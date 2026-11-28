Especial V Aniversario Así se hizo el cuarto Bookazine de MAGAS, con Cara Delevingne, el icono milenial, en portada, y Los Top 100 Lujos, apelando a las emociones MAGAS cumple cinco años, dedicada a otorgar a todo tipo de mujer el auténtico valor que tiene, cada una líder de su propia vida. Este cuarto ejemplar coleccionable de su bookazine es buena muestra de ello. Especial V Aniversario Así se hizo el cuarto Bookazine de MAGAS, con Cara Delevingne, el icono milenial, en portada, y Los Top 100 Lujos, apelando a las emociones MAGAS cumple cinco años, dedicada a otorgar a todo tipo de mujer el auténtico valor que tiene, cada una líder de su propia vida. Este cuarto ejemplar coleccionable de su bookazine es buena muestra de ello.

Un año más, el final de noviembre viene acompañado de una nueva entrega del bookazine de MAGAS. Se consolida la huella que la publicación bianual va dejando en el panorama editorial español. Su primer número fue un aldabonazo, fue un auténtico salto que en abril de 2025 la revista femenina de EL ESPAÑOL cambió reglas de juego con su nacimiento. Con vocación de coleccionable, este vertical optó por saltar al papel, manteniendo sus reglas de actualidad, calidad informativa y emoción.

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Si en el anterior la artista Yayoi Kusama realizaba sus últimas declaraciones a un medio, antes de su fallecimiento, este número cuarto que coincide con el quinto aniversario de la marca, deja la huella de excelencia. Y lo hace con la esperanza de seguir construyendo con el objetivo de encontrarnos con un sinfín de mujeres -como dice su editora, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL- “una comunidad que comparte inquietudes, que se identifica con nosotros y encuentra aquí un lugar para pensar con libertad y un espacio para decidir los lujos que escoge”.

Esta nueva entrega vuelve a poner el acento en la intersección entre la calidad de sus historias y la intensidad de sus imágenes. Como ya forma parte de su personalidad, este bookazine incluye entrevistas exclusivas, grandes producciones, reportajes y el listado de Los Top 100 Lujos.

“Una comunidad que comparte inquietudes, que se identifica con nosotros y encuentra aquí un lugar para pensar con libertad y un espacio para decidir los lujos que escoge” - Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

Cara Delevingne,

el icono milenial En una entrevista exclusiva a MAGAS, la modelo, cantante, actriz, empresaria y una de las grandes embajadoras de L’Oréal Paris, habla con Rubén Fernández-Costa reconoce que “el mayor desafío de su vida ha sido ella misma”. Reconoce que el león es su animal favorito (y no sabía que era el icono de EL ESPAÑOL). Asegura aspirar a la elegancia y musicalmente hablando se reconoce en la banda sonora de Romeo y Julieta.

Este nuevo icono que MAGAS incorpora a las mujeres que ha llevado a su portada a esta que ha sido amada y encumbrada por los grandes creadores de moda, como Lagerfeld. La chica que era llamada Monster por su familia en su infancia, ha crecido convertida en una gran mujer que el mismo fin de semana de la entrevista paseaba con Los Javis por París. La ley de la cercanía.

Una mujer de nuestra época, como otras fundamentales que forman parte de este bookazine. Como la yugoeslava Mira Milosevich, investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, en conversación con Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL y directora de los tres primeros números de este bookazine. En su entrevista habla sin filtros sobre los populismos, “El auge de los de derecha e izquierda refleja en el fondo el fracaso y el debilitamiento del liberalismo”. Pero también sobre el panorama político de nuestro país: “En España existe la tendencia de tratar a los ciudadanos como si no fueran adultos. Se rehúsa debatir abiertamente sobre la inversión en defensa bajo la premisa de que a la población no le gusta”.

Esta nueva entrega busca una vez más ese momento de reposo, de profundidad en la mirada, para que acompañe a nuestros lectores en horas, días, meses de lectura a lo largo de sus 300 páginas. Y lo hace destacando el liderazgo de la influencia con propósito que encarna la empresa Kravittal. O el de la escritora Julia Navarro. O del diseñador Jorge Redondo, uno de los más destacados del panorama nacional. De las grandes chefs valencianas o de Eloy de La Pera, el gentleman que ha llevado la moda a los museos.

Los Top

100 Lujos Un año más descubrimos la lista de Los Top 100 Lujos de MAGAS. Un listado de moda, joyas, relojes, belleza, perfumes, viajes, gastronomía, innovación, decoración y libros. Lujos en plural. Porque son el reconocimiento de que el lujo puede radicar en un bolso exclusivo, en un vino de edición limitada, en una escapada silenciosa a un lugar remoto, o incluso en el tiempo que alguien se regala para desconectar.

¿Dónde

conseguirlo? Nuestro cuarto Bookazine invita a desconectar. Y se puede reservar en la web de EL ESPAÑOL. También se encuentra en edición limitada en la Boutique de la Prensa. Igualmente, estará disponible en quioscos, FNAC, tiendas especializadas y puntos seleccionados de El Corte Inglés en toda España. Los coleccionistas de este Bookazine, no se pueden perder esta entrega. Quienes aún no se han incorporado a este universo, tienen en este número la mejor puerta de entrada.

Lo quiero

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