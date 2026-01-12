URL copiada

Top 100 Lujos El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: los productos de innovación más sorprendentes La tecnología se reinventa en gadgets innovadores que hacen la vida más cómoda dentro y fuera de casa. El futuro, que es el presente, ya forma parte de nuestra rutina diaria, y así lo muestra esta exclusiva selección.

Los ‘Top 100 Lujos’ ocupan un lugar muy especial en la segunda edición del Bookazine de Magas, concebido como un homenaje al talento y a la excelencia. La sección es una cuidada recopilación de propuestas exclusivas que encarnan el savoir-faire y sirven como pretexto para ensalzar a todos aquellos que sienten la dedicación como forma de vida. El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: las experiencias gastronómicas más selectas Este listado se divide en diez categorías, cada una compuesta por otros diez ítems y experiencias: moda, joyería, relojería, belleza, perfumes, decoración, gastronomía, viajes, innovación y libros.

Ilustración de Carmen García Huerta

Top 100 Lujos Innovación

1. La otra mirada El futuro de la belleza se encuentra en el cuidado de la piel. La UNICTECH Eye Mask de Unicskin traduce la innovación dermatológica a un gesto mínimo, casi ritual, donde la tecnología se convierte en caricia. Su estructura ligera envuelve la mirada con una precisión clínica: la combinación de microcorrientes EMS y luz LED de onda larga estimula la regeneración celular, activa la producción de colágeno y mejora la microcirculación del contorno ocular. Cada sesión, de apenas unos minutos, trabaja como un tratamiento de cabina que se integra en la intimidad del hogar. El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: los viajes más exclusivos El dispositivo equilibra ciencia y estética: materiales ergonómicos, diseño adaptable y una sinergia visible con el contorno de ojos UNIC EYES Triple Action, que potencia la conductividad y multiplica los efectos tensores y luminosos. Los estudios clínicos hablan de un aumento del 215% en la elasticidad y una reducción del 77% en ojeras tras cuatro semanas de uso. Pero, más allá de las cifras, hay una sensación difícil de medir: la de reencontrarse con la propia luz, con esa claridad interior que ninguna pantalla logra borrar. Porque en un mundo que no deja de mirar, la verdadera innovación está en aprender a descansar. (345 €).

UNICTECH Eye Mask de Unicskin Beosound A9 Centennial Edition de Bang & Olufsen

2. Melodía envolvente El Beosound A9 Centennial Edition de Bang & Olufsen es una obra maestra que celebra un siglo de diseño y sonido excepcionales. Esta edición limitada reinterpreta el icónico altavoz de la marca con un acabado en aluminio natural cepillado y una tela Kvadrat en tono Century Blue, evocando la estética de los años 80 y fusionando el pasado con el presente. Equipado con siete altavoces y tecnología de compensación activa de sala, el A9 ofrece una experiencia sonora envolvente y personalizada. Su diseño circular y elegante se convierte en una pieza central que transforma cualquier espacio en un santuario de sonido y estilo. La línea Centennial conmemora el legado de Bang & Olufsen, donde artesanía, innovación y estética atemporal se encuentran en cada una de sus piezas. Cuando la luz acaricia su estructura curva y la música llena la habitación es cuando mejor se percibe su magia: el A9 es el reflejo de la historia, la elegancia y la emoción que definen la esencia de la marca. Es una invitación a vivir la música de forma intensa, real y sofisticada.

3. Dosis sensorial Hay objetos que no solo se usan, se admiran. Los auriculares inalámbricos para gamers A50 X Edición McLaren Racing pertenecen a esa categoría: la de las piezas que mezclan precisión y deseo. Su diseño papaya —un guiño a la herencia distintiva de McLaren— es una oda a la velocidad, esa elegancia en movimiento que es esencia de la marca. Al fin y al cabo, no se trata de un simple headset: es una declaración de intenciones. Gracias a la tecnología PLAYSYNC, el A50 X permite alternar entre Xbox, PS5 y PC con un gesto; tener lo mejor de todos los mundos es posible. Los drivers PRO-G GRAPHENE de 40 mm convierten el sonido en una experiencia táctil: se nota la vibración del motor y el viento acariciando el rostro, la tensión que emana de la pista. Optar por algo así es hacerlo por una experiencia tres sesenta. El micrófono de 48 kHz y el modo HDMI 2.1 con vídeo 4K a 120 Hz elevan la herramienta a la categoría profesional. A ello se le suman sus 24 horas de autonomía, todo un sueño para los gamers. No obstante, lo que realmente distingue al A50 X no se mide en cifras. Es la sensación de poder que despierta. Una precisión que sí, se escucha, pero que se siente en el pecho. La adrenalina es real. Este gadget redefine la frontera entre ingeniería y emoción. Es el ejemplo de que la fusión de ambos aspectos es posible y el mejor resultado de la ecuación es este headset. (429,99 €).

A50 X Edición McLaren Racing GHD Duet Style Cherry Chic

4. Objeto de deseo Llega la GHD Duet Style Cherry Chic. La popular marca le dice ‘hola’ a esta edición limitada que redefine el momento de prestarle atención y cuidados a la melena. Se presenta como algo que va más allá de lo que salta a la vista: es un sinónimo de rendimiento, diseño y estilo en una sola pieza. En su interior cuenta con la tecnología Air-fusion™, que combina un potente flujo de aire con placas inteligentes para secar y alisar al mismo tiempo, directamente sobre el cabello húmedo. Una revolución silenciosa en la rutina diaria que ayuda a optimizar tiempo y a poder emplearlo en lo que verdaderamente importa. Su modo Shine Shot™ transforma el acabado: cabello seco, brillo multiplicado, suavidad de salón. Sin encrespamiento, sin esfuerzo. Con cada una de sus propuestas, GHD levanta su mirada y su horizonte se expande más allá del propio gadget. Supone una extensión del propio estilo. En este caso, la Duet Style Cherry Chic representa a quien no improvisa su imagen, sino a aquella persona que sabe bien lo que quiere y que tiene en mente que para conseguir lo que sea, hay detalles que no pueden quedar al azar. En un mercado saturado de promesas, esta edición cumple.

Samsung The Frame TV

5. Del museo a casa La Samsung The Frame TV trasciende la dualidad entre tecnología y arte. Este televisor QLED de 4K redefine el concepto de entretenimiento visual, fusionando la funcionalidad de un modelo de alta gama con la estética de una obra de arte enmarcada. Su diseño, delgado y personalizable, junto con una variedad de marcos intercambiables, permite que se integre en cualquier espacio, transformando una pantalla en una pieza de decorativa. Equipado con la tecnología Art Mode, The Frame TV ofrece acceso a una colección de más de 2.600 obras de arte a través de la Samsung Art Store, permitiendo exhibir piezas clásicas y contemporáneas en el hogar, haciendo de este una suerte de galería comisariada al gusto de cada cual. Además, su pantalla mate antirreflejo garantiza una visualización perfecta, incluso en entornos iluminados. Por otro lado, el sensor de movimiento ajusta automáticamente el brillo y apaga el aparato cuando no se detecta presencia, optimizando el consumo energético y haciéndole un guiño a la sostenibilidad. Esta sinergia entre tecnología y estética convierte a The Frame TV en una declaración de estilo y sofisticación, ofreciendo una experiencia visual que va más allá del entretenimiento. Se trata de una invitación a la contemplación y a la apreciación del arte en su forma más accesible y moderna. Una pausa para admirar la belleza en mitad del caos.

6. Belleza para llevar El futuro del cuidado facial ya está aquí. La tecnología beauty llega al hogar con apuestas como esta de Lancôme. El Rénergie Nano-Resurfacer-400 Booster es un dispositivo antiedad que lleva la precisión clínica a casa. Su tecnología se inspira en el micro-needling profesional y utiliza 484 nanopuntas ultrafinas para crear microcanales invisibles que multiplican la absorción del sérum Rénergie H.C.F. Triple Sérum, que forma junto a este gadget el tándem beauty perfecto. ¿El resultado? Una piel más firme, lisa y luminosa, ¡todo un sueño! Las arrugas y las manchas se difuminan, la textura de la tez mejora y el rostro recupera definición. Su eficacia no excluye la delicadeza: es apto incluso para pieles sensibles. En cualquier caso, lo idóneo siempre es consultar las especificaciones del producto. Este lanzamiento marca una nueva era en la cosmética tecnológica que da lugar a una rutina que se transforma en experiencia. Cada presión que se ejerce sobre la piel con el aparato activa el poder de la ciencia y la belleza al mismo tiempo. Porque el verdadero lujo no está en el exceso, sino en el equilibrio. Y eso es exactamente lo que ofrece esta propuesta de la maison: innovación real, visible y a medida. El futuro es ahora. (Precio: 259 €).

Rénergie Nano-Resurfacer-400 Booster Aqua Terra de Omega

7. Puro ritmo Tras el legado de notables colecciones femeninas como Ladymatic, Constellation y Seamaster, el pasado noviembre Omega presentó por primera vez novedades en la línea Aqua Terra: caja de 30 mm, el debut de dos movimientos y una saga de 12 referencias. Modificar las dimensiones de una caja obliga a replantear los calibres (es decir, el movimiento) para adecuarlos a las nuevas exigencias de tamaño. De esa docena de versiones destaca, por su exclusividad y lujo, el Aqua Terra 30 mm con esfera burdeos, caja de oro Sedna (aleación exclusiva de la firma), 11 diamantes como índices y un bisel cubierto con diamantes pavé. Los 30 mm de diámetro han conducido al departamento de I+D de Omega a crear un nuevo movimiento Master Chronometer, cuyo calibre se ha reducido a 4,08 mm de grosor. Lo destacable es que conserva las ventajas del movimiento: escape Co-Axial, espiral de silicio, carga automática en ambas direcciones (el rotor visible en el reverso del reloj), resistencia al magnetismo de 15.000 gauss (un logro sobresaliente de Omega, pues los aparatos electrónicos cotidianos pueden alterar la precisión de un reloj) y más de 48 horas de reserva de marcha. (41.900 euros).

Jay de La Marzocco

8. Placer sibarita Hay máquinas que cambian el ritmo de la rutina. El nuevo Jay de La Marzocco es una de ellas. Diseñado para baristas exigentes y amantes del café que entienden el expreso como arte, este molinillo profesional condensa la ingeniería de la marca italiana en una pieza elegante que conquista a cafeteros. Compacto, preciso y con una estética minimalista, el Jay convierte cada molienda en toda una experiencia. El sueño de los sibaritas. Sus muelas planas de 68 mm han sido creadas para ofrecer un trabajo rápido, estable y uniforme. La retención es mínima —apenas dos gramos—, lo que garantiza que cada dosis sea fresca, sin residuos del café anterior. Por otra parte, su sistema magnético permite desmontarlas en unos segundos, facilitando la limpieza o el cambio de tueste. Igualmente, el ajuste micrométrico asegura un control absoluto sobre el perfil de extracción. Silencioso y eficiente, muele 18 gramos en cinco segundos, sin perder consistencia. Pero más allá de la técnica, hay un valor intangible que lo define: la sensación de perfección diaria que supone el aderezo idóneo de mañanas, tardes e incluso noches. Quien elige La Marzocco no busca solo café, sino precisión, ritual y buen gusto. En este molinillo reside todo eso: el lujo también se encuentra en los pequeños gestos del día a día. La rutina, de este modo, sabe mejor.

9. Revolución ‘fitness’ El MAGIC AI Mirror redefine el concepto de entrenamiento en casa. Este espejo inteligente, galardonado como una de las mejores invenciones de 2024 por TIME, fusiona diseño minimalista con la innovación más vanguardista. Equipado con ReflectAI®, utiliza visión por computadora avanzada para analizar la forma física en tiempo real, lo que usa para corregir posturas y contar repeticiones de forma precisa. Su pantalla de espejo sin marco se integra de forma armónica en cualquier espacio. El dispositivo ofrece acceso a más de 400 ejercicios con seguimiento corporal en el acto. Además, permite crear hasta cinco perfiles de usuario, adaptándose a las necesidades individuales de cada hogar. Con entrenamientos dirigidos por atletas de renombre y una interfaz intuitiva, el Magic AI Mirror hace del ejercicio en casa una experiencia personalizada y eficiente. Es la herramienta perfecta para quienes buscan optimizar su bienestar físico sin renunciar al tiempo de calidad, estilo y sofisticación. Al final de cada sesión, cuando el reflejo muestra la realidad, aquello que se aprecia no es solo el cuerpo que se entrena, sino el resultado de la disciplina y la constancia. Cada movimiento, cada gesto, se convierte en un instante de cuidado y de conexión con uno mismo. Un detalle esencial en tiempos marcados por agendas asfixiantes que parecen olvidar lo que de verdad importa.

MAGIC AI Mirror Sérum Merveilleux de l’Elixir des Glaciers de Valmont