor idea para sorprender a todos.

1. Sin miedo al color

Con la llegada de las temperaturas más suaves, a todas nos apetece llevar unos looks más coloridos. Y las uñas no iban a ser menos. La opción de pintarnos cada una de un color diferente no parece tan descabellada en esta temporada. Para que la combinación funcione, podemos mezclar colores suaves de diferentes tonalidades.

iStock

2. Líneas curvas y ondas

Si hay una tendencia que está pegando fuerte desde hace un tiempo y no parece que vaya a parar son las ondas. Diseñar nuestras uñas con estas líneas curvas de diferentes colores es una de las mejores ideas para la primavera. Muchas influencers de nuestro país se han hecho eco de esta moda y están encantadas.

iStock

3. Figuras geométricas

Para todas aquellas que estén cansadas de los diseños clásicos y los colores lisos, esta tendencia de manicura es una buena opción. Para las menos atrevidas, pueden elegir unas uñas más minimalistas, con pequeños círculos sobre una base transparente. Si en cambio quieres jugar con todo, hay opciones más atrevidas que no dejarán a nadie indiferente.

iStock

4. Las francesas más 'chic'

Este es un estilo de manicura muy versátil porque se puede hacer prácticamente con cualquier color en un momento. Para la primavera, las más repetidas serán las de los colores más suaves como el rosa o el naranja. No obstante, podemos darle un toque más original a nuestras uñas francesas con texturas diferentes como las delineadas.

iStock

5. El que nunca falla

Si queremos ir a lo seguro, los tonos nude son un acierto en cualquier época del año. Colores claros como los rosados y los marrones pueden arreglarte cualquier look para el día a día. Como si fueran una camiseta básica o un pantalón vaquero, esta tendencia es atemporal y nunca falla.

iStock

6. Motivos florales

Con el pretexto de la estación que está por llegar, las flores son más que un acierto. El nail art es una moda muy seguida en los últimos años. Cada vez buscamos que nuestras uñas sean diferentes a las de las demás y por ello, utilizar esta tendencia con motivos florales puede dar un toque perfecto a nuestra manicura.

iStock

7. Del revés

Las normas están para romperlas. Para todas aquellas que estén aburridas de la manicura francesa, ahora pueden tener un estilo reinventado. De la misma forma, pero a la inversa o combinando este diseño por diferentes zonas de la uña, esta opción ya ha sido elegida por muchas mujeres.

iStock

8. Colores rosados

El rosa siempre ha sido un tono clásico para las uñas. Para la nueva temporada, una amplia gama de colores de esta tonalidad se abre paso para nuestra manicura. En estilo liso o combinándolas con otros colores como el rojo, un diseño muy utilizado últimamente, pueden hacer que nuestro outfit sume puntos.

iStock

9. Todo al verde

Otro de los colores que más hemos visto en la manicura de nuestras celebrities es el verde. Caqui, oliva, limón y muchas más tonalidades que nos ofrece esta gama serán protagonistas.

iStock

10. Colores anaranjados

Y por último, el naranja. Desde los tonos más cercanos al rojo hasta los más claros, cualquier alternativa es adecuada. En esta primavera, veremos colores más alegres y suaves, dejando atrás los tonos fríos y oscuros del invierno, y abriendo paso a la explosión del verano.

iStock-1307258514 iStock

