Nuria Díaz, la diseñadora de los sujetadores de Women’secret, descubre los secretos de la marca

Women’secret nació a principios de los 90 como alternativa a las mercerías, donde hasta entonces se vendía la lencería y la corsetería de mujer, además de en las tiendas de alta gama, poco accesibles para la mayoría de las mujeres.

“Nuestra idea era fabricar un producto bueno y de calidad, a un precio accesible. Concebimos una nueva manera de entender la ropa interior, y conseguimos trasladar la moda al mundo del interior, en un momento en el que enseñar el sujetador era tabú. Investigamos con colores, formas, tejidos y modelos, con el objeto de que las prendas de interior pasaran a formar parte del look diario”, asegura Nuria Díaz, directora de Diseño de Women’secret.

“Es una marca actual, moderna, seductora, que sobre todo, busca la comodidad y que se adapte lo mejor posible a nuestro cuerpo. Intentamos cubrir todas las necesidades de la mujer en todos los momentos de su vida. Desde la niña que compra su primer sujetador, hasta que llega a su plena madurez. Tenemos prendas para estar cómodas, para cuando queremos sentirnos guapas, o queremos estar sexys. Disponemos de prendas para las mujeres que están en periodo de lactancia, para quienes están en post operatorio, pasando por el seamless (sin costura), el reductor o el push up…” asegura la diseñadora.

Imagen de la colección de otoño de Women'secret.

Una de las claves del éxito de la marca fue sin duda, la puesta en marcha de las tiendas propias, “donde cada una de nosotras de manera muy libre, podía elegir los diseños, modelos o colores que más se adaptaran a cada mujer, a cada estilo. De hecho, Women’secret nació con ese espíritu, el de crear esa experiencia para mujeres. Fuimos muy pioneros y esta fusión entre el diseño moderno y las tiendas propias, fue lo que muchos nos quisieron copiar después”, confirma Nuria.

Pregunta: ¿Qué veremos próximamente en las tiendas WS?

Respuesta: Para este comienzo de la temporada, y después de toda la pandemia que hemos vivido, nuestras colecciones se han inspirado en todo lo relacionado con la importancia de comer bien, de sentirse bien, de cuidarse, de la salud metal, de ir más despacio, de la importancia de la lectura...

Estar guapa y cómoda por dentro y por fuera (homewear) y dentro de casa (lifewear), es el eje principal para todas nuestras colecciones. Hemos introducido paletas muy vibrantes de color.

Y por otro lado, tenemos una corriente de tendencias súper femenina y romántica, esa feminidad extrema seguramente relacionada con las series en plataformas de streaming, como Los Bridgerton, ha hecho que nos inspiráramos ofreciendo capsulas súper florales en todas nuestras colecciones.

Imagen de la colección de primavera.

Poesía y flores

Esta fuerte tendencia femenina también nos ha llevado a colaboraciones en el mundo de la literatura y la poesía. Hemos colaborado con poetisas muy vanguardistas de la talla de Elvira Sastre, resaltando colores muy femeninos lilas, rosas... Y finalmente, colecciones deportivas que WS ha interpretado de una manera muy especial.

La marca mantiene un compromiso con la sociedad y en concreto con las mujeres

WS siempre ha estado una marca comprometida con la mujer. Consideramos que una marca además de generar negocio, tiene que servir como altavoz de temas tabús, y de temas que creemos que tienen que tener visibilidad, como son el cáncer, la violencia de género o temas relacionados con la infancia.

Hemos colaborado con Amnistía Internacional en una campaña de violencia de género; con Tierra de hombres para trasladar a niños desde África y operarlos en España. Actualmente, hemos puesto en marcha un programa de becas para mujeres que lanzamos el Día de la Mujer, para favorecer el empoderamiento femenino y la igualdad, bajo la campaña Real Changers (mujeres que cambian las reglas), con la que pretendemos dar visibilidad a mujeres que cada día, persiguen sus sueños.

Imagen de la colección cápsula de lencería.

Y el proyecto Dexeus….

