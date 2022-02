6 de 10

"En este look se unen mis dos fuertes: trabajar los volúmenes con el moulage y el manejo del color. Aquí la peculiaridad, se encuentra en el proceso creativo. La ópera es una de las manifestaciones artísticas que más emociones me provocan. Es una cuestión de impulso, de sentimiento y de seducción, y eso activa mi parte más visceral. Por ello, crear este look para la soprano Hera Hyesang Park, hace unos meses, con motivo de su primer concierto en España, y bajo el objetivo de Javier del Rosal, hacen que estas piezas vayan cargadas de mayor expresión artística si cabe", dice rotunda la diseñadora.