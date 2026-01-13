URL copiada

Top 100 Lujos El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: los libros de decoración y moda más icónicos El universo de la moda, la fotografía y el diseño se despliega en toda su riqueza en una serie de volúmenes imprescindibles que celebran tanto a creadores como a iconos culturales.

Los ‘Top 100 Lujos’ ocupan un lugar muy especial en la segunda edición del Bookazine de Magas, concebido como un homenaje al talento y a la excelencia. La sección es una cuidada recopilación de propuestas exclusivas que encarnan el savoir-faire y sirven como pretexto para ensalzar a todos aquellos que sienten la dedicación como forma de vida. El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: los viajes más exclusivos Este listado se divide en diez categorías, cada una compuesta por otros diez ítems y experiencias: moda, joyería, relojería, belleza, perfumes, decoración, gastronomía, viajes, innovación y libros.

Ilustración de Carmen García Huerta

Top 100 Lujos Libros

1. Con C de Chanel Chanel Illustrated (ACC Art Books, 2026) es un homenaje visual al legado de una de las casas de moda más influyentes del mundo. Autorizado por la propia firma, el libro celebra la creatividad y el estilo atemporal de la maison, desde la icónica chaqueta de tweed hasta el emblemático frasco de perfume. Cada página combina moda, historia y arte, convirtiendo el volumen en una gran obra en sí misma. En sus páginas reúne el trabajo de algunos de los ilustradores contemporáneos más destacados que colaboran con otras grandes firmas. Entre ellos destacan Aurore de la Morinerie, Posuka Demizu, Chloe Takahashi, Anna Blachut, Joanna Layla, Cecilia Carlstedt y Mila Gislon, cuyos trazos muestran la elegancia, la versatilidad y el espíritu innovador del taller. El primer título de la serie Illustrated no solo fascina a coleccionistas y amantes de la casa, sino también a profesionales de la moda, artistas y aficionados de la materia. El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: los productos de innovación más sorprendentes Chanel Illustrated es una propuesta imprescindible que refleja cómo un atelier puede mantenerse relevante, fusionando tradición y modernidad, y cómo su influencia continúa inspirando a generaciones. Un objeto de deseo y una celebración de creatividad que trasciende lo evidente.

Chanel Illustrated

Puig, Home of Creativity

2. 110 años de historia “Un espacio abierto para todos aquellos que desean crear. Un entorno seguro donde las marcas pueden brillar y las personas pueden crecer”. Así define Marc Puig el espíritu que recorre Puig, Home of Creativity (Rizzoli, 2025), una propuesta que celebra la energía, el talento y la pasión que han convertido a la firma catalana en un referente mundial del lujo y la moda. Desde sus raíces en Barcelona, en 1914, hasta su consolidación como uno de los grandes grupos internacionales del sector, el libro traza más de un siglo de historia familiar y empresarial. Cada capítulo rinde homenaje a las personalidades que los han inspirado —como Paco Rabanne, Dries Van Noten o Nina Ricci— y a las casas icónicas que hoy conforman su universo, entre ellas Carolina Herrera bajo la dirección de Wes Gordon. Con material de archivo, nuevas fotografías y testimonios inéditos, Puig, Home of Creativity, invita a sumergirse en un relato de audacia y visión a largo plazo. Más que una retrospectiva, es un manifiesto sobre la importancia de crear con propósito. Coincidiendo con el 110 aniversario de la firma, simboliza también el inicio de una nueva era para la familia Puig.

3. Entre belleza y utilidad Nacido en 1935 en Francia, Jean-Louis Avril se formó en arquitectura en la École nationale supérieure des Beaux- Arts, donde descubrió en la técnica el núcleo de todo proceso creativo. Apasionado del jazz e influido por el arte minimalista estadounidense —especialmente por Donald Judd—, trasladó su mirada arquitectónica al diseño de mobiliario, convirtiéndose en un referente de la generación baby boomer. Jean-Louis Avril. Un architecte du carton (ACC Art books, 2026), recorre su trayectoria y se centra en su trabajo con el celloderm, un derivado del cartón que le permitió desarrollar un lenguaje formal, claro, preciso y funcional. Sus piezas —sillas, mesas, camas, estanterías o lámparas— reflejan la búsqueda constante de equilibrio entre belleza, utilidad y accesibilidad. En 1967, junto a su suegro, fundó la empresa Marty-Lac (Carton Applications), con la que alcanzó un notable éxito comercial. La marca ofrecía un catálogo coherente, una estrategia de venta innovadora y exportaciones a Inglaterra a través de los comerciantes de Hull. Fiel a su vocación arquitectónica, Avril también imaginó interiores que destacaban por su eficiencia espacial. Este monográfico reconstruye la historia de un creador que convirtió un material humilde en un símbolo de modernidad y sensibilidad contemporánea.