Iniciamos el proyecto Dexeus en el 2013, bajo el hashtag #SiMeImporta. Diseñamos el sujetador Post-surgery bra, con el asesoramiento de los profesionales expertos del área de Ginecología oncológica y mamaria de Dexeus mujer. Se trata de sujetadores que siguen un diseño muy actual, pero que cubren las necesidades de quienes han padecido un cáncer de mama, y que se pueden adquirir en algunas de nuestras tiendas y en la tienda online, a un precio asequible, y en consonancia con cualquier otro sujetador de la marca.

Nuestro objetivo como marca es que estas mujeres sigan sintiéndose atractivas por dentro y por fuera, ofreciéndoles una colección muy cómoda, femenina y muy asequible.

Boceto de Post Surgery de WS.

¿Cómo son estas prendas?

Están realizadas con microfibra y algodón. Los forros interiores también son de algodón e incorporan aberturas para poder introducir las prótesis. Disponen de tirantes más anchos y forrados con foam para una mayor comodidad. Las gomas son de microfibra perchada para evitar cualquier roce, y las costuras muy limpias en el interior. Tenemos modelos abiertos por delante y por detrás, en función de las necesidades de cada mujer. Los corchetes para abrochar la prenda tienen hasta 6 posiciones (dos tallas de contorno) en la espalda. Por supuesto no llevan aros, ni forros rígidos para conseguir máxima comodidad.

¿Cómo ha cambiado la mujer española desde hace casi 30 años? ¿Cómo han cambiado los diseños de Women'secret?

Women’secret se ha ido adaptando y siguiendo la evolución de la mujer, cada vez más libre. Antes estaba muy encorsetada, y se ha ido liberando con tejidos más técnicos que aguantan más. Los diseños se han ido adaptando a las tendencias de la moda.

Lo que se lleva en el exterior, nosotros lo llevamos al interior. La tecnología nos ha ayudado a hacer grandes saltos cualitativos, para hacer prendas más depuradas, con mejores acabados, y más cómodas y adaptables, produciendo prendas que se puedan llevar todo el día. Cada vez que ha aparecido algo nuevo, en WS hemos intentado incorporarlo, obteniendo así tejidos más técnicos, elásticos, con menos componentes…

Imagen de colección cápsula de WS.

Tecnología

A principios del siglo XX, por ejemplo, no existían las copas preformadas, porque no se disponía de la maquinaria necesaria para hacerlo. Esto significó toda una revolución en el 2004, ya que se lograron prendas más invisibles, limpias y cuidadas. Comenzamos a utilizar tejidos que no se deshilachaban, sacamos ribetes y se hicieron prendas menos visibles, que no marcaban la piel. Hemos incorporado muchos avances tecnológicos durante estos años, que han contribuido a aumentar la calidad y adaptabilidad de las prendas, permitiéndonos mantener el diseño. Durante todos estos años, hemos contribuido a marcar el camino de la moda interior. Y hoy, comenzamos a enfocar este camino hacia la sostenibilidad.

Especializados en corsetería, pero además en ropa de dormir y de baño, ¿cuál de las tres patas de diseño es más complicada?

Según la época del año, cada familia o sección toma un papel protagonista. Para nosotros, la lencería es un producto de invierno; la corsetería recoge el protagonismo en las estaciones de transición; y el baño es de verano. Pero a todas, se les exige estar a la última en especialización, en tejidos, en acabados y sobre todo, en funcionalidad.

No obstante, si hablamos de complicación, las familias más complejas son la corsetería y el baño, que requieren un alto grado de conocimiento y de experiencia sobre todo en fitting, es decir, en el conocimiento del cuerpo en el patronaje y la confección.

¿Cómo se forman a los equipos?

Todo esto sería imposible, sin contar con un equipo de profesionales especializados en el mundo de la moda interior, que venían de grandes marcas como Vivesa o Andrés Sardá. Por eso, la importancia de la formación continua de nuevos especialistas en nuestros equipos, que nos permita asegurar la existencia de una cantera permanente de técnicos cualificados para la marca, que cubran la falta de patronistas especializadas en baño y corsetería, que hoy existe en el mercado.

¿Cómo organizáis los departamentos?

