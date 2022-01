La nutricionista Blanca García: “La mejor dieta détox tras los días festivos es volver a la rutina”

A comienzos de año, decenas de dietas circulan por las redes sociales con promesas para lucir una talla menos, y un cuerpo más saludable.

Las dietas cetogénica, dash, del puño, détox... entre muchas otras, consiguen multitud de seguidores que hablan de sus bondades, pero también muchos nutricionistas detractores de estas formas de alimentación.

“La mejor dieta détox es volver a la rutina” asegura la nutricionista e influencer, Blanca García-Orea Haro que ha publicado el libro Las recetas de Blanca. Todo se cocina en el intestino, un texto que contiene recetas para aquellas personas que tienen poco tiempo para cocinar, pero que quieren comer sano y rico, sin azúcares, sin edulcorantes y sin harinas refinadas ni aditivos.

El libro de recetas de Blanca contiene más de 80 recetas para toda la familia.

“Tras los periodos vacacionales, ponerse continuamente 'a dieta' supone un importante desgaste psicológico. Quien lo ha probado sabe bien de qué hablo. Por eso en mi libro anterior Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes propongo hacer de la alimentación un estilo de vida siempre desde la comprensión. Es fundamental entender qué son esos microorganismos (microbiota) que tenemos dentro, y qué hacen por nosotros mucho más allá de hacernos engordar o adelgazar”, asegura la experta. Y añade: “Hay una conexión intestino-cerebro establecida por la microbiota, responsable de cómo lo que comemos afecta en cómo nos sentimos, nuestro estado de ánimo, en la concentración que tenemos durante el día, la irritabilidad, la ansiedad, etc.”.

“Mi lema es que antes de ponerte a dieta, entiendas para qué sirve y en qué emplea tu cuerpo lo que comes, y así poder establecerlo como una filosofía de vida, y no te costará mantenerlo en el tiempo” asegura Blanca García, conocida en las redes como Blanca Nutri.

A pesar de que la escritora no se “casa con ninguna dieta milagrosa”, afirma que “sí suelo recomendar un ayuno nocturno de al menos doce horas y espaciar las comidas al menos 4 horas. No se trata de comer menos de lo necesario, sino de repartir lo mismo, pero en menos comidas”, concluye.

La influencer defiende que el beneficio que proporciona el ayuno no es otro que la autolimpieza del aparato digestivo. Se activa un proceso de limpieza periódico, cuya función es barrer y limpiar el intestino de los restos procedentes de la digestión, por lo que ayuda a mejorar las indigestiones, los gases, la hinchazón y el sobrecrecimiento bacteriano.

Todo se cocina en el intestino

“Cuidar el intestino es básico para cuidar nuestra salud”, confirma Blanca García. No en vano, el subtítulo de su libro es “todo se cocina en el intestino”. “Al final, es allí donde tenemos mayor cantidad de microbiota, y ésta tiene una función defensiva, ya que evita que otros patógenos se queden dentro de nuestro cuerpo y nos causen enfermedades. Además, también ejerce una función moduladora del sistema inmune a través del reconocimiento de elementos agresores”, asegura.

“La mejor forma de cuidarnos es alimentar a los bichitos que viven dentro de nosotros, porque ellos están vivos y quieren ayudarnos a que todo funcione correctamente”, afirma la referente healthy que ha estudiado la vinculación que tiene el intestino con la calidad de las emociones y el estado del sistema inmunológico.

Cada bocado cuenta, y más en estos tiempos en los que la población es más adicta a la comida basura y rápida, hábito que predispone a una mayor exposición a enfermedades, depresión, ansiedad, y también a las intolerancias.

“Las intolerancias (a la fructosa, la lactosa, o el sorbitol) normalmente son consecuencia de la inflamación de nuestro intestino. Por eso, no son un diagnóstico definitivo, de hecho, son reversibles cuando tratamos el tracto digestivo. Hoy en día, con la alimentación que llevamos, vamos totalmente en dirección contraria a nuestra fisiología. Comemos alimentos que nuestro cuerpo no es capaz de reconocer. Es lógico que estemos inflamados y con tantos problemas digestivos”, concluye la experta.

¿Cómo comer tras la Navidad?

Blanca García-Orea Haro, especializada en nutrición digestiva y hormonal, nos aconseja seguir los siguientes tips para que nuestro sistema digestivo vuelva a la normalidad tras los días festivos:

-No comas continuamente, deja al menos 4 horas entre las comidas. “De esta manera, consigues que el sistema digestivo pueda hacer su autolimpieza de la digestión anterior. Mejorarán los gases y la hinchazón abdominal”.

-Come 3 veces al día. “Estos días que te encontrarás con inflamación, evita la alimentación a media mañana y las meriendas”.

-Haz ayunos de al menos 12 horas. “Es muy fácil, sólo tienes que cenar pronto, sobre las ocho o nueve, y desayunar mínimo sobre las ocho o nueve”.

-Toma infusiones entre horas. “La de jengibre la recomiendo especialmente”.

-No comas sin hambre. “Si has hecho una comida copiosa y en la siguiente comida no tienes hambre, no comas, no pasa nada. Escucha a tu cuerpo. Y si tienes hambre, come, no pasa nada tampoco”.

-Come proteínas y grasas buenas en todas tus comidas, además de verduras y frutas, así te sentirás más saciado. No comas harinas, azúcares ni edulcorantes”.