Jean-Louis Avril. Un architecte du carton The genius of Rei Kawakubo: The Woman Who Founded Comme des Garçons

4. Imperfección como arte “Mi enfoque es simple. No es más que lo que pienso en el momento de crear cada prenda… El resultado es algo que deciden los demás”, decía Rei Kawakubo en una entrevista con Interview Magazine en 2008. Esta declaración resume la filosofía de la diseñadora japonesa que cambió para siempre la forma de entender la moda. El libro The genius of Rei Kawakubo: The Woman Who Founded Comme des Garçons (ACC Art books, 2026) rinde homenaje a una creadora considerada la más vanguardista y experimental del mundo. Desde sus inicios en Japón hasta la consolidación de una firma que sigue siendo independiente y dirigida por ella misma, la obra traza el recorrido de una mente que hizo del anti-fashion y de la imperfección una forma de arte. El libro explora sus colaboraciones con otros diseñadores, sus perfumes, tiendas y colecciones icónicas, revelando a una mujer con la visión de Coco Chanel y una influencia aún más profunda. Un retrato fascinante de la artista y la empresaria que convirtió Comme des Garçons en un imperio global.

Typo*

5. Rarezas tipográficas 400 páginas de esta temática con imágenes capturadas por el diseñador Andy Altmann durante más de tres décadas. Typo* (Circa Press, 2026) no es solo un libro, es una fuente de inspiración visual para artistas gráficos que ofrece una mirada profunda sobre la creatividad y la experimentación. Altmann ha recopilado una variedad ecléctica de “ephemera tipográfica”. Desde señales victorianas hasta empaquetados de jabón, pasando por portadas de revistas y arte de alta gama. Fundador de la agencia multidisciplinaria Why Not Associates, ha trabajado desde el campo del diseño, en exposiciones e incluso ideando identidades corporativas. Typo* es una continuación de su anterior trabajo, *tat***, y se presenta como un tesoro visual lleno de sorpresas, perfecto para aquellos interesados en la evolución y la diversidad de este ámbito tan específico.

Women: Icons by Oscar

6. La memoria viva del instante “Aquí están algunos de los retratos más memorables y perdurables del señor Abolafia sobre los ricos y famosos (…) Gracias, Oscar, por conservar estas imágenes fascinantes para que nunca las olvidemos”, escribió Dick Stolley en People Magazine. Women: Icons by Oscar(Lannoo, 2025) celebra a las mujeres que marcaron una época a través de la lente del fotógrafo neoyorquino Oscar Abolafia. El libro reúne retratos íntimos y espontáneos de algunas de las figuras femeninas más icónicas del siglo XX, captadas entre los años 60 y 80: Sophia Loren, Cher, Twiggy, Madonna o Audrey Hepburn, entre muchas otras. El volumen, con más de 240 páginas, combina instantáneas inéditas e icónicas, mostrando cómo estas protagonistas redefinieron los cánones de belleza y poder a través de la moda, el arte y la cultura popular. Cada fotografía transmite la elegancia, la fuerza y la autenticidad de quienes las ilustran, convirtiendo a cada una en un testimonio vivo de su época. Gracias a la mirada cercana y empática de su autor, el libro captura la esencia de una era en la que el glamour y la espontaneidad transformaron la visión pública de las estrellas. Women: Icons by Oscar es un homenaje a ellas como iconos y musas, y a la fotografía como memoria viva del instante.