Somos cinco departamentos: Corsetería, lencería, accesorios, baño y el departamento de gráfico, que cubre todas las necesidades de todos los departamentos. Cada departamento tiene un responsable, un equipo de diseñadores y en la parte más técnica un equipo de patronistas. WS también tiene una cantera de becarios que realizan sus prácticas con nosotros, y que en muchos casos, han podido tener su primera oportunidad laboral y de posible crecimiento con nosotros.

¿Diseñáis atendiendo a la temporalidad?

Efectivamente, diseñamos en función de la temporalidad, clave para atender a las necesidades de nuestras clientas. Además, también sabemos en qué momento tenemos que potenciar cada categoría. En primavera y verano potenciamos bralettes, pijamas para salir a la calle y vestidos en el inicio de nuestra campaña de baño. Buscamos la funcionalidad con sujetadores multiposición, para todo tipo de escotes, y jugamos más con colores luminosos en verano y colores más oscuros en invierno.

En verano, los bañadores...

En verano trabajamos los bañadores, adaptándonos a las tendencias del momento. En invierno, en cambio, potenciamos el momento regalo, diseñando prendas muy especiales para Navidad. A nivel funcional, se requiere un tipo de prenda que abrigue como las batas. El proceso de creación también es distinto, solemos inspirarnos más en el mundo del hogar.

¿Cuántas colecciones anuales presentáis?

Cada año, tenemos dos temporadas, y cada temporada la dividimos en tres. Tenemos diferentes líneas de producto, que abarcan un amplio rango de edad. En nuestras colecciones podemos encontrar prendas para todos los momentos de la mujer: el homewear, colecciones más femeninas, sexys, más divertidas, pero no infantiles... Además, también hacemos prendas para hombre y niño.

¿Cómo es el proceso de diseño?

Lo nuestro es un trabajo en equipo entre varios departamentos. Ahí, radica la fuerza de esta gran comunidad que es WS. Una vez que nos hemos reunido y con toda esta información, comienzan nuestros viajes de inspiración, y junto con las tendencias, configuramos nuestras colecciones.

Las colecciones son más que prendas para nosotras. Siempre hay un concepto detrás de cada una de ellas, para que las cosas tengan sentido, y sea mucho más fácil trasmitirlo al público. Una vez se han planteado ideas y bocetos, se consensúan con el resto de las áreas para poder lanzar, negociar y producir.

¿Un equipo muy unido?

Nuestros valores radican en el compañerismo y el trabajo en equipo, la comunicación y la confianza entre todos, lo que fomenta un ambiente de trabajo saludable. Somos muy rigurosos en todos nuestros procesos, lo que nos permite planificarnos y cumplir con los deadlines. Finalmente, tenemos la gran suerte de intervenir también en la parte final de comercialización del producto, trabajando de la mano con los departamentos de comunicación y visual merchandising.

¿En qué os inspiráis para realizar los diseños?

Nuestras fuentes de inspiración han aumentado en los últimos años. Además, de las vías tradicionales, como ferias, publicaciones de tendencias o portales específicos, actualmente le sumamos la inspiración que nos aporta la calle. Todos los estilismos que vemos en nuestras propias ciudades y en otros puntos del mundo como París, Londres, Copenhague o Nueva York.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de toda la información que extraemos las redes sociales. Nos mantenemos en constante observación de estas plataformas, ya que son una fuente inagotable de información e inspiración muy valiosa, y nos conectan con tendencias e ideas de todo el mundo.

La marca apuesta por las materias primas sostenibles

Estamos trabajando mucho para ser aún más responsables con el medioambiente, y poco a poco conseguir ser una marca más sostenible, a través de nuestra línea Honest. Actualmente, invertimos en calidades que respondan a esto, como algodones orgánicos o BCI (better cotton initiative), donde se trabaja para que toda la explotación del algodón se realice con prácticas más sostenibles para el planeta. Hemos hecho mejoras en las diferentes líneas de negocio, y estamos introduciendo cada vez más productos con bases de tejidos de poliéster y poliamidas reciclados. Intentamos también mejorar ciertos procesos, como por ejemplo, no tintar las copas extraíbles de baño y reduciéndolas al máximo.

Sigue los temas que te interesan