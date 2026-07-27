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Despierta la energía del verano: vibra para que el tiempo cuente Magas celebra el verano de la mano de Audemars Piguet.

Recorre las energías que dan cuerda a la estación al ritmo del nuevo Royal Oak Offshore.

Sigue el tictac y no dejes de hacer scroll.

Verano y desconexión funcionan como un tándem que acerca la vida a la arena y la aleja del asfalto. La promesa de lo aspiracional que, por fin, se hace carne, invita a una rutina sin prisas que parece deshacerse de su propia definición. Sin embargo, esa evasión no es sinónimo de pausa, sino de un cambio de ritmo que ve el tiempo como algo más que una magnitud.

El verdadero

lujo es que

tú marques

el ritmo.

Aquí las manecillas marcan la primera zambullida en el mar, la carrera facilitada por la brisa y las sobremesas que se alargan, fundiendo en el horizonte pasado, presente y futuro. Una especie de mapa de los sentidos y de los días compartidos, del tacto de la sal en la piel y de risas espontáneas que hacen de la sinestesia algo más que un recurso literario.

El helado que acompaña a ese necesario paseo y la bocanada de aire que enreda el cabello cuando se pisa el acelerador con rumbo a ningún lugar determinado y a todos a la vez. Un mar de posibilidades. El mecanismo automático de este nuevo horario se activa con cada gesto y encuentra su energía en el movimiento. Porque cuando das el paso, el tiempo cobra vida. Haz que cuente.

Autenticidad El sol besa el mar marcando el devenir del día, una forma de medir el tiempo que conecta con lo que ya fue, lo que es y será. La aurora y el ocaso. Y a su vez, todo lo que se vive por el camino. Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático Esa filosofía queda condensada desde 1993 en el Royal Oak Offshore, que encierra la fuerza y la inmensidad del océano en cada uno de sus detalles. En los matices de un turquesa mediterráneo que habla de arraigo, de habitar el momento. Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático De la eternidad del turquesa y

lo efímero

del momento. En su ADN, un verano eterno que no entiende de estaciones ni millas; que es inmarcesible ante el deshoje del calendario. El reflejo de la sensación de una zambullida que refresca el cuerpo y despeja el alma, generando esa conexión con el momento, con aquello que permanece intacto: la versión más esencial de uno mismo. Una inmersión en el presente que devuelve en un instante lo que durante meses parecía haber quedado encerrado en el olvido. Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático Desafía la realidad y desata

el tiempo. Una forma no de detener el tiempo, sino de hacerlo propio, abrazando la calma, la libertad y el hecho de formar parte de los momentos que se crean, que acaban esculpidos de manera eterna en la muñeca de quien exprime cada segundo.

Audacia Todo comienza con un impulso. También el verano. La estación que avanza entre las rendijas de la primavera acaba llegando con paso firme, irrumpiendo. También un partido empieza así. Con un saque. Con la decisión de buscar la línea, de confiar en un gesto que deja el miedo atrás para convertirse en instinto, encontrando la recompensa en el riesgo. Royal Oak Offshore Diver Royal Oak Offshore Diver El tiempo

no espera,

se pone

en marcha. De repente, se despliega un nuevo abanico de posibilidades, una forma de desafiar la realidad y abrir la puerta del deseo. Al deseo de habitar el momento, de buscar el punto de partido. Y todo a tan sólo un movimiento de distancia que activa el presente, al igual que sucede con el mecanismo del Royal Oak Offshore, que encuentra en ese detalle la energía que le da cuerda. Royal Oak Offshore Diver Hay veranos que empiezan mucho antes de ese primer saque. Un gesto casi imperceptible lo puede cambiar todo: la emoción de lo que está por llegar, la acción que lo transforma todo. A partir de ahí el tiempo deja de medirse en horas y cobra vida, dando paso a los recuerdos que se atesoran conforme el calendario avanza.

Libertad Y cuando cae la tarde, el compás cambia. De forma casi sutil, cada pieza, cada engranaje, encaja, se acompasa. La sobremesa que se había alargado ahora encuentra un nuevo destino: la noche. Mientras tanto, de fondo, la música suena, las copas se alzan y vuelven los brindis. Arranca un baile sin coreografía que logra mantener el ritmo. Así el verano alcanza su máximo esplendor, su punto álgido, el momento que define y contiene su esencia. Cuando nada de lo planeado es lo que se espera y a pesar de ello, todo funciona en una perfecta sincronía que nadie ha diseñado. Porque la magia está en el movimiento, que siempre se demuestra andando. Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático El tictac

es el arte,

la libertad

su tiempo. Los instantes que luego quedarán en la memoria se activan como en un mecanismo en el que cada una de esas piezas pone en funcionamiento a la siguiente, en cadena, haciéndolas vibrar. Consiguiendo que todo gane velocidad, emoción, significado. Una perfecta sinfonía de dos, porque el carpe diem, en verano, siempre se conjuga en plural. Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático Y entonces sólo queda seguir bailando, con los pasos más o menos marcados. Dejar que la noche avance confiando en que cada momento encontrará su lugar. Como un mecanismo al que siempre le queda cuerda.

Royal Oak Offshore

Impulso, inmersión, precisión, sincronía: cuatro maneras de dar cuerda al mismo mecanismo, el del verano que cobra vida, que nunca se detiene, el que perdura con su recuerdo dispuesto en la muñeca.

❮ Diver Este Diver de 42 mm, que combina colores alegres con un diseño robusto, presenta vibrantes detalles rosas en la esfera negra y una correa blanca, que reflejan la evolución creativa de la colección. Diver Este reloj celebra la diversidad creativa y destaca por sus detalles turquesa en la esfera y su correa a juego, que aportan una nueva energía al espíritu deportivo de la línea. Diver Este modelo deportivo de 42 mm combina una esfera verde azulado intenso con detalles de oro rosa, poniendo de manifiesto el compromiso de la colección con la expresión creativa y el rendimiento técnico. Cronógrafo Automático Presentado en acero inoxidable, este reloj de pulsera deportivo aporta un toque vibrante al contundente diseño de la colección con vivos detalles naranjas. Cronógrafo Automático Este cronógrafo de 42 mm de acero inoxidable combina una esfera «Méga Tapisserie» negra con vivos detalles rosas que refuerzan el carácter audaz y expresivo de la colección. Cronógrafo Automático Ejecutado en titanio, este cronógrafo propone un contraste de la esfera «Méga Tapisserie» en gris oscuro con detalles en amarillo y turquesa que ofrecen una dinámica interpretación del Royal Oak Offshore de 42 mm. Cronógrafo Automático Este Royal Oak Offshore de titanio de 37 mm, con un bisel engastado con diamantes, incorpora el calibre 6401, el último movimiento de cronógrafo automático integrado de la Manufactura, con una mezcla de códigos deportivos y estética rosa refinada. Cronógrafo Automático Con una combinación de oro rosa de 18 quilates y tonos azul claro, este refinado Royal Oak Offshore de 37 mm introduce en la colección el calibre 6401, el último movimiento de cronógrafo automático integrado de la Manufactura. Cronógrafo Automático Mientras introduce el titanio en la línea de 37 mm de la colección, este reloj de pulsera incorpora el último movimiento de cronógrafo automático integrado de la Manufactura, el calibre 6401, con una mezcla de construcción ligera y rendimiento técnico. ❯