Del récord Guinness de Aitana Bonmatí a la memoria de Almudena Grandes: la agenda semanal de 'Las Top 100'

Noviembre llega a su fin con una agenda repleta de novedades para 'Las Top 100', desde reconocimientos a sus trayectorias hasta nuevos compromisos profesionales.

Aitana Bonmatí suma un nuevo hito a su trayectoria deportiva y la memoria de Almudena Grandes vuelve a cobrar protagonismo. Por su parte, Julia Navarro, Samantha Vallejo-Nágera y Lucía Llano reciben nuevos reconocimientos.

Igualmente, Carmen Fernández de Alarcón inicia una nueva etapa profesional y Carla Simón presenta una propuesta cinematográfica. Además, Marta Blázquez y María Luisa Melo participarán en distintos encuentros profesionales.

Marta Blázquez

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto. Cedida

La presidenta de Faconauto participará el próximo 9 de diciembre en el III Encuentro de Mujeres de la Movilidad Eléctrica (MME), organizado por AEDIVE y Faconauto. La jornada se celebrará en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y reunirá a profesionales y representantes del sector.

Durante el encuentro, Blázquez realizará una presentación sobre las ventas de vehículos electrificados en las zonas menos pobladas.

La cita también contará con la intervención de María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos de AEDIVE, y una mesa redonda en la que abordarán los retos de la movilidad eléctrica en el ámbito rural y el papel de las mujeres en el desarrollo del sector.

Marta Blázquez cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción. Se incorporó a la empresa en 2018 como vicepresidenta ejecutiva y asumió la presidencia en 2023, cargo para el que fue reelegida en junio de 2026. Además, preside Faconauto Woman, una iniciativa destinada a impulsar la presencia femenina y el talento joven en el sector.

Aitana Bonmatí

La futbolista del FC Barcelona. Cedida

La futbolista española figura entre los protagonistas de la nueva edición del Guinness World Records, que dedica un espacio especial a 14 récords españoles. La publicación, presentada con motivo del Día Mundial de los Récords Guinness, celebrado el pasado 18 de noviembre, reconoce algunos de los logros más destacados del deporte nacional.

La jugadora del FC Barcelona ha conseguido hacerse un hueco gracias a su tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, obtenido el 22 de septiembre de 2025. Este reconocimiento la sitúa entre las grandes figuras internacionales y supone un nuevo hito en su trayectoria deportiva.

Esta edición del libro también recoge los logros de otras deportistas españolas, como Carolina Marín, Paula Iglesias Díaz y Alexia Putellas, además de numerosas hazañas relacionadas con el arte, el coleccionismo y otras disciplinas.

En total, la publicación reúne más de 2.000 récords de diferentes ámbitos.

Carmen Fernández de Alarcón

La directiva ha accedido a una nueva posición. Cedida

Havas España ha nombrado a Carmen Fernández de Alarcón vicepresidenta ejecutiva de la compañía, un cargo de nueva creación. La directiva, que hasta ahora ejercía como CEO de Havas Creative Network España, amplía así sus responsabilidades dentro del grupo.

Desde esta posición, coordinará Havas Media Network y Havas Creative Network, liderando la integración de ambas redes, la relación con los clientes y el desarrollo de oportunidades de negocio.

Con más de 25 años de experiencia en comunicación y marketing, ha desarrollado su trayectoria profesional en compañías como Procter & Gamble, WPP, BBDO Group y Havas. Además, forma parte de los consejos de administración de Grupo Prisa, Catenon y la Cámara de Comercio Franco-Española.

Almudena Grandes

Fotografía de la escritora. Cedida

La autora ha sido homenajeada con una Fiesta de la Lectura organizada por PlanetadeLibros con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento. El encuentro, celebrado el pasado domingo 22 de noviembre en el Ateneo de Madrid, reunió a lectores, escritores y periodistas para recordar su trayectoria y el legado que dejó en la literatura española contemporánea.

Durante la jornada participaron Luis García Montero, Benjamín Prado, Juan Cerezo y Aroa Moreno, además de Elisa García Grandes, su hija. También se proyectó el tráiler del documental Almudena, cuya directora, Azucena Rodríguez, anunció que la novela Inés y la alegría (Tusquets, 2010) será llevada al cine el próximo otoño.

Cinco años después de su fallecimiento, Grandes continúa siendo una de las figuras destacadas de la literatura española contemporánea. Autora de obras como Las edades de Lulú y Los pacientes del doctor García, desarrolló una trayectoria marcada por la memoria histórica y el retrato de la sociedad española.

Lucía Llano

La presidental nacional de RAGCE. Cedida

La guardia civil retirada y presidenta nacional de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) ha recibido la Encomienda Reino de Valencia, concedida por la Noble Orden Policial Gran Cruz Azul, por su labor de apoyo a los afectados por la dana.

