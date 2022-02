Lourdes Montes: "La Administración no ha hecho casi nada por la moda flamenca"

El Salón Internacional de la Moda Flamenca abre sus puertas en su XXVII edición, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, tras la cancelación de la anterior edición, debido al Covid-19.

Dos años después de que todo se parase por culpa de la pandemia, diseñadores, tiendas de trajes y complementos de moda flamenca ponen toda su esperanza en SIMOF, que contará con más de 40 desfiles, 100 firmas en expositores y distintas actividades en torno a la moda. No en vano, éste ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. Formado en su mayoría por negocios estacionales ligados a ferias y romerías, micropymes y empresas familiares, la moda flamenca factura en torno a los 600 millones de euros al año. Una industria textil muy atomizada y artesana que se extiende por toda Andalucía.

Se estima que las pérdidas de este sector desde el año pasado suponen más de 200 millones de euros, y más de 25.000 personas avocadas al paro. La mayoría de las pequeñas empresas han tenido que reorientar sus negocios para producir desde pijamas hasta mascarillas.

Ante la confirmación de que habrá Feria de Abril este año, los diseñadores han recuperado la ilusión y las ganas de mostrar en las pasarelas las tendencias de la moda flamenca. Éste es el caso de la diseñadora Lourdes Montes, que presenta su colección en SIMOF y conversa con MagasIN sobre la situación del sector.

“Desfilamos este año por tercera vez en la Feria. SIMOF nos ayudó antes de la pandemia muchísimo, porque el Salón tuvo lugar antes del cierre total, y nosotras al día siguiente, ya teníamos gente con la foto del modelo para hacérselo. Nos dio tiempo a vender casi media colección…” asegura la diseñadora sevillana.

PREGUNTA: La moda flamenca ha pasado por un momento muy duro. Dos años sin feria, sin desfiles... ¿Cómo afectó la pandemia a su empresa?

RESPUESTA: Hemos tenido mucha suerte, y fuimos muy rápidas para reinventarnos. Si de algo sabemos es de telas, conseguimos un partner muy bueno, una fábrica que está en Córdoba, y empezamos a diseñar y vender manteles y cosas para la casa. Nos dimos cuenta, de que aprovechando la falta de clientes, los hoteles estaban realizando muchas reformas, así como también las grandes empresas de catering aprovecharon la pandemia para rearmarse de mantelerías, servilletas y textil en general. Abrimos esa línea de negocio, y aún seguimos con ella.

Desfile de modelos de Lourdes Montes

Una catástrofe para el sector…

Como sector, hemos vivido una época muy triste porque hay muchísima gente que lleva cosiendo en su casa desde los 14 años, sobre todo mujeres, que no saben hacer otra cosa. Trabajan seis meses al año y viven de lo que ganan en El Rocío. No es que no haya habido Ferias, es que no ha habido casi eventos, ni bodas. Por tanto, no ha habido necesidad de confección.

A esta edición la llaman la del reencuentro, ¿qué vamos a ver en tu desfile?

Es una colección nueva, pero también es la continuación de la de 2019, porque nos parece un acto de cortesía y respeto a nuestras clientas. No podemos decir que ese traje que se compró en 2019 y que está en el armario y que no se pudo estrenar está pasado de moda. Por ello, esta colección es una continuación de aquella que se quedó guardada en casa. Volvemos a nuestros básicos, nuestra seña de identidad que son los trajes confeccionados en algodón suizo en color blanco.

También volvemos a diseñar en lino, en colores lisos y en pastel. Nos hemos apartado un poco de los lunares este año. Son trajes muy elegantes diseñados para que sean fondo de armario, que duren para siempre. Son muy versátiles, se pueden combinar con diferentes complementos.

Muchos no presentan colecciones nuevas, o veremos colecciones cápsula, más pequeñas ¿es tu caso?

No es mi caso. Nos lanzamos de cabeza a ver lo que sale. Consideramos que era el momento y gracias a que hemos diversificado el negocio con las telas. Nos hace mucha ilusión volver a crear y nos hemos lanzado con 30 salidas de modelo en este desfile.

¿Qué podemos reclamar a la Administración para que ayude a estas familias y empresas dedicadas a la moda flamenca?

Ya llegan tarde, porque no han hecho prácticamente nada. Debían de haberse preocupado por todas estas señoras, la mayoría mujeres autónomas, que no tiene otra fuente de ingresos. Nadie ha pensado en ellas….

Jurado Internacional

Lourdes Montes formará parte del Jurado Internacional que seleccionará a los mejores diseñadores nóveles de SIMOF en esta edición. Junto a ella, Fiona Ferrer, empresaria, escritora y peso duro de la moda de nuestro país, confirma la mala situación que atraviesa el sector de la moda flamenca. “Nos encontramos con verdaderas tragedias de empresas familiares dedicadas toda la vida a este sector, que se han visto obligados a cerrar. Tenemos que apoyar, pero también realizar cambios. Por ejemplo, no tenemos datos oficiales sobre lo que puede mover este negocio en cuanto a facturación o trabajadores porque no existe un epígrafe específico de actividades económicas, que englobe a este sector”, concluye.

Muchas de estas empresas tendrán que reinventarse. La diseñadora Lourdes Montes sabe bien lo que esto significa.

“Comencé diseñando vestidos de fiesta y de novia, pero ese es un mundo muy complicado y parece que tienes que llevar mucho tiempo, y tener mucha experiencia para que confíen en ti. Hace cinco años que puse en marcha la marca Miabril, junto con mi socia Rocío Terry, para hacer exclusivamente trajes de flamenca. Hacemos vestidos para la Feria, para El Rocío y lo que llamamos “look Feria”, vestidos que no son de flamenca, sino un híbrido con estilo para ir a la Feria pero sin ir de flamenca”, confirma.

¿Cómo entraste en el mundo de la moda?

Llevo ya 11 años en el mundo de la moda. Estudié derecho y trabajé como abogado, pero la vida de torero es muy especial, incompatible con la de un profesional normal. Y cuando Fran toreaba más de 60 corridas, estaba mucho tiempo en el campo, y vimos que esto era un poco complicado. A mi me interesaba desde hace tiempo el diseño y estudié durante dos años.

Lo de flamenca, lo he vivido desde siempre en casa, y Rocío Terry, mi socia, tenía el mismo concepto y queríamos trabajar desde la esencia del traje de flamenca. Durante el primer año se vendió toda la colección y en el segundo también…

¿Qué te inspira?

Me inspiran mucho los tejidos, pero sobre todo, el recuerdo de ver en casa los trajes de flamenca. Mi abuela tenía maravillosos vestidos y esos recuerdos del colorido, las formas de las mangas, de toda mi infancia lo vuelco mucho en mis diseños. Los pasacintas, las tiras bordadas..., hemos recuperado un poco esa artesanía flamenca. Nos gusta que las mujeres vayan cómodas, que puedan bailar, que se puedan subir a un coche de caballos, que no estén encorsetadas, que no se sientan prisioneras del traje.

