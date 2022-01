"El mejor maquillaje de una mujer es la pasión": las lecciones de estilo que dejó Yves Saint Laurent

Desde la fundación de su propia casa de moda en 1961, los diseños del legendario Yves Saint Laurent (1936-2008) han creado tendencia hasta convertir la marca en un referente internacional que pervive a día de hoy. Sin embargo, no solo son las innovadoras colecciones que se entremezclan con el arte y el cine, la propia figura del diseñador francés sobresale más allá de su obra.

Empezó su prolífica carrera en Dior y alcanzó un importante éxito con solo 21 años. Después de pasar por el ejército para cumplir con el servicio militar francés, donde sufrió un ataque de estrés por el que tuvo que ser ingresado en el hospital, descubrió que la empresa había decidido prescindir de él. La noticia empeoró su salud emocional y tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico. Al salir, fundó su propia casa de costura y a partir de ahí comenzó la leyenda.

Han pasado más de diez años desde su fallecimiento, pero sus quotes siguen marcando tendencia y nos recuerdan que el maestro de la costura permanece como fuente de inspiración en todo el mundo.

1. “Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno”

Esta frase podría habérsenos ocurrido a muchas de nosotras en la actualidad, pero no es fruto de la tendencia, sino del estilo. El genio de la costura Yves Saint Laurent definió, con ese titular que hoy sigue vigente, una realidad. Las redes han convertido las tendencias en la imagen permanente que se presenta ante nuestros sentidos y todo parece llenarse de modelos a imitar o copiar.

Aun así, lo realmente importante es captar la idea de la tendencia y adaptarla a nuestro propio estilo. Si no, en lugar de vestirnos acabaremos disfrazándonos.

2. “¿La elegancia no es olvidar lo que uno lleva puesto?”

Esa es la pregunta que todas nos hemos hecho alguna vez cuando hemos visto a alguien que representa lo que es la elegancia. Las personas más elegantes parece que no fueran conscientes de la ropa que visten. Por el contrario, la ostentación suele ser contraria al buen gusto. No queremos decir que algo excesivo o recargado no pueda ser elegante, pero la ostentación como actitud no es agradable, no genera sentimientos positivos ni buenas vibraciones.

3. “Lo único que lamento es no haber inventado el pantalón vaquero”

El maestro fue un pionero en muchas cosas. No solo fue el primer diseñador en exponer en un espacio de arte, el Museo Metropolitano de Nueva York, sino también en contratar modelos negras para sus pasarelas. Es lógico que lamentara no haber inventado una icónica prenda que sigue dando pingües beneficios no solo a sus creadores, sino a gran número de firmas; además de ser un must-have de cualquier armario.

4. “Un buen diseño puede soportar la moda de 10 años”

Vintage es la palabra que nos recuerda que la edad de una pieza más que devaluarla, la ensalza y enriquece. No hay nada más favorecedor que un look con más años que nosotras, sobre todo si está firmado por Yves Saint Laurent… ¿Quién no iría a una fiesta con uno de sus primeros tuxedos?

5. “Con los años he aprendido que lo más importante de un vestido es la mujer que lo lleva puesto”

La moda siempre al servicio de la persona. No nos gusta el concepto “esclavas de la moda” porque tiene que ser todo lo contrario: vestirse es otra forma de expresarse, de decir y de callar, es un síntoma de libertad, sobre todo, de libertad de expresión. De hecho, en la regresión de una democracia a un totalitarismo se hace visible, como uno de los primeros síntomas, en la forma en la que van vestidas sus mujeres. No nos tenemos que referir a casos extremos como el de Afganistán, sino dirigir la mirada a cualquiera de los sistemas totalitarios.

6. “El maquillaje más hermoso de una mujer es la pasión, pero los cosméticos son más fáciles de comprar”

Es cierto que la pasión, la ilusión y el entusiasmo iluminan el rostro como no lo hace ningún producto cosmético. El halo, la sensación de brillo y de expansión de una mujer apasionada embellecen por encima de cualquier producto cosmético. Ahora bien, un buen make-up acompañado de pasión es una apuesta segura. Afortunadas aquellas que están más bellas sin maquillar que maquilladas. Las demás, apostaremos por conjugar el brillo de la pasión con los cosméticos.