Desde que se inició la catástrofe, Llano puso a su equipo a disposición del jefe de la Zona de la Guardia Civil. Durante 93 días consecutivos, coordinó a guardias civiles retirados, veteranos, personal en activo y en reserva, así como a miembros de otros cuerpos procedentes de distintos puntos de España.

Llano preside RAGCE, una asociación creada en 2018 para defender los derechos y el bienestar de los guardias civiles retirados y sus familias. Su trayectoria también ha sido reconocida con el Premio Eslabones en la Cadena de la Paz, que recibió en Milán en 2024 por su labor social y su compromiso con la paz.

María Luisa Melo

En la fotografía, la directiva de DHL. Cedida

La igualdad de género y la presencia femenina en los puestos de liderazgo serán los temas centrales del encuentro 'Más allá del 40%: el verdadero reto de la Ley de Paridad', que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el espacio All in One de CaixaBank, en Madrid.

La jornada contará con la participación de María Luisa Melo, directora de Asuntos Públicos Corporativos para Europa del Grupo DHL, que presentará la guía práctica Ley de Paridad: ¿estamos ya en modo Equity?, que aborda los retos para alcanzar una igualdad efectiva.

El programa incluirá una ponencia sobre liderazgo femenino desde la perspectiva europea y una mesa redonda sobre el acceso de las mujeres a los puestos de decisión.

Además de su responsabilidad en el Grupo DHL, Melo es vocal del Observatorio de Diversidad y Tendencias de EJE&CON, organizador del encuentro.

Licenciada en Periodismo y Sociología, anteriormente ejerció como directora general de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Huawei Iberia y como responsable de Comunicación Corporativa de IBM.

Julia Navarro

La gran dama de la narrativa contemporánea. Cedida

La escritora y periodista ha sido reconocida con el Premio Literatura en la décima edición de los Woman Madame Figaro, celebrada en el Real Casino de Madrid. La gala, organizada bajo el lema 'El lujo de ser mujer', reunió a destacadas figuras de la cultura, la moda y otros ámbitos profesionales para destacar sus trayectorias.

La autora recibió este galardón en una edición que también distinguió a personalidades como Malú, Laura Ponte y Adriana Ugarte, en las categorías de música, moda e interpretación, respectivamente.

El encuentro, presentado por Nieves Álvarez, celebró 10 años de reconocimientos al talento femenino y a la contribución de las mujeres en diferentes sectores.

Con una trayectoria de más de cinco décadas entre el periodismo y la literatura, Julia Navarro es autora de novelas como La Hermandad de la Sábana Santa, Dime quién soy y El niño que perdió la guerra.

Carla Simón

Carla Simón, directora y guionista española Cedida

Cinco películas que exploran la memoria, la muerte y el paso del tiempo protagonizarán el ciclo cinematográfico que la Fundación SGAE celebrará del 1 al 5 de diciembre en la Sala Berlanga de Madrid.

Bajo el título Programado por… Carla Simón. El cine que resucita a los muertos, la directora y guionista catalana será la encargada de seleccionar las obras que conformarán la iniciativa.

La programación incluirá obras de Marguerite Duras, Vittorio de Sica, Terence Davies, Apichatpong Weerasethakul y José Luis Guerín, con las que se abordará la capacidad del cine para preservar los recuerdos.

Además, el 3 de diciembre, Simón participará en un coloquio con el historiador y director de cine Luis E. Parés, en el que explicará los motivos de su selección y el enfoque del ciclo.

Carla Simón alcanzó el reconocimiento internacional con su primer largometraje, Verano 1993, por el que recibió el Goya a la Mejor Dirección Novel.

En 2022 consiguió el Oso de Oro del Festival de Berlín con Alcarràs, mientras que su película más reciente, Romería, continúa explorando temas como la memoria, la identidad y los vínculos familiares.

Samantha Vallejo-Nágera

En la fotografía, la chef española. GTRES

La chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera ha recibido el Premio Gastro en la décima edición de los Woman Madame Figaro, celebrada en el Real Casino de Madrid.

Conocida por su participación como jurado de MasterChef durante 13 años, cuenta con una amplia trayectoria en el sector gastronómico. Este 2026 celebra además el 30 aniversario de su empresa de catering, Samantha de España, un proyecto que comenzó con pequeños eventos y que se ha consolidado dentro del ámbito de la organización de celebraciones.

La nueva edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' ya está en marcha. Las votaciones están abiertas y es el momento de reconocer el talento, el liderazgo y la trayectoria de las mujeres que están dejando huella en nuestra sociedad. Participa votando a través de este botón.