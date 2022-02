Naranja, el color que lució Carrie Bradshaw y será tendencia esta temporada

Mucho antes de que Carrie Bradshaw, el mítico personaje de la serie Sex and The City y de la esperada secuela, And Just Like That, interpretado por Sarah Jessica Parker, se despidiera del amor de su vida con un maravilloso look naranja, este tono ya estaba marcando el style street de la temporada.

El vestido, que pertenece a la colección Primavera/Verano 2019 de Alta Costura de Valentino, corrobora la tendencia de moda, que veremos desfilar aplicada a todo tipo de outfits. Desde los más sencillos y relajados, hasta los más sofisticados.

Más allá de la tendencia, el tono naranja representa la alegría, el entusiasmo y lo divertido. También se le relaciona con lo exótico, y nos traslada directamente al verano y sol. En principio, un color difícil de combinar, pero sólo en apariencia como demuestran los estilismos de las diferentes firmas de moda que lo han adoptado en sus colecciones para esta temporada.

La tonalidad de Van Gogh

Siempre atrevido y dinámico, en algunas culturas es considerada como una tonalidad sagrada, mientras que en otras, es un símbolo de la realeza. Ya artistas como Van Gogh, Monet, Gauguin, Renoir y Toulouse-Lautrec usaron el color naranja con efusividad en todas sus obras.

Hoy, esta tonalidad, declinada en todas sus versiones, es protagonista indiscutible de las pasarelas, y una de las tendencias virales que llegará a buen seguro a todos los armarios.

Éstas son algunas de las propuestas, que podrás encontrar en las tiendas de Zara, en la tonalidad del momento.

Abrigo de lana.

Abrigo Warm Wool Premium Limited Edition

De lana, entallado, con solapa y botones dorados. Precio: 99,95 €.

Camisa satinada y Falda nudo.

Camisa satinada y falda nudo estampada.

La camisa con cuello solapa y manga larga acabada en puño. Precio: 29,95 €; Y falda midi de tiro alto estampada. Detalle de nudo con pliegues en delantero. Precio: 39,95

Pantalón tobillero y blusa.

Pantalón tobillero y cuerpo con escote pico.

Con tiro alto y bolsillos laterales ocultos en la costura. Precio: 39,95€; Y blusa con manga sisa y detalle de botones laterales forrados. Precio: 39,95 €

