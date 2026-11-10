La gargantilla y el brazalete Frosted Gold de la colección Royal Oak Joaillerie de Audemars Piguet. Audemars Piguet

Royal Oak Joaillerie: la nueva declaración de elegancia de Audemars Piguet en forma de alta joyería

Desde La Vallée de Joux, a los pies del macizo del Jura suizo, la casa relojera Audemars Piguet lanza su nueva colección: Royal Oak Joaillerie, una serie que continúa el legado del mítico reloj Royal Oak.

Creado por Gérald Genta en 1972 y reinterpretado para mujeres por Jacqueline Dimier en 1976, el modelo revolucionó la industria al inventar una categoría completamente nueva: la propuesta deportiva de lujo de acero inoxidable.

50 años después, la colección sigue a la vanguardia de la alta relojería. Con ella, Audemars Piguet ofrece una visión que tiende un puente entre su pasado y el futuro.

De icono relojero a joyería

Corría el año 1972 cuando en plena crisis del cuarzo, Audemars Piguet lanzó una apuesta valiente a la par que desesperada a petición del mercado italiano. Un reloj deportivo que combinase con la elegancia de un modelo suizo clásico, es decir, que fuese apto para llevar en un coche de carreras y en una cena de gala.

Ante la presión de las propuestas de pila japonesas, baratas y precisas, y la amenaza de la quiebra, Gérald Genta aceptó el reto y de la noche a la mañana creó una pieza histórica.

El público era escéptico, debido a su gran tamaño y elevado precio: más caro que un Patek Philippe de oro o que un Rolex Submariner. A pesar de ello, acabó siendo un éxito internacional sin precedentes.

Genta se inspiró en un casco de buzo tradicional. Un bisel octogonal y sus correspondientes tornillos hexagonales, que simulan el enganche de la escafandra al traje; un brazalete metálico integrado y un mecanismo automático extraplano. ¡Hasta fue bautizado como Royal Oak por unos buques de guerra de la Marina Real Británica!

El brazalete Risoud Eclipse, compuesto de titanio ennegrecido y oro blanco, cuenta con un engaste de esmeralda rodeada de diamantes que hacen recordar al bosque de Risoud bajo un cielo oscuro. Audemars Piguet

A su vez, el diseñador dotó a la pieza de un juego de luces que recordaba al brillo y reflejo del diamante, y un diseño de eslabones decrecientes y pernos. Esto supuso una ruptura de los esquemas y la unión de dos mundos: la joyería y los relojes deportivos.

En un principio fue incomprendido. Ofrecer acero a precio de oro no estaba a la orden del día y las ventas tardaron en llegar. Sin embargo, figuras como Gianni Agnelli, director de FIAT, y el Rey Juan Carlos I de España empezaron a usarlo y le dieron el empujón definitivo.

Medio siglo después, su vigencia es tal que la casa lanza esta colección de la misma línea, consistente en una serie de brazaletes, collares, gargantillas y pendientes que buscan evocar La Vallée de Joux, el espíritu libre y la audacia creativa. Todo ha sido codiseñado por Nathalie Barzilay y la Manufactura Audemars Piguet.

Geometría hecha joya

La colección Royal Oak Joaillerie es el paso más reciente y disruptivo de la firma, que expande el ADN del reloj hacia el mundo de la moda y los accesorios de lujo.

"La joyería siempre ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la compañía. Basándonos en nuestra dilatada experiencia, seguimos explorando este ámbito para alimentar nuestra imaginación, reinterpretar nuestros códigos y perfeccionar nuestro enfoque de la creación y la expresión", subraya Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet.

El collar Dream of Joux está hecho de titanio azul y oro blanco. Sus diamantes y zafiros azules evocan los paisajes invernales y cascadas de la Vallée de Joux. Audemars Piguet

La apuesta no es un hecho aislado, sino la continuidad de una relación histórica de la manufactura con este apartado.

Así, la casa busca conectar pasado y futuro, relojería y joyería, precisión técnica y libertad artística.

Royal Oak Joaillerie establece una vinculación con La Vallée de Joux, un reflejo de sus paisajes naturales. Cada pieza transporta a sus lagos helados, bosques, vegetación y cielos celestes.

La apuesta toma como punto de partida la geometría y el carácter osado del Royal Oak, pero prescinde de la caja del reloj. Estas piezas toman el icónico eslabón geométrico decreciente del brazalete del Royal Oak y lo reinterpreta utilizando acabados artesanales.

Todas las creaciones incorporan el legendario cierre octogonal característico del modelo original, mientras juegan con proporciones arquitectónicas, texturas, relieves y alternancia en sus detalles satinados, pulidos o achaflanados.

La Vallée de Joux

La colección consta de 18 piezas, que buscan evocar cada elemento de esta zona suiza. Un homenaje a la cuna de la alta relojería helvética a lo largo de sus tres líneas principales: Risoud Eclipse, Dream of Joux y Serie Frosted Gold.

Su vertiente Risoud Eclipse se basa en collares y brazaletes con los que buscan rememorar la noche en el bosque de Risoud.

El titanio ennegrecido y los 18 kilates de oro blanco simulan el cielo matizado por el halo de un eclipse. Las esmeraldas sugarloaf y los diamantes suponen destellos luminosos en la oscuridad.

La línea Dream of Joux sugiere un punto de partida del polifacético paisaje de la Vallée de Joux.

A lo largo de sus collares, pendientes y brazaletes se encuentran ambientes invernales, la frescura vegetal, arbustos frutales o rayos de sol, un efecto que se consigue a base de titanio, zafiros, espesartinas, amatistas, tanzanitas, tsavoritas, topacios y diamantes.

Por último, la Serie Frosted Gold captura la luminosidad cambiante del valle a lo largo del día y con el paso de las estaciones a través de su metal precioso. Utiliza la técnica de martillado florentino que crea en la superficie una textura centelleante similar al polvo de diamante.

Audemars Piguet busca la exclusividad absoluta y su colección queda adscrita a la producción bajo demanda. Sus creaciones de alta joyería de las líneas Dream of Joux y Risoud Eclipse son piezas únicas y se alejan de la producción seriada. Una auténtica declaración de intenciones que habla de pasado, presente y futuro.