El truco perfecto para un cambio de look provisional: el flequillo postizo a partir de 3 euros

El truco perfecto para un cambio de look provisional: el flequillo postizo con clips a partir de 3 euros.

Desde que Megan Fox se convirtiera en el foco de todas las miradas y pasara a ser trending topic en la Gala del Met en septiembre de 2021 se ha escrito mucho sobre el flequillo postizo.

En aquel caso, la actriz cometió un error que la puso en un grave aprieto. Eligió un postizo mucho más oscuro que el resto de su cabello, con lo que podía haber sido un acierto fue objeto de críticas mordaces y despiadadas. Por eso, lo primero que debemos tener en consideración es que sea del mismo color que el resto de la melena y, si no lo es, teñirlo en el mismo tono.

Dicho esto, el flequillo postizo además de ofrecer la posibilidad de un cambio de look ocasional, también es un truco infalible para aquellas ocasiones en las que hay que cubrir canas sin haber tenido tiempo para teñirse.

Peinado de película en 5 minutos

También es una tabla de salvación cuando necesitas dar un aspecto sofisticado a tu melena en 5 minutos. Bastará con recoger el pelo con un poco de laca, fijador, cera o el producto que uses para dejar el cabello tirante o incluso con efecto mojado. Unas horquillas de moño para hacer un recogido más o menos informal y colocar con estilo un flequillo corto o más largo y ladeado y ¡voilá!, nadie podría imaginar que se trata de una mera improvisación o una solución barata.

Hay veces en las que toca salir corriendo a un evento, a una reunión o a algo inesperado sin que el cabello esté recién lavado y tenga el aspecto de limpio y sedoso deseado. Recurrir a una coleta con el flequillo postizo con los clips también es un buen truco para disimular la incomodidad que supone saber que el pelo está sucio. Esa sensación de incomodidad que genera la consciencia propia de que no está tan limpio como nos gustaría suele ser mayor a la percepción que tienen los demás. El flequillo nos proporcionará seguridad.

También es una buena solución para quienes no les guste el tamaño de su frente y puedan cubrirla y disimular dónde comienza el tamaño de su frente cuando quieran cambiar de peinado para alguna ocasión sin tener que recurrir a un corte definitivo.

flequillo postizo

La colocación es muy fácil. Se puede comprar de una sola pieza, en cuyo caso trae varios clips con los que sujetarlo o se pueden adquirir mechones independientes con un clip por mechón. Es tan sencillo que cualquiera puede colocárselo.

Buenos resultados a bajo precio

La otra elección tiene mucho que ver con el precio. Puede adquirirse de cabello sintético o natural. Los sintéticos los hay desde poco más de un euro mientras que los naturales comienzan a venderse a partir de 8 euros y algunos pueden llegar a adquirirse por 30 euros.

No obstante, adquirir uno de pelo natural de buena calidad compensa porque con el debido cuidado tiene una larga vida y puede servirnos para un cambio de look ocasional. Se pueden adquirir on line pero verlo al comprarlo es la garantía de la coincidencia de color y de la textura deseada.