7. Supermodelos eternas Carla Bruni, Cindy Crawford, Yasmeen Ghauri, Valentino Garavani, Vivienne Westwood, Malcolm McLaren, Ewan McGregor, Kate Winslet, Jerry Hall, Linda Evangelista, Rachel Williams, Jonathan Rhys-Meyers, Robin Wright y muchas otras figuras de la moda y la cultura están retratadas en Neil Kirk in Vogue: The Supermodel Years (ACC Art Books, 2026). Una retrospectiva única de las décadas de 1980 y 1990 capturadas por uno de los fotógrafos más excepcionales de su tiempo. Las imágenes de Neil Kirk contribuyeron a catapultar a supermodelos y diseñadores al reconocimiento mundial en un periodo en el que ellas se convirtieron en auténticas celebridades y los creativos redefinieron el lujo moderno. Sus fotografías combinan elegancia, espontaneidad y fuerza, dando lugar a documentos icónicos de una época dorada de la moda. El libro incluye un prólogo de Bryan Ferry y colaboraciones de Helena Christensen, Claudia Schiffer, Manolo Blahnik, Sam McKnight, Stephen Jones, Yasmin Le Bon, Christian Lacroix y Jasper Conran, entre otros, ofreciendo testimonios y perspectivas sobre la creación de las instantáneas. Reuniendo material publicado originalmente en Vogue y otras revistas de Condé Nast, el volumen es un tesoro visual imprescindible. Es un sueño hecho realidad para todo amante de la moda que permite revivir la energía y el glamour de los años 80 y 90.

Neil Kirk in Vogue: The Supermodel Years La batalla de Versalles

8. Versalles rebelde El 28 de noviembre de 1973, el Palacio de Versalles se convirtió en el escenario de un duelo histórico: cinco titanes de la alta costura francesa —Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Emanuel Ungaro, Pierre Cardin y Marc Bohan para Dior— se enfrentaron a cinco diseñadores estadounidenses —Oscar de la Renta, Halston, Bill Blass, Anne Klein y Stephen Burrows— en un desfile que cambiaría el curso de la moda. Aquella noche, Francia perdió su trono como epicentro del estilo y el país norteamericano emergió como una potencia creativa capaz de reinventar las reglas. La pasarela dejó de ser un ritual solemne para convertirse en un espectáculo vibrante, moderno y diverso. En La batalla de Versalles (Superflua, 2025), la periodista Robin Givhan reconstruye con precisión aquella velada legendaria, explorando sus raíces sociales y políticas: el auge de la cultura juvenil, la irrupción de la mujer en el mundo laboral y las nuevas relaciones interraciales que redefinieron el ideal de belleza. De esa transformación nacieron mode los carismáticos, libres y orgullosas, que rompieron moldes con su energía y presencia. Ellas encarnaron un nuevo tiempo y sellaron el triunfo del espíritu americano sobre la tradición europea.

9. El joyero de Patrizia Costume Jewerly. Faux and Fabulous (Taschen, 2025) celebra la belleza y el arte de las gemas imitadas a través de la extraordinaria colección de Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Este volumen ofrece un recorrido fascinante por la historia de la bisutería, desde la década de 1930 hasta el nuevo milenio, mostrando cerca de 600 piezas seleccionadas por su audacia, belleza y creatividad. A principios del siglo XX, Nueva York se convirtió en el epicentro del diseño de joyería de imitación, gracias a artesanos que huían de una Europa devastada por la guerra y que reconstruyeron su oficio en América. Su maestría llevó la ciudad a la vanguardia de la moda, inaugurando una era de piezas accesibles, sofisticadas y sorprendentes. Con textos de Carol Woolton y Maria Luisa Frisa, que reflexiona sobre la figura de la coleccionista y su joyero, y la fotografía de Luciano Romano, el libro sigue la democratización de estos accesorios. Las mujeres comenzaron a adoptar complementos llamativos como expresión de identidad, creatividad y libertad. Materiales innovadores como el lucite y la bakelita, junto con colores tropicales vibrantes, inspiraron nuevas olas de diseño. Son un reflejo de movimientos culturales, cambios sociales y la perspicacia de los creadores que transformaron este arte. Faux and Fabulous es un volumen fundamental para todo aquel que adore el mundo de la moda.

Costume Jewerly. Faux and Fabulous 80’s Paris Nights: Top Models & Divas