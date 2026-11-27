Cruz Sánchez de Lara recogiendo el galardón en el Palacio de la Prensa de Madrid. Cedida

Cruz Sánchez de Lara recibe el Premio PR a la Mejor labor en el reconocimiento del periodismo y la literatura

En la noche del 26 de noviembre el Palacio de la Prensa de Madrid sirvió como escenario para la XXIII edición de Los Mejores de PR, que han encontrado en Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, una de sus premiadas.

En concreto, la autora de Las gobernadoras (Espasa, 2026), recibió la estatuilla a Mejor labor en el reconocimiento del periodismo y la literatura.

Estos galardones ponen en valor el talento y la trayectoria de aquellos profesionales que aportan su grano de arena a seguir definiendo y construyendo el sector de la comunicación, las relaciones públicas y el mundo de los medios y la salud.

La velada, que quedó atravesada con el componente emocional típico de estas citas, supuso un foro plural en el que se demostró que una de las grandes riquezas y fortalezas de esta industria es, sin duda, su diversidad, en cuanto a perfiles, responsabilidades y especialidades.

El encuentro no sólo fue la ocasión perfecta para elevar la figura de los premiados, sino también para abrir un espacio libre de crispación en un momento en el que la polarización lo inunda todo.

Este tipo de actos funcionan como un caldo de cultivo para mirar más allá, dejando prejuicios de lado y dando paso a esas conversaciones que dejan poso en quienes participan de ella de una forma u otra.

El espíritu de estos galardones es también el de poner en el centro a aquellos profesionales que están capeando con éxito las fuertes transformaciones a los que se están enfrentando los medios.

Desde los cambios en los modelos de negocio hasta las nuevas formas de conseguir audiencia, todo ello manteniendo una serie de premisas de base: el respeto por los valores que definen estos oficios y por el talento y la mirada de quienes le dan forma, lo que seguirá marcando la diferencia tras la llegada e integración de la IA.

Cruz Sánchez de Lara durante su discurso de aceptación del reconocimiento. Cedida

En este contexto, también hubo lugar a otro tipo de homenajes, como el que se hizo al pueblo toledano de Urda, ese rincón de La Mancha de cuyo nombre ya siempre nos acordaremos y querremos recordar.

En concreto, desde la organización se decidió darles un premio especial por su solidaridad durante y tras el accidente ferroviario del pasado mes de octubre.

Otra de las premisas tras estos galardones es, sin duda, la de celebrar un periodismo libre, una consigna fundamental cuando los profesionales y los medios sufren un juicio constante.

Hace tan sólo unos días, el pasado 17 de noviembre, Cruz Sánchez de Lara también recibió otra distinción. Entonces, fueron los Premios Dona2, que otorga la Fundación Kike Osborne, los que se hicieron eco de su persona en la categoría de Generosidad.

Sánchez de Lara ha orientado su trabajo como abogada y activista a la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad.

En estos ámbitos ha impulsado programas en distintos países de África, América y Europa. En 2011 fundó la ONG THRibune for Human Rights y, además, forma parte del patronato de la Fundación Ortega-Marañón.

Cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University de Washington.

A su trayectoria en el ámbito jurídico se suma su responsabilidad al frente de EL ESPAÑOL, donde ocupa la vicepresidencia ejecutiva. Desde esta posición ha desempeñado un papel destacado en el impulso de diferentes secciones, entre ellas Magas, el vertical del diario dedicado a la mujer.

Su faceta literaria también ha encontrado un espacio propio. En 2022 publicó con Espasa su primera novela, Cazar leones en Escocia. Un año más tarde llegó Maldito hamor, también bajo el sello de la editorial, y en 2024 publicó En la corte de la zarina. A estos títulos se suma Las gobernadoras, su cuarto libro, que ha lanzado este mismo año.

La foto de familia con todos los galardonados. Cedida

El resto de premiados

Sin embargo, no fue sólo Cruz Sánchez de Lara quien subió al escenario de la cita para recoger su galardón.

En la foto de familia la acompañaron también Andrés Rodríguez, de Forbes House, en la categoría de Mejor impulso y transformación; el equipo de POLITICO España, Mejor nacimiento digital; o José Manuel Huesa, de Servimedia, como Mejor agencia de noticias del año.

A la lista se sumaron Salvador García-Ruiz, director de Comunicación y de marca de Telefónica, Mejor tratamiento de AP en las empresas del Ibex 35; Anna Maresch, directora de Marketing y Comunicación de Roca Group, como Mejor comunicación empresarial; y Doris Casares, directora de Comunicación de Mango, como Mejor comunicación de empresa familiar.

Igualmente, quisieron distinguir a Atlántico Hoy, como Mejor medio autonómico; La Séptima, en la categoría de Mejor jugada estratégica televisiva; David Alandete, como Mejor corresponsal internacional; This is Noru, en la categoría de Mejor joint venture; o RepIndex.AI, al Mejor índice en RRSS.

Por otra parte, los premios recayeron también en Digital News Report España 2026 (equipo de la Universidad de Navarra); Asociación DEC, como Mejor referente en experiencia de cliente; Jordi Montaña Cabacés, en la categoría de Mejor director de Comunicación (Vall Companys); o El Hormiguero, al Mejor programa de televisión.

La lista prosigue con APRI, como Mejor entidad defensora de la actividad del lobby; Unicorn Content, a la Mejor productora de televisión; Quirón, por Mejor campaña de Marca; Endesa, a la Mejor campaña de publicidad por 'Desde siempre tu energía'; La mesa, como Mejor debut televisivo; o 65 y más, al Mejor medio especializado.

Y, como se ha mencionado, el Premio Especial, que recayó en el pueblo de Urda.