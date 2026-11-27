Loreto Ordóñez, CEO de ENGIE España, nueva presidenta de Forética y del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Cedida

Loreto Ordóñez encabeza el relevo en Forética y en el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible

La red empresarial española que impulsa la sostenibilidad, Forética, y el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible tienen nueva presidenta. Loreto Ordóñez, la CEO de la energética ENGIE España, tomará el testigo del directivo de Microsoft Alberto Granados.

El pasado 18 de noviembre se celebró una reunión formal de la Junta Directiva designada por la Asamblea General de socios de la entidad para votar los nuevos cargos.

En Forética, las posiciones de la Junta Directiva tienen una fecha de caducidad de dos años, renovables una vez hasta un máximo de cuatro. El mandato de Microsoft, con Granados a la cabeza, entró en 2023 y renovó en 2025. Su vigencia estatutaria termina justo el 31 de diciembre.

En esta coyuntura entra la 'Top 100' Loreto Ordóñez a la presidencia. La CEO de ENGIE España acumula más de 25 años en el sector, con lo que se convierte en una excelente candidata por su experiencia en la transición energética.

Su buen hacer se ha evidenciado en iniciativas como Las 100 Mujeres más influyentes de España de Forbes en 2023 y 2024, y en su inclusión en el ranking The Best CEO entre 2020 y 2023. También fue condecorada con el Premio Mejor Directiva 2022 por FEDEPE y el Caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia en 2018.

Junta renovada

El resto de la Junta Directiva también ha sufrido una renovación íntegra. Liderado por Forética, estará integrado por presidentes y consejeros delegados de grandes compañías.

El órgano de gobierno estará liderado por la directiva de ENGIE España Irene Ogea y contará con Pilar García de la Puebla (BMW Group), como vicepresidenta; Carolina Muro (Nestlé), como secretaria general; Ana Millán (Accenture), como vicesecretaria general; y Jorge Pina (Endesa), como tesorero.

Forética Junta Directiva 2027. Cedida

Completan la nueva cúpula, en calidad de vocales, Catherine Cummings (Sanitas), María López Fernández-Pacheco (ENAIRE), Rafael Ángel González Torres (OCA Global), Bárbara Ruiz (21gramos) y Jaime Gregori Soler (Cruz Roja). Todos ellos tomarán posesión de sus cargos el 1 de enero de 2027.

La nueva Junta Directiva sustituirá a la actual, compuesta por Antonio Budia (Microsoft), como presidente; Fernando Riaño (Grupo Social ONCE), como vicepresidente; Cristina Moral (Ferrovial), como secretaria general; Goretti Hidalgo (Chiesi España & Portugal), como vicesecretaria general, y Ruth Millán (Cemex) como tesorera.

Actualmente ejercen como vocales, Noémie Renard (Lactalis España), Ana Belén Noriega (PEFC España) y Asunción Ruiz (SEO/BirdLife).

Primeras palabras

En un comunicado oficial, Loreto Ordóñez ha subrayado que la sostenibilidad es hoy una "palanca de competitividad, resiliencia y crecimiento a largo plazo" que permite anticipar riesgos e impulsar la innovación.

La nueva presidenta ha asumido el reto de reforzar el liderazgo empresarial para aportar soluciones a los grandes desafíos sociales.

Por su parte, Irene Ogea ha agradecido la labor del equipo saliente y ha destacado que la diversidad de la nueva cúpula permitirá "incorporar nuevas perspectivas, afrontar los retos de esta etapa y ampliar el impacto" de la organización.

En la misma línea, Germán Granda, director general de Forética, ha señalado que la creación de valor empresarial se apoya en una gestión ética y responsable, y ha confiado en que esta nueva etapa servirá para seguir impulsando la colaboración entre compañías.

Alberto Granados (Microsoft), Antonio Budia (Microsoft) Loreto Ordéñez (ENGIE), Irene Ogea (ENGIE) y Germán Granda (Forética). Cedida

Por último, Forética ha agradecido a Alberto Granados y a Antonio Budia por su liderazgo, compromiso y contribución durante esta etapa, así como la dedicación de todos los integrantes de la Junta Directiva saliente.

Con este movimiento, el mando de la principal red de sostenibilidad empresarial en España pasa del sector tecnológico al energético para el bienio 2027-2028 de la mano de la experiencia de Loreto Ordóñez.